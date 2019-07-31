"الوعود" تدفع قبائل إلى تعليق اعتصام بخنيفرة

ياسين أوشن

بعدما كان مقررا أن تخوض اعتصاما أمام مقر جماعة لهري يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، احتجاجا على "مصادرة الأراضي" التي تزعم ملكيتها، أعلنت ثلاث قبائل تابعة للنفوذ الترابي لخنيفرة تعليق هذا الاعتصام عقب مجالستها السلطات المحلية، وتأكيد هذه الأخيرة أنها لن تدخر جهدا في حلحلة هذا الملف وطيه بشكل نهائي.

ووفق كبير قاشا، فاعل حقوقي متابع للموضوع، فإن ممثلي القبائل عقدوا لقاءً مع رئيس الدائرة من أجل مدارسة الملف، وأخبرهم بأن هناك مرسومين وزاريين لا يشملان القبائل المحتجة، ويتعلق الأمر بمرسوم 1933 ومرسوم 1947.

وأشار قاشا، في نصريح لهسبريس، إلى أن ما أثار استياء ممثلي القبائل وتسبب في هذا الاحتقان، هو تواجد تقني غابوي مكلف بمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات يتصرف في جهل تام بالقانون، والقبائل المتضررة تحمله كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع.

وأضاف الفاعل الحقوقي أن قائد الهري هو من كانت القبائل تتفاوض معه في البداية، غير أن عامل الإقليم كلف في ما بعد رئيس الدائرة لمحاورة المحتجين ومحاولة الوصول إلى حل ينهي حالة الغليان التي تعيش على إيقاعها المنطقة.

وأورد المصدر نفسه أن المحتجين طلبوا غير ما مرة عقد لقاء مع عامل الإقليم للجلوس معه على الطاولة ومناقشة الموضوع بالتفاصيل، غير أنه ينأى بنفسه عن اللقاء، ويكتفي بإصدار أوامره إلى السلطات المحلية لمتابعة الملف ومحاورة المحتجين.

واستطرد المتحدث قائلا إن "القبائل علقت اعتصامها إبداء لحسن النية ونزولا عند رغبة السلطات المحلية التي أبدت استعدادها للتعاون لإيجاد حل للمشكل الذي أثار استياءها"، مبرزا أن "القبائل أمهلت السلطات إلى ما بعد عيد الأضحى كمدة زمنية لإنهاء المشكل، وإلا فإنها ستخوض أشكالا احتجاجية أكثر تصعيدا، منها قطع الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى نقطة الهري، وما سيرتب عن هذه الخطوة من شلل لحركية السير والجولان".

وسبق للجنة التنسيق بين قبائل لهري بوكركور، وتاجموت، وبووزال، أن أصدرت بيانا في الموضوع، سردت فيه مخرجات الحوار الذي أجرته مع السلطات، محملة "مسؤولية استمرار تجميد مسطرة التحفيظ وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضها للضياع لإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بخنيفرة".

وأكد البيان ذاته، الذي اطلعت هسبريس على مضامينه، "استمرار التعبئة والحشد لتنزيل معركتنا النضالية في الوقت المناسب وبالشكل الملائم، في حال استمرار إدارة المياه والغابات في رهن الأمن العقاري للساكنة لمزاجية المسؤول عن الشؤون القانونية والمنازعات بذات الإدارة، والتزام اليقظة حتى تسليم كل المستفيدين من المسطرة نظائر من رسومهم العقارية".