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كُتّاب وآراء
مدافعون عن التعريب يخوضون "معركة دستورية" ضد "فرنسة التعليم"
بدون أجل توقف ظاهر، مازال جدل القانون الإطار للتربية والتكوين مستمرا؛ فرغم المصادقة عليه رسميا بالبرلمان خلال الأسابيع الماضية، إلا أن العديد من مناصري التدريس باللغة العربية يمنون النفس بسلك طريق المحكمة الدستورية من أجل البت في عدم دستورية المادتين 2 و31 وإسقاط القانون كاملا، حسب ما تنادي به التنسيقية الوطنية للغة العربية.
وتخوض التنسيقية آخر خياراتها من أجل إعادة النظر في المضامين على المستوى الدستوري، في أفق طرح بديل يتدارك ما يسمى بـ"فرنسة التعليم" ويمضي نحو اعتماد اللغة العربية ضمن المنظومة التعليمية، وهو ما ترفضه شرائح واسعة تنادي بالانفتاح على العالم لتوسيع هامش تحرك التلاميذ المغاربة في علاقتهم بالبحث العلمي وسوق الشغل.
وينص دستور سنة 2011 على اختصاص جهات سياسية محددة على سبيل الحصر في تقديم القوانين العادية للنظر الدستوري، ويتعلق الأمر بالملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخُمُس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من مجلس المستشارين، على أن يكون ذلك قبل إصدار الأمر بالتنفيذ.
وفي هذا السياق، قال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن "الشق القانوني أحد الحلول السلمية التي يمكن أن يلجأ إليها المجتمع المدني"، مسجلا "وجود مساطر قانونية سواء للطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، أو للاعتراض على بعض بنود القانون ومدى امتثاله للدستور والاستراتيجية الوطنية".
وأضاف بوعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "خلال المؤتمر الوطني السادس، تم الإعلان عن تأسيس هيئة قانونية موازية أطلق عليها: محامون من أجل اللغة العربية، تتشكل من قضاة ومحامين ونقباء لهم باع طويل في الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة في البلاد".
وسجل الفاعل المدني أن "هذا جزء من مسار الترافع على اللغة العربية"، مشددا على أن "تحركات الائتلاف لا تتوقف على القانون الإطار المرتبط بالتربية والتعليم وحده، بل يخوض الائتلاف معركة طويلة من أجل السيادة اللغوية للمغرب"، وزاد: "سنعلن قريبا عن العديد من الخطوات القانونية السلمية والعلمية التي سيخوضها الائتلاف".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
L'avocat doit donc rédiger ses plaintes en TIFINAGH.
Nous, nous avons droit à de bons médecins, ingénieurs, managers ....
MERCI HESPRESS.
لنبحث باي لغة يدرس ابناء هؤلاء؟
وسترى النفاق.
نتمنى ان يتعلم ابناءنا لغات عالمية متنوعة، حتى يتمكنوا من معرفة الجيد في الآداب والعلوم...
دعوا الامور الى اهلها من ربابنة و مهندسين و اطباء و اساتذة مواد علمية و دوي الاختصاص.
اكثروا من علامة ( - ) لثبوت حظوركم!
العاديون يهمنا الامر
هؤلاء لا يفرقون بين اللغة الرسمية للدولة و لغات التعليم فهما مختلفان بعد الارض عن الشمس!
هاده استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم، و هؤلاء يريدون أن يضعوا العربة أمام الحصان أو بتمغربيت العصا في الرويضة.
فاتكم القطار فاتكم القطار!trop tard
هؤلاء المدافعين عن " التعريب" لهم مآرب أخرى ويدرسون أبناءهم باللغات الأجنبية.
الخطاب إذن موجه للفئة العريضة من الجهلة والأميين وما أكثرهم ويخدم في الآونة الحالية الأجندة الإنتخابوية لأحزاب تجاوزها التاريخ والزمن.
وهذا الائتلاف من أجل اللغة العربية عليه العمل على الرقي باللغة العربية في المجالات الأخرى مثل علوم الدين و الفن و الآداب و الحقوق وغيرها وأما المواد العلمية فلا يعقل تدريسها في مستويات دنيا بلغة و فرض لغة أخرى في مستويات عليا.وذلم خصيصًا على تلاميذ التعليم العمومي. وهذا لعمري تكريس لتعليم بسرعتين متفاوتتين ضحيته أبناء الفقراء. أما الأغنياء فلا خوف عليهم .
ولا يسعني إلا تسمية من يدافع عن اللغة العربية سوى منافق و انتهازي و متاجر بوضع اللغة العربية و بمآسي التعليم العمومي و الشعب المغربي عامة.
اللغة العربية هي لغة أجنبية مثلها مثل الفرنسية، اللغة الأم هي الدارجة واللغات الأمازيغية.