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الرئيسية | مجتمع | مدافعون عن التعريب يخوضون "معركة دستورية" ضد "فرنسة التعليم"

مدافعون عن التعريب يخوضون "معركة دستورية" ضد "فرنسة التعليم"

مدافعون عن التعريب يخوضون "معركة دستورية" ضد "فرنسة التعليم"
هسبريس - نور الدين إكجان
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:35

بدون أجل توقف ظاهر، مازال جدل القانون الإطار للتربية والتكوين مستمرا؛ فرغم المصادقة عليه رسميا بالبرلمان خلال الأسابيع الماضية، إلا أن العديد من مناصري التدريس باللغة العربية يمنون النفس بسلك طريق المحكمة الدستورية من أجل البت في عدم دستورية المادتين 2 و31 وإسقاط القانون كاملا، حسب ما تنادي به التنسيقية الوطنية للغة العربية.

وتخوض التنسيقية آخر خياراتها من أجل إعادة النظر في المضامين على المستوى الدستوري، في أفق طرح بديل يتدارك ما يسمى بـ"فرنسة التعليم" ويمضي نحو اعتماد اللغة العربية ضمن المنظومة التعليمية، وهو ما ترفضه شرائح واسعة تنادي بالانفتاح على العالم لتوسيع هامش تحرك التلاميذ المغاربة في علاقتهم بالبحث العلمي وسوق الشغل.

وينص دستور سنة 2011 على اختصاص جهات سياسية محددة على سبيل الحصر في تقديم القوانين العادية للنظر الدستوري، ويتعلق الأمر بالملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخُمُس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من مجلس المستشارين، على أن يكون ذلك قبل إصدار الأمر بالتنفيذ.

وفي هذا السياق، قال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن "الشق القانوني أحد الحلول السلمية التي يمكن أن يلجأ إليها المجتمع المدني"، مسجلا "وجود مساطر قانونية سواء للطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، أو للاعتراض على بعض بنود القانون ومدى امتثاله للدستور والاستراتيجية الوطنية".

وأضاف بوعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "خلال المؤتمر الوطني السادس، تم الإعلان عن تأسيس هيئة قانونية موازية أطلق عليها: محامون من أجل اللغة العربية، تتشكل من قضاة ومحامين ونقباء لهم باع طويل في الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة في البلاد".

وسجل الفاعل المدني أن "هذا جزء من مسار الترافع على اللغة العربية"، مشددا على أن "تحركات الائتلاف لا تتوقف على القانون الإطار المرتبط بالتربية والتعليم وحده، بل يخوض الائتلاف معركة طويلة من أجل السيادة اللغوية للمغرب"، وزاد: "سنعلن قريبا عن العديد من الخطوات القانونية السلمية والعلمية التي سيخوضها الائتلاف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مغربي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:47
نعم ل فرنسة المواد العلمية و التقنية و نعم للانجليزية بالتدريج، أما العربية واش الطالب إذا خدا البكالوريا مثلا بغيتوه يكمل الدراسات العليا ديالو ف الصومال ولا اليمن ههه
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12
2 - محمد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:49
يجب رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لأن هذا خرق واضح لنص الدستور فاللغة العربية و اللغة الأمازيغية هي اللغات الرسمية للبلاد و لا مجال للمراوغة
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-17
3 - ملاحظ الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:51
لا "الفرنسة" و لا "التعريب" هو الحل .. الحل الأمثل و المستدام للمشاكل التعليمية هو مغربة التعليم مع الإنفتاح على اللغات الأجنبية .. لا يمكن الإستمرار في تزوير الحقيقة .. لا يمكن الإستمرار القول للمغاربة أن لغتهم هي اللغة التي لا يتحدثون بها.
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2
4 - رشيد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:58
الفرنسية ليست لغة العصر..ولا لغة البحث العلمي..ولا أي شيء..أصبحت متجاوزة..ونحن في بلدنا الحبيب، ننفخ هذه اللغة..بل أصبحت من مظاهر التباهي بين فئة عريضة منا..
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-5
5 - Jammouli الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:04
Monsieur est littéraire, avec tout mes respects il n'a jamais étudié les sciences donc il n'est pas concerné mais ce sont nos enfants.
L'avocat doit donc rédiger ses plaintes en TIFINAGH.
Nous, nous avons droit à de bons médecins, ingénieurs, managers ....
MERCI HESPRESS.
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5
6 - مكلخ الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:10
المواطن العادي فهم ان تدريس العلوم بلغة اجنببة اجراء وافقت عليه المؤسسة الملكية قبل التصويت عليه في البرلمان.لذلك،يبدو ان اعضاء هذه التنسيقية :اما انهم لا يفقهون اي شيء او انهم يمثلون مسرحية من مستوى رديء.
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10
7 - abdel74 الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:12
يجب تدريس كل المواد باللغة الأم أما الفرنسية والإنجليزية سوف تكون قيمة مضافة للطالب الذي ينوي إستكمال دراسته بالخارج . كل الدول تتباهى بلغتها رغم قلة المتكلمين بها في العالم. ايطاليا تقرأ المواد العلمية بالإيطالية والسويد بالسويدية والنرويج بالنرويجية وفيلندا بالفلندية والصين بالصينية فلماذا على المغاربة أن يتخلو عن اللغة العربية وهي تاج على رؤوس العرب والأمازيغ والتشبت بالفرنسية لغة المستعمر الذي قتل من الأمازيغ أكثر مما قتل من العرب. فحرب الريف تحالفت فرنسا مع إسبانيا للقضاء على الثورة الريفية المغربية. اليوم لغة العلوم هي الإنجليزية بالتالي يجب الإنكباب على الترجمة بالعربية دون المرور بالفرنسية لتمكين العربية حقا من مواكبة التطور العلمي.
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-13
8 - عمربر الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:13
تاخذكم العزة بالاثم.
لنبحث باي لغة يدرس ابناء هؤلاء؟
وسترى النفاق.
نتمنى ان يتعلم ابناءنا لغات عالمية متنوعة، حتى يتمكنوا من معرفة الجيد في الآداب والعلوم...
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11
9 - عباس الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:16
المغرب منذ بداية التاريخ بلد متعدد الثقافات ونتعامل مع لغات الغير بالكثير من المرونة بل نحتضنها ونطورها..حتى واحد مايبدل لينا الطبيعة ديالنا..نتكلم الأمازيغية والعربية وهما لغتين رسميتين للبلد ونفتخر بهما وسنتكلم الفرنسية والإنجليزية وحتى الهندية إذا اقتضى وسندرس بهذه اللغات كلها..واللي ماعجبو الحال يشوف ليه شي بلاد اخرى. ثم علاش دول الخليج اللي التعليم فيها بالإنجليزية ماهزاش الهم للعربية، وهم أصحابها الحقيقيين، مع العلم أن لهم إمكانيات مادية هائلة تمكنهم من بناء مختبرات ومراكز بحوث لإنتاج العلم بالعربية وترجمة ما ينتج بلغات أخرى
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7
10 - صهيل الخيل الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:17
حبدا لو اتخدنا منهجا مغايرا لما سبق من قبل كانت المواد العلمية بالفرنسية ثم انتقلت الى العربية.المنهجين معا لم بعرفا الرضا والقبول والاجماع. هذا المنهج المغاير هو دراسة كل المواد العلمية بالامازغية بالاضافة الى التاربخ والجغرافيا والفلسفةوبعد عشر سنوات نقيم التجربة ان هي عرفت النجاح وتحسن مستوى التعليم والاختراعات والحياة بصفة عامة واعطانا مهندسبن واطباء وفزيائيين دوي كفاءات عالبة استمرت التجربة وان فشلت اكثر من تدريس العلوم بالعربية عدنا للعربية كاختيار نهائي
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-4
11 - استاذ الرياضيات الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:17
اغلبية اعضاء تنسيقيات اللغة العربية ادبيون لماذا يجادلون في شيء لا يفقهون فيه.
دعوا الامور الى اهلها من ربابنة و مهندسين و اطباء و اساتذة مواد علمية و دوي الاختصاص.
اكثروا من علامة ( - ) لثبوت حظوركم!
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7
12 - قاسم الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:21
القضية وطنية مصيرية تهم مستقبل البلد اذا لم يتفقوا نلتجئ الى الاستفتاء الوطني نحن كذلك المواطنون
العاديون يهمنا الامر
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0
13 - مواطن غيور. التعليم و اللغة الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:29
المعركة مخسورة سلفا لأن القانون دستوري 100/100.
هؤلاء لا يفرقون بين اللغة الرسمية للدولة و لغات التعليم فهما مختلفان بعد الارض عن الشمس!
هاده استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم، و هؤلاء يريدون أن يضعوا العربة أمام الحصان أو بتمغربيت العصا في الرويضة.
فاتكم القطار فاتكم القطار!trop tard
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0
14 - ولد بني ملال الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:30
لا ثم لا لأكذوبة التعريب الذي لم يجلب لأبناء المغاربة إلا الويلات والفشل.
هؤلاء المدافعين عن " التعريب" لهم مآرب أخرى ويدرسون أبناءهم باللغات الأجنبية.
الخطاب إذن موجه للفئة العريضة من الجهلة والأميين وما أكثرهم ويخدم في الآونة الحالية الأجندة الإنتخابوية لأحزاب تجاوزها التاريخ والزمن.
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15 - مع تدريس العلوم بالفرنسية الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:33
مع تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية مادام لم يتم تعريب هذه المواد على مستوى التعليم العالي.
وهذا الائتلاف من أجل اللغة العربية عليه العمل على الرقي باللغة العربية في المجالات الأخرى مثل علوم الدين و الفن و الآداب و الحقوق وغيرها وأما المواد العلمية فلا يعقل تدريسها في مستويات دنيا بلغة و فرض لغة أخرى في مستويات عليا.وذلم خصيصًا على تلاميذ التعليم العمومي. وهذا لعمري تكريس لتعليم بسرعتين متفاوتتين ضحيته أبناء الفقراء. أما الأغنياء فلا خوف عليهم .
ولا يسعني إلا تسمية من يدافع عن اللغة العربية سوى منافق و انتهازي و متاجر بوضع اللغة العربية و بمآسي التعليم العمومي و الشعب المغربي عامة.
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16 - عمر الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:38
ديرو المعركة على مجانية التعليم
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17 - فهد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:42
من يعتقد أن اللغة العربية هي اللغة الأم للمغاربة فاما أنه غبي أو منافق أو كذاب أو سادج.
اللغة العربية هي لغة أجنبية مثلها مثل الفرنسية، اللغة الأم هي الدارجة واللغات الأمازيغية.
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