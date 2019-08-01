115 ألف طالب مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية

هسبريس من الرباط

بعد تبسيط الحكومة لمساطر الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بلغ عدد الطلبة المستفيدين خلال الموسم الجامعي 2018-2019 ما مجموعه 114 ألف طالب، وفق احصائيات جديدة صادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS-كنوبس).

وأوضح "كنوبس" أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، خلال الموسم الجامعي 2018-2019، شهد تحسن أهم المؤشرات؛ إذ عرف النظام انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة لـ 90% من الطلبة.

وأشار "CNOPS"، في بلاغ صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، إثر انعقاد مجلس إدارته برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام والطلبة، أن طلبات تسجيل الطلبة قفزت من 70.361 خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلبا خلال الموسم الجامعي الحالي، ليتم تسجيل 114.866 طالبا.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه "بعد القيام بعمليات المراقبة على صعيد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تبين أن حوالي 52.352 طالبا يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص، و26.124 طالبا يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، و57.352 طالبا يتوفرون على راميد".

وأوصى المجلس الإداري للصندوق بتكوين "لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج راميد، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة". كما قرر المجلس الإداري المصادقة على "حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة التي خضعت لافتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ".

وكانت الحكومة قد عمدت إلى إنقاذ التأمين الإجباري عن المرض بعد فشله في الوصول إلى الأهداف المسطرة، وذلك بتغيير المرسوم المنظم لعملية الاستفادة بسبب ضعف إقبال الطلبة على نظام التغطية الصحية الخاص بهم رغم مجانيته.

من جهة ثانية، كشف "كنوبس" أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام بلغ 3.039.421 شخصا عند متم سنة 2018، كما بلغت الاشتراكات 5.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017.

وأدى الصندوق، يورد المصدر نفسه، 4.9 مليارات درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين، و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.

المعطيات ذاتها أظهرت استمرار استحواذ الأدوية على أكبر حصة من أداءات الصندوق بـ 1.6 مليار درهم (33%)، والاستشفاء بـ 766 مليون درهم (15%)، ثم التحاليل البيولوجية بـ 463 مليون درهم (9%). كما بلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة 182.375 شخصا، أي 5,9% من المستفيدين، وناهزت نفقاتهم 2.4 مليار درهم، أي 50% من إجمالي نفقات العلاجات.

وبخصوص عجز الصندوق، أوضح المصدر ذاته أن "من أهم ما ميز سنة 2018 تقليص الصندوق للعجز الكلي الذي سجله التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان".

وأكد "كنوبس" أن الوضعية المالية للصندوق "سليمة وتمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية، ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج، وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية، وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي التي لا تمثل سوى 11% من إجمالي الأداءات في إطار الثالث المؤدي".