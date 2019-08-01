أسرة الأمن الوطني تحتفي بتلاميذ متفوقين في امتحانات البكالوريا

هسبريس من الرباط (صور: معاذ غازي)

في إطار احتفالات ذكرى عيد العرش، احتفت المديرية العامة للأمن الوطني بأبناء وبنات أسرة الأمن، المتفوقين في مسارهم الدراسي، بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا بمعدلات مرتفعة.

الاحتفاء ببنات وأبناء أسرة الأمن المتفوقين في مشوارهم الدراسي، في حفل التميز المنظم مساء الأربعاء في قاعة با حنيني بالرباط، جاء بأمر من عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني.

مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني قال، في كلمة بالمناسبة، إن الاحتفاء بأبناء أسرة الأمن المتفوقين يأتي إيمانا من المديرية العامة للأمن الوطني بأهمية التشجيع على التحصيل والتفوق والتميز وإذكاء روح التنافس الشريف.

وأضاف أن حفل التميز الدراسي لفائدة أبناء أسرة الأمن الحاصلين على شهادة الباكالوريا بمعدلات مرتفعة جاء بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، من أجل تحفيزهم وغرس قيم التفوق في نفوسهم وكذا تثمين المجهودات التي بذلتها أسرهم التي حرصت على تفوقهم في مسارهم الدراسي.

وترمي المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تكريم أبناء أسرة الأمن المتفوقين دراسيا، حسب المتحدث ذاته، "إلى تحفيزهم وحثهم على التفوق، ليكونوا من سواعد هذا الوطن الذي هو في أمس الحاجات إلى طاقاته ليحقق مزيدا من الرقي والتقدم".

من جهته، قال مصطفى ويسعدن، رئيس المصلحة الاجتماعية للتربية بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، إن حفل التميز الذي تقيمه المديرية العامة للأمن الوطني يشكل مناسبة سنوية لتشجيع أبناء أسرة الأمن الوطني من أجل مزيد من البذل والاجتهاد، ومزيد من العمل من أجل الوصول إلى مستويات متميزة في مسارهم الدراسي وفي حياتهم العملية مستقبلا.

وأضاف المتحدث ذاته أن ولايات الأمن في مختلف ربوع المملكة تشهد تنظيم حفل التميز لأبناء أسرة الأمن الوطني، وأن هذا الحفل السنوي فيه أيضا اعتراف لآباء وأمهات هؤلاء التلاميذ على ما يقدمونه من خدمات للمغرب.

التلاميذ المحتفى بهم ثمّنوا، في كلمة ألقتها نيابة عنهم إحدى التلميذات، مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني، واعتبروها تشجيعا لهم وتثمينا للعمل الذي يقوم به آباؤهم وأمهاتهم، واعدين بـ"السير على النهج الذي دأبنا عليه طيلة مشوارنا الدراسي، للوصول إلى أعلى المراتب خدمة لأنفسنا ولبلدنا الغالي".