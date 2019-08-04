أخصائي يقترح إلغاء "كفالة الأطفال المتخلى عنهم" لدوافع نفسية

جواد مبروكي*

تمعَّنوا كم هو مؤلم هذا التعبير الذي أسمعه باستمرار في عيادتي سواء من طرف الطفل "أنا مَعْنْديشْ والِدِيَّ، أنا هِي مْرْبِّي"، أو من طرف الأم "هادْ البْنيتَ هِي رْبّيتْها، خْديتْها مْلّي كانْ عْنْدْها شْهْرْ واحْدْ"، وكأن هذه الأم بالكفالة تتحدث عن قطة!

"في عام 2014، أمام أعضاء مجلس النواب، كشف وزير العدل مصطفى الرميد عن رقم ينذر بالخطر: في عام 2013 أصدرت المحاكم المغربية حكمًا بشأن 5377 قضية من الأطفال المتخلى عنهم مقابل 5274 في عام 2009"*.

وهناك رقم آخر مثير للقلق يتعلق هذه المرة "بعام 2010 حيث وُلد 153 طفلاً كل يوم خارج نطاق الزوجية وتم التخلي عن 24 طفلاً عند الولادة يوميا، في دراسة أجرتها شركة RSAME لصالح جمعية إنصاف"*.

نرى أن عدد هؤلاء الأطفال الضحايا ليس ضئيلًا ولكنه مهم جدًا مع العلم أننا لا نتحكم في كل عدد الأطفال المتخلى عنهم وغير المسجلين رسميًا.

كما أرى بانتظام في ممارستي للطب النفسي في المغرب (أكثر من 17 عامًا من الخبرة) أزمات عائلية مفجعة ومؤلمة لكل من الأطفال المتبنين والآباء بالتبني على طريقة الكفالة.

وبالمثل، لدي خبرة مباشرة مع الأطفال المتخلى عنهم في دور الأيتام الذين ينقلون لي معاناتهم على جميع المستويات، وأشعر بالحياة اليومية وتجارب هؤلاء الأطفال الذين لم يستفيدوا من الكفالة أو من تبنيهم ويجب عليهم مغادرة دار الأيتام في سن 18. قصص حزينة وقاسية ومسكوت عنها، كما لو أن هؤلاء الأطفال الأبرياء وضحايا الأخطاء الإنسانية والقانونية لا وجود لهم ويعيشون في مجتمع يشوههم وينكر وجدانهم باعتبارهم عارا على المجتمع المغربي وفضيحة تكشف عن ازدواجيته وتناقضاته.

ولهذا أجد قانون الكفالة قاسيًا جدًا مع هؤلاء الأطفال المتخلى عنهم لعدة أسباب:

حظر الكفالة والتبني من قبل غير المسلمين

يشترط القانون على الآباء المتبنين الأجانب أن يكونوا مسلمين أو أن يعتنقوا الإسلام. هؤلاء الآباء الأجانب مستعدون لمنح هؤلاء الأطفال منزلًا دافئًا ومحبًا ولتسجيلهم في سجلهم المدني وجعلهم أطفالهم بكل معاني الكلمة. وغالبًا ما يحدث أن يكون للوالدين المتبنين أطفال بيولوجيون، وبسبب حب هؤلاء الرضع المتخلى عنهم، يرغبون في إعطائهم إخوة وأخوات. كما أنهم مستعدون لمنحهم مدرسة لتدريسهم وتعليمهم وإطعامهم وتوفير العلاج الطبي. بل إنهم مستعدون لإعطائهم أبُوتهم واسمهم وجعلهم ورثة لهم. لكن القانون يفرض اعتناق الإسلام ويمنع التبني، وهكذا يحرم هؤلاء الأطفال من العيش الكريم ومن الحب المتدفق حيث يتم التخلي عنهم مرة ثانية ليصبحوا ماذا؟ أطفال الشوارع؟ يتامى؟ أميين؟ متسولين؟ جاهلين؟ مجرمين؟ بغايا؟ متعاطين للمخدرات؟ ضحايا الاغتصاب الجنسي والمتاجرة بهم؟

من أجل تقدم المغرب وازدهار مجتمعنا، هل نحن بحاجة إلى مواطنين متوازنين ومتعلمين أم مواطنين مسلمين فقط؟ هل نحتاج إلى مواطن مغربي متعلم ومثقف في خدمة بلده مهما كانت عقيدته أم نحن في حاجة إلى مجرد مغربي مسلم؟

الكفالة ظلم كبير

الطفل المتخلى عنه لم يسبق له أن اختار هذه الحياة أو اختار والديه أو اختار أن يولد في مجتمع مسلم أو مسيحي، ولكن كل ما يحتاج إليه، مثل جميع أطفال العالم بكل تنوعه، هم آباء مُحبون وحنونون. الكفالة تخلخل علاقة الحب هذه وتجبر الوالدين على ألا يكونا أبوين حقيقيين لهذا الطفل. كما تمنع الطفل من الانتماء إلى نسب والديه بالتبني.

باختصار، تقطع الكفالة حبل الحب الذي كان من الممكن أن يربط بين الطفل المتخلى عنه ووالديه بالكفالة، كما تجعل الطفل ووالديه الجدد غرباء عن بعضهم بعض. ورغم هذا، يتجاهل القانون معاناة هؤلاء الوالدين والأطفال.

لا يمكن بناء أي علاقة حب بين الوالدين والطفل من خلال فرض عدم تسجيل الطفل المتبنى بالكفالة في الحالة المدنية للوالدين. عذاب مسيل للدموع إلى الأبد.

يتعرض الطفل المتخلي عنه لأول مرة للخيانة من قبل والديه البيولوجيين، وللمرة الثانية من والديه بالتبني. وبهذه الطريقة نُحوِّل هذا الطفل إلى مواطن يعاني نفسيا ولا يمكن أبدا أن تكون له علاقة صحية ومتوازنة مع أطفاله في المستقبل. وبالتالي فإننا نولد أطفالًا آخرين يعانون من اضطرابات عاطفية بدورهم سيولدون نفس الأسر الباثولوجية (المريضة).

كما يشعر الطفل بالتبني بالكفالة بالخيانة للمرة الثالثة من قبل الدولة التي تمنعه بقانون الكفالة من أن يكون ابناً وطفلاً قائما بذاته مثل جميع الأطفال المسجلين في الحالة المدنية لآبائهم.

الطفل المتخلى عنه "وْلْدْ الحّْرّام"

المجتمع المغربي قاس على العموم وقاس مع الأطفال المتخلى عنهم الذين يوصَمون بِـ "وْلادْ لْحّْرّامْ". هل ارتكبوا خطايا؟ أليسوا ضحايا؟ هم لا يعانون من التخلي عنهم وعدم تمكنهم من التسجيل في الحالة المدنية للوالدين وحسب، بل يتعرضون طيلة حياتهم للوصم بِـ "ولاد الحرام"! وعلى الرغم من أنهم لم يسمعوا هذا الوصم مباشرة من قبل محيطهم ولكنهم يسمعونه في الخطاب الاجتماعي حول ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم.

4-مفارقة قانون الكفالة

يشدد القانون على أن يكون الآباء والأمهات الأجانب الراغبين في كفالة هؤلاء الأطفال مسلمين حتى تُضمن لهم التربية الإسلامية، وماذا إذن عن ملايين الأطفال المغاربة الذين يولدون بشكل قانوني في بيوت المسلمين أثناء تواجدهم في الشوارع وسنهم لا يتعدى 7 سنوات ويتعرضون للعنف وللإيذاء على أيدي آبائهم ويفتقرون إلى العناية الشاملة والمودة والحب؟ في هذه الحالة لماذا لا ينتشل القانون هؤلاء الأطفال المسلمين الذين تعرضوا للضرب والعنف المعنوي والإهانة وإهمال علاجهم وتغذيتهم وتدريسهم من آبائهم الحقيقيين المسلمين ووضعهم في مؤسسات الدولة لحمايتهم وحماية حقوقهم ومتابعة أولي أمرهم؟

إذا كان القانون في حق الأطفال يسعى إلى تطبيق المبادئ الإسلامية على الأطفال المتخلى عنهم فلماذا لا ينطبق إذن على جميع الأطفال المغاربة، سواء المتخلى عنهم أو الذين وُلدوا بشكل قانوني في منازل مُسلمة ظاهرياً؟