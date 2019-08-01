قانون التأهيل" يُبقي قياس المبصاريّين لنظر المغاربة

هسبريس - أمال كنين

رغم الجدل الذي أثاره مشروع القانون 45.13 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي وتمريره بتصويت أغلبية النواب دون أي تعديل في المواد التي تمنع المبصاريين من قياس النظر، إلا أن اعتماده لا يعني منعهم الآني من هذه المهمة؛ إذ ما يزال أمامهم سنوات قبل بداية تطبيقه.

وحسب فصول القانون فلن يتم المنع الفوري للمبصاريين من ممارسة قياس البصر؛ إذ يجب انتظار دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون حيز التنفيذ.

وتنص المادة 54 من القانون على أنه "يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ، وينسخ ويعوض أحكام الظهير الشريف الصادر في 4 أكتوبر 1954 بشأن سن ضابط لتعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل".

وتضيف المادة أنه "يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف مهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمعايير المنصوص عليها في القانون المذكور داخل أجل لا يتعدى سنتين".

ويمنع القانون المبصاريين من قياس النظر رغم أنهم كانوا يؤدون هذه الوظيفة خلال السنوات المنصرمة، وهو ما جعل هذه النقطة محل خلاف بين المبصاريين وأطباء العيون، قبل أن يحسم البرلمان الجدل بعدما تم تمرير المشروع بصيغته النهائية عقب إدخال تعديل على المادة 6 باقتراح من وزير الصحة.

وتنص المادة 6 من القانون على أنه "يقدم النظاراتي للعموم لوازم بصرية صالحة لتصحيح البصر أو حمايته، يقوم النظاراتي قبل تسليم تلك اللوازم بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية، كما يقوم بتسليم المنتجات المتعلقة بصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وكذا المنتجات الخاصة بترطيبها".

وتضيف المادة: "غير أنه لا يجوز للنظاراتي تقديم مستلزم طبي للبصريات بدون وصفة طبية في الحالات التالية: بالنسبة للأشخاص الذين يقل سنهم عن 16 سنة، وإذا كانت حدة البصر تقل أو تعادل ستة أعشار بعد التصحيح، وإذا كان بعد النظر لا يطابق بكيفية جلية سن الشخص المصاب به".

المنع أيضا ورد في محلات كثيرة، منها المادة 4 من القانون التي تقول: "تحدد في مصنف تضعه الإدارة، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون، إن وجدت، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الأعمال الخاصة بكل مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، والأعمال التي لا يمكن لهؤلاء المهنيين إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه".

وتنص المادة 3 على أنه "يزاول المهنيون مهنهم بناء على وصفة طبية أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم".