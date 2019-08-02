24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:3613:3917:1820:3221:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار الأمريكي (5.00)

  2. نَرْتَدِي أجْساما بِرَخْصِ وِشاحٍ (5.00)

  3. بنك المغرب يتعقّب آلاف النقود المزوّرة ويصدر رخص السياقة قريبا (5.00)

  4. اصطدام سفينة ركاب وباخرة حاويات بمياه طنجة (5.00)

  5. التجار يحتجون ضد "فوضى الفرَّاشَة" في بني ملال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بركو يوضح أسباب رفع واجب انخراط المحامين

بركو يوضح أسباب رفع واجب انخراط المحامين

بركو يوضح أسباب رفع واجب انخراط المحامين
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 02 غشت 2019 - 08:25

آثار قرار الرفع من رسوم الانخراط في هيئة المحامين بالرباط انتقادات واسعة؛ إذ تمت الزيادة في المبلغ الواجب بأكثر من الضعف تقريبا، ليصل إلى عشرة ملايين سنتيم بالنسبة لعموم المنخرطين، و18 مليون سنتيم بالنسبة للمنخرطين الموظفين.

وعدد محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أسباب الزيادة في واجب الانخراط في الهيئة، وقال إن ذلك تم لاعتبارات أساسية، موردا أن هيئة المحامين بالرباط كانت من الهيئات التي تنخفض فيها تكاليف الانخراط إلى الحد الأدنى وأن ارتفاع أعداد المنخرطين بها على مر السنوات زاد من ميزانيتها.

وقال نقيب هيئة المحامين بالرباط، ضمن تصريح لهسبريس، إن الاعتمادات المالية للهيئة ازدادت، مضيفا: "ليس لدينا أية موارد ولا أي دخل أو مساعدة، وبالتالي كيف يمكن أن نكوّن هؤلاء المحامين وكيف سنعتني بهم؟".

وأوضح بركو أن عدد المنخرطين في هيئة المحامين بالرباط تضاعف ثلاث مرات وفاق 1800 محام، مبرزا أن "العناية بهؤلاء المنتمين تتطلب موارد مالية لا مصدر لنا فيها غير الانخراطات".

وكشف المتحدث ذاته أن من بين التكاليف التي تتحملها الهيئة هناك مصاريف تطبيب وعلاج المحامين وأسرهم، مبرزا أن الهيئة تنفق سنويا أزيد من 5 ملايين درهم في إطار التعاضدية العامة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتساءل: "من أين سنوفر هاته المبالغ؟".

وأكد نقيب المحامين أن المجلس عمل بما ينص عليه القانون بخصوص هذه الزيادة، مشددا على أنه "ليس لها أي هدف انتقامي أو أية خلفية للوقوف في وجه أي شخص يتوفر على شروط الكفاءة".

وتنص المادة 57 من قانون مهنة المحاماة على أنه "يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.