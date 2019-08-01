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الرئيسية | مجتمع | مكفوفون يراسلون الملك للحصول على فرص شغل

مكفوفون يراسلون الملك للحصول على فرص شغل

مكفوفون يراسلون الملك للحصول على فرص شغل
أمال العتاق*
الخميس 01 غشت 2019 - 22:09

تتواصل محاولات المكفوفين المعطلين ايجاد حلّ نهائي لملفّهم المطلبي، فبعد مراسلتهم لعدد من المنظّمات الدّولية والهيئات الحقوقية، وجّهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطّلين حاملي الشهادات رسالة استعطافية إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، بعثتها إلى كلّ من قصر تطوان وقصر الرباط.

وقالت التنسيقية إنّ رسالتها تأتي في سياق وصل فيه "ملف تشغيل المكفوفين المعطلين إلى الباب المسدود، إضافة إلى غياب روح المسؤولية، وكذا الإرادة الحقيقية لطي هذا الملف من طرف الحكومة وسيادة اليأس والإحباط لدى هذه الفئة".

وأضافت التنسيقية، في رسالتها التي اطلعت عليها هسبريس، أنّها "لم تجد بدا من التوجه إلى الملك محمد السادس طمعا في تدخله وتعليماته، وبغية اطلاعه على خصوصية ملفهم الذي لم تأخذه الحكومة بعين الاعتبار أثناء وضعها للحلول المنتظرة لمعضلة البطالة، وخاصة فئة المكفوفين الحاملين للشهادات والديبلومات".

ومنذ عام 2011، راسلت التنسيقية "جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والبرلمانية بغية إيجاد حل جذري لمعضلتهم، أملا في الحصول على عمل أو دخل يضمن لهم العيش بكرامة وعزة، ويغنيهم عن مد اليد ويضمن لهم كمغاربة مكفوفين العيش بعزة وكرامة".

وسبق للتنسيقية أن وجّهت انتقادات للحكومة ووزارة حقوق الإنسان التي قالت إنها "عاجزة عن تطبيق ما تكتب في تقاريرها، والوضعية التي يعيشونها خير دليل على ما تعانيه من تهميش وإقصاء وانعدام للكرامة والحقوق كالشغل والنقل وغيرها".

وكانت السّلطات المحلّيّة بباب سبتة قد منعت، الأسبوع الماضي، محاولة مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى التّنسيقيّة الوطنيّة للمكفوفين المعطّلين حاملي الشّهادات بالمغرب اقتحام المعبر، طلبا للجوء الإنساني بإسبانيا.

وسبق لهؤلاء أن وجّهوا دعوة إلى عدد من المنظمات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والمعاقين، مُطالبين إيّاها بضرورة "التدخل العاجل لنصرة ملف المكفوفين، وقضيتهم العادلة والمشروعة".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - miloud الخميس 01 غشت 2019 - 22:59
السلام عليكم
بسم الله الرحمان الرحيم
ذوي الحاجيات الخاصة في حاجة إلى تعامل خاص
و هم حقا يستحقوا أن يستفيدوا من و ضعيت مكفولوا الأمة.
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3
2 - العبدي الخميس 01 غشت 2019 - 23:01
الله يحسن عوانهم ، و الله يحسن عوان الملك حتا هو ، المسؤولية راه صعيبة بزاف ، و يعلم الله نوع الضغوطات ...
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4
3 - يوغرطة الخميس 01 غشت 2019 - 23:03
أي عمل سيعمل المكفوف في الوظيفة العمومية.. تم توظيف بعض المكفوفين في المحكمة لكنهم لا يفعلون أي شيئ . يقضون كل وقتهم على مكاتبهم جالسين يتحدثون اجيانا مع باقي الموظفين وأحيانا صامتين الى أن يأتي وقت الخروج من العمل ليدهبو الى حال سبيلهم دون أن يستفيد منهم المرفق العمومي المتخم اصلا بالموظفين بأي شيئ.
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-1
4 - مصيبة الخميس 01 غشت 2019 - 23:08
معرفتش هاد المكفوفين باش غيفيدوا البلاد والعباد..كونو تحشموا
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-12
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