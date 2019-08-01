وفد الحجاج المكفوفين يتوجه إلى الديار المقدسة

هسبريس - و.م.ع

غادر مطار الرباط ـ سلا، اليوم الخميس، وفد الحجاج المكفوفين الذين أنعم عليهم الملك محمد السادس بأداء مناسك الحج.

ويضم الوفد 20 من المغاربة المنتمين إلى مختلف مدن المملكة، تسهر على تأطيرهم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.

وأكد عبد الكريم أبلحاج، رئيس الوفد، أنه تم توفير كل الظروف الملائمة من تكوين وتأطير لتمكين وفد الحجاج المكفوفين من أداء مناسك الحج في أحسن الظروف.

كما عبر المتحدث، باسم الوفد، عن شكره وامتنانه للرعاية التي يشمل بها الملك محمد السادس هذه الفئة من المجتمع.

وأوضح أبلحاج أن المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين تكفلت بجميع الاجراءات الادارية، وشكلت فريقا من المؤطرين سيرافق الوفد لتأدية مناسك الحج في ظروف جيدة.

وأضاف أن البعثة المغربية للحج ستوفر لهذه الفئة عناية خاصة لتسهيل مناسك الحج، مؤكدا أن الوفد استفاد من دروس تكوينية من أجل ضبط مناسك الحج وكل المراحل اللازمة المتعلقة به.