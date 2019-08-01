"أطباء الغد" يشترطون محضر اتفاق مع الحكومة لإنهاء مقاطعة الدراسة

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

عاد التوتّر ليخيم على علاقة طلبة كليات الطب والصيدلة مع وزارتي التعليم العالي والصحة، بعد فشل الحوار بين الطلبة المقاطعين للدراسة منذ 25 مارس الماضي وللامتحانات وبين اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة من أجل تقريب وجهات نظر الطرفين.

ولم يسفر الحوار، الذي جمع ممثلي الطلبة الأطباء مع اللجنة التي تضمّ عددا من القطاعات الوزارية، عن أي نتيجة، لكونها لم تنكبّ على مناقشة النقطة الأساسية التي يطرحها الطلبة على طاولة الحوار، وهي إيجاد حل لأزمة مقاطعة الدراسة، عبر الاستجابة لمطالبهم.

إلياس بنخطيب، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، قال، في ندوة صحافية عقدتها التنسيقية صباح اليوم الخميس، إن "الطلبة ثمّنوا إنشاء اللجنة؛ ولكنها لم تجعل حل أزمتنا أولوية، فكيف يمكن أن يكون هناك إصلاح والطلبة لا يدرسون؟"، مضيفا "يحب أن يعود الطلبة أولا إلى الأقسام، بشرط الاستجابة لمطالبهم أولا".

وكانت الحكومة قد أنشأت، مطلع شهر يوليوز الماضي، لجنة وزارية أنيطت إليها مهمة إعداد تصور شامل لمنظومة التكوين والتدريب الطبي بجميع تخصصاته، وتوقف عمل اللجنة بسبب العطلة الوزارية ولن تستأنف عملها إلى شهر شتنبر المقبل.

وحرص الطلبة الأطباء، في ندوتهم الصحافية، على التأكيد على أنهم مستعدون للحوار، وأن يَدهم ممدودة إلى الحكومة لإيجاد حل للأزمة المخيمة على كليات الطب والصيدلة منذ أربعة شهور؛ لكنهم ألحّوا على عدم التنازل عن مطالبهم الرئيسية، التي اعتبروها "مشروعة وشرعية بحكم القانون والدستور".

ويظهر أن غياب الثقة من طرف الطلبة الأطباء والحكومة لا يزال سائدا، إذ رفضوا المقترحات المقدمة لهم من اللجنة الوزارية التي شكّلها رئيس الحكومة؛ "لأنها مقترحات شفوية، ونحن نطالب بأن تكون أي مقترحات مضمّنة في محضر اتفاق، قائم على قاعدة رابح رابح"، يقول إلياس بنخطيب.

وأضاف المتحدث ذاته: "نحن لسنا دعاة أزمة بل دعاةَ حلّ، ولسنا ضد القطاع الخاص؛ ولكن يجب أن تضمن حقوق الجميع"، لافتا إلى أن "هناك مغالطات يتمّ ترويجها عن الطلبة الأطباء من أجل شيطنتهم، عبر رفع تقارير مغلوطة فيها تضخيم لملفنا المطلبي".

واتهم الطلبة الأطباء الحكومة بعدم التفاعل الجدي والإيجابي مع ملفهم المطلبي، إذا قال إلياس الخطيب "في الاجتماعات التي عقدناها مع لجنة الحوار الوزارية نهجت معنا الحكومة سياسة الآذان الصماء، وهنا جهات تريد أن تجرنا إلى معارك سياسية نحن بعيدون عنها"، مضيفا "نتساءل هل هناك فعلا إرادة حقيقية لحل هذه الأزمة بشكل شمولي؟".

الطلبة الأطباء عبروا أيضا، في ندوتهم الصحافية، عن رفضهم للخدمة الإجبارية، التي جاء بها الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، بداعي أنّ المراكز الصحية التي يُرسل إليها الخريجون في المناطق النائية تفتقر إلى المعدّات والتجهيزات الطبية، علاوة على عدم استفادة الأطباء من أي امتيازات.

"نحن لا نرفض خدمة المواطنين في المناطق النائية، ولكن نرفض أن يداس على كرامتنا"، يقول أيوب أبوبيجي، المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب، بينما قال إلياس بنخطيب: "لدينا عدد من المقترحات المتعلقة بالخدمة الإجبارية؛ مثل تحفيز الأطباء، وتحسين شروط العمل في المراكز الصحية وتجهيزها"، وزاد: "لدينا مقترحات حلول، لكن لن نقبل أن يكون الطالب مستعبدا".

وأعلن الطلبة الأطباء عن خوض مسيرة احتجاجية وطنية يوم فاتح شتنبر المقبل، معللين سبب عودتهم إلى الشارع بكونهم أوقفوا جميع الأشكال الاحتجاجية، وأحجموا عن الإدلاء بتصريحات للصحافة "من أجل التعبير عن حسن نيتنا، لكن لم يتحقق شيء، ولم يعد أمامنا من حل سوى العودة إلى الشارع"، يقول إلياس بنخطيب.