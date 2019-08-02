أمزازي و"تحدي الألفية" يطلقان برنامجا لتأهيل المؤسسات التعليمية

جمال سماحي من تطوان

أشرف سعيد أمزازي، وزير التّربية والتّكوين المهنيّ والتّعليم العالي والبحث العلميّ، الخميس، على إعطاء الانطلاقة الرّسميّة لمشروع "التّعليم الثّانويّ"، بفضاء إعداديّة سادس نوفمبر بتطوان، والّذي يندرج ضمن برنامج تعاون بين الحكومة المغربيّة وبين نظيرتها الأمريكيّة ممثّلة بهيئة "تحدّي الألفيّة".

وقال وزير التّربية والتّكوين المهنيّ والتّعليم العالي والبحث العلميّ، في تصريح لهسبريس، إنّ "هذا المشروع هو نموذج نبنيه مع هيئة تحدّي الألفيّة، يُعنَى بتسعين مؤسّسة على المستوى الوطنيّ، في ثلاث جهات: جهة طنجة، تطوان، الحسيمة؛ وجهة فاس، مكناس؛ وجهة مرّاكش، آسفي"، مضيفا أنّ اختيار هذه الجهات "هو اختيار له رمزيّته وأهمّيته، نظرا لأنّها تعرف مجالا قرويّا جدّ كبير، ونحن عبر الاشتغال بهذا النّموذج نسعى إلى تقليص الفوارق المجاليّة والاجتماعيّة، لمنح العالم القرويّ نوعا من التّميّز الإيجابيّ، وتمكين التّلاميذ من التّحصيل الدّراسيّ والتّفوّق".

واعتبر أمزازي، في كلمة له بالمناسبة، أنّ هذا المشروع "هو برنامج مندمج لإرساء نموذج حقيقيّ لتأهيل المؤسّسات التّعليميّة بالنّسبة للإعدادي والثّانويّ"، معتبرا أنّ تخليد الذّكرى العشرين لتربّع الملك محمّد السّادس عرش أسلافه مناسبة لإبراز أهمّ المشاريع المهيكلة الّتي عرفتها المنظومة، خاصّة أنّ "المغرب تمكّن على مدى العشرين سنة الأخيرة من تحقيق إقلاع حقيقيّ بالمدرسة المغربيّة، تمّت ترجمته بارتفاع نسب التّمدرس، من 87 في المائة سنة 1999، على المستوى الابتدائيّ، إلى 99,08 في المائة خلال هذه السّنة، بفضل تضافر جهود الجميع، وبمواكبة الحكومات المتعاقبة"، وفق قوله.

وفي السّياق ذاته، أبرز المسؤول الوزاريّ أوجه عناية الملك محمّد السّادس بهذا القطاع، عبر استحضار البرامج والمخطّطات القطاعيّة والحكوميّة الّتي اعتمدت في إصلاح منظومة التّربية والتّكوين، خلال عشريّة 2000 ـ 2010، "عبر الميثاق الوطنيّ للتّربيّة والتّكوين، والرّؤية الإستراتيجيّة، والبرنامج الاستعجاليّ، حيث استطاعت تحقيق قفزة كمّيّة لهذه المنظومة"، يضيف الوزير.

وأوضح أمزازي أنّ المشروع سيتمّ تعميمه على المستوى الوطنيّ، مشدّدا على ضرورة تملّك هذا النّموذج "حتّى نعطي لأبنائنا فرصة لخوض مسار دراسيّ في أحسن الظّروف، ولتيسير ولوجهم لسوق الشّغل، لأنّنا نربط برنامج التّعلّمات مع تيسير الولوج لسوق الشغل" وفق تعبيره، مضيفا: "إنّنا اليوم بصدد إعطاء لمسة نوعيّة لإرساء قيم الجودة في منظومتنا، ومبنيّة على برنامج متكامل، فيه جوانب بيداغوجيّة تسمح بمواكبة التّلميذ في جودة التّعلّمات، عبر مقاربة بيداغوجيّة مبتكرة، وعبر تكوين الأساتذة، وأيضا عبر إدخال الكفايات والمهارات الحياتيّة في البرامج".

جانب آخر ركّز عليه أمزازي في كلمته حول ميزات مشروع "التّعليم الثّانويّ" أو ثانويّة التّحدّي كما أطلق عليه، وهو تأهيل المؤسّسات، معتبرا أنّ مواكبة التّلميذ في مساره الدّراسيّ، تفرض ضرورة منحه فضاء وبيئة تعليميّة محفّزة لتمكّنه من النّجاح في مساره التّعليميّ، مشيرا إلى أنّه بعد المواكبة البيداغوجيّة، وتأهيل الفضاءات، يلزم تقييم التّحصيل المعرفيّ، كجانب ثالث مهمّ في العمليّة برمّتها.

يذكر أنّ مشروع "التعليم الثّانويّ"، الّذي تنجزه الحكومة المغربيّة بتعاون مع نظيرتها الأمريكيّة ممثّلة بهيئة تحدّي الألفيّة، قد خصّصت له ميزانيّة تقدّر بـ 112 مليون دولار، وسيشمل 90 مؤسّسة مدرسيّة، وسيستفيد منه 85 ألف تلميذ، و3600 أستاذة وأستاذ، و600 إطار إداريّ، بكلّ من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، وجهة مرّاكش آسفي؛ وهو يضمّ ثلاثة مكوّنات: ثانويّة التّحدّي، نموذج مندمج لتحسين مؤسّسات التّعليم الثّانويّ، وتعزيز نظام تقييم التّعلّمات ونظام المعلومات "مسار"، إلى جانب بلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التّحتيّة والتّجهيزات المدرسيّة.