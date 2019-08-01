عيد الأضحى يوم الإثنين 12 غشت .. هسبريس تهنئ زوارها الكرام

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن فاتح شهر ذي الحجة للعام 1440 الهجري يوافق يوم السبت 3 غشت 2019، وأن عيد الأضحى المبارك يحل يوم الإثنين 12 غشت 2019.

وفي السعودية أعلنت المحكمة العليا أن غدا الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، الموافق للثاني من شهر غشت 2019.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر غشت 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه، أي الحادي عشر من غشت الجاري.

جريدة هسبريس الإلكترونية تهنئ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، زوارها الكرام. وتتمنى لجميع قرائها، داخل الوطن وخارجه، عيدا سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.