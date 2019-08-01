24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3513:3917:1820:3321:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "أغبال" تختتم ملتقى الهجرة والتنمية بجهة الشرق (5.00)

  2. تقرير: مخطط المغرب الأخضر يعزّز مقاومة الفلاحة للتقلّبات المناخية (5.00)

  3. الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار الأمريكي (5.00)

  4. نَرْتَدِي أجْساما بِرَخْصِ وِشاحٍ (5.00)

  5. 115 ألف طالب مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عيد الأضحى يوم الإثنين 12 غشت .. هسبريس تهنئ زوارها الكرام

عيد الأضحى يوم الإثنين 12 غشت .. هسبريس تهنئ زوارها الكرام

عيد الأضحى يوم الإثنين 12 غشت .. هسبريس تهنئ زوارها الكرام
هسبريس من الرباط
الخميس 01 غشت 2019 - 21:40

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن فاتح شهر ذي الحجة للعام 1440 الهجري يوافق يوم السبت 3 غشت 2019، وأن عيد الأضحى المبارك يحل يوم الإثنين 12 غشت 2019.

وفي السعودية أعلنت المحكمة العليا أن غدا الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، الموافق للثاني من شهر غشت 2019.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر غشت 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه، أي الحادي عشر من غشت الجاري.

جريدة هسبريس الإلكترونية تهنئ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، زوارها الكرام. وتتمنى لجميع قرائها، داخل الوطن وخارجه، عيدا سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - عبد الله الخميس 01 غشت 2019 - 21:54
اعاده الله علينا باليمن والبركات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - عبد مبارك الخميس 01 غشت 2019 - 21:54
اللهم اهل علينا عيد الأضحى بالخير واليمن على جميع الدول الإسلامية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - عبدو الخميس 01 غشت 2019 - 21:56
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالسلام ورحمة والمغفرة عيدكم مبارك سعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - hibatollah الخميس 01 غشت 2019 - 21:56
عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة داخل المغرب وخارجه وكل الأمة العربية الإسلامية وينعاد علينا إن شاء الله باليمن والبركات والخير والأمن والأمان وأن تكون فرحة دائمة إن شاء الله عيدكم مبارك سعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - brahim الخميس 01 غشت 2019 - 21:57
عيد مبارك سعيد. وكل عام وانتم بألف خير. شكراً الجريدة هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - mouad الخميس 01 غشت 2019 - 21:57
عيد مبارك سعيد و كلةعام و أنتم بخير. أهل الله علينا و على ملكنا هذا العيد باليمن و البركات . إنه سميع مجيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - souad الخميس 01 غشت 2019 - 21:57
بالنسبة للمغاربة :متى الوقوف بعرفات؟ على كل حال عيد مبارك سعيد الله يعيده على الأمة الاسلامية بالخير والسعادة وطول العمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - صاحب القلم الأحمر الخميس 01 غشت 2019 - 21:58
تهنئة متبادلة لكم جميعا طاقم هسبريس وكل عام وانتم بخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
9 - محب الخميس 01 غشت 2019 - 21:59
املي أن يتسامح الجميع مع الله و مع الذات و يرفقوا بإخوانهم الضعفاء في اقتناء خروف العيد و يهدي الله المضاربين . و عيدكم مباركم سعيد وكل عام و انتم بالف خير و الامة الاسلامية جمعاء .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
10 - مكناسي في لوس انجلوس الخميس 01 غشت 2019 - 21:59
عيد مبارك سعيد على جميع المغاربة و المغربيات الله يدخلو بالصحة و السلامة و النجاح انشاء الله للمغاربة كاملين فين ما كانو تعيدو و تعاودو و ما يجمعونا هي سوايع الخير انشاء الله في بلادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
11 - رشدي بيه الخميس 01 غشت 2019 - 22:00
مبروك عواشركم بلي تمنيتو وعلى جميع الامة الاسلامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
12 - Abdou الخميس 01 غشت 2019 - 22:02
عيد مبارك سعيد وكل عام و الأمة الإسلامية بألف خير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - صلاح الخميس 01 غشت 2019 - 22:02
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - عيدين الخميس 01 غشت 2019 - 22:03
الحمد لله ساحتفل يوم الاحد في بلجيكا ويوم الاثنين في المغرب. كل عام وانتم بخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - نقطة في بحر الخميس 01 غشت 2019 - 22:03
ساعة من الانتظار باش نعرفو متى العيد؟!! كنا نرجو أن تتحد الأمة الإسلامية في هذه المناسبة خاصة يوم عرفة يوم تاسع ذي الحجة.. لكن للأسف لم يحصل ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - TAHA الخميس 01 غشت 2019 - 22:03
أقول الجريدة شكرا على التهنئة لكن خاصنا الزردة لأنه بفضلنا الجريدة مستمرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - نبيل الخميس 01 غشت 2019 - 22:04
الله يجعل هاذ الايام المباركة أيام يمن وبركات علينا وعلى الإنسانية جمعاء..الله يفرحكم كامليييين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - ابو عبد الكريم بوعسل الخميس 01 غشت 2019 - 22:04
عيد مبارك سعيد لجميع الأمة الاسلامية أدخله الله علينا بالصحة والعافية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - صابر الخميس 01 غشت 2019 - 22:04
اللهم اهلله علينا و على جميع المسلمين بالخير و الاءمن والاءمان واللهم لطفك بالفقراء فاءنهم ضعفاء ولا حول لهم ولنا الا بك انت رب المستضعفين و وكيلهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - أبو ريناد الخميس 01 غشت 2019 - 22:05
وأنتم كذلك عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير طاقم جريدة هسبريس وعلى المغرب والمغاربة قاطبة من طنجة إلى الكويرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - اركان الخميس 01 غشت 2019 - 22:05
تقبل الله منا ومنكم و بلغكم الله صيام يوم عرفه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - محمد المانيا الخميس 01 غشت 2019 - 22:06
لا أفهم. الوقود بعرفة يوم السبت و لماذا الاثنين هو يوم العيد. ....أمركم غريب مختلفين حتى في المناسبات الدينية مهما أن دين الإسلام يوحدنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - فوكاش نعيدو الخميس 01 غشت 2019 - 22:06
كما كان منتضرا فالعيد يوم الاثنين.ولكن من اين سأتي بالمال لكي اشتري العيد .للعلم الاجرة حوالي 1900درهم لشهر يوليوز مع الصاءر بقي في جيبي 300 درهم فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.