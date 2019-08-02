مخيم بأصيلة يوفّر الترفيه والتعليم لأطفال السككين

هسبريس من أصيلة

بجمع ضم 250 طفلا وطفلة بشاطئ مدينة أصيلة، نظم المكتب الوطني للسكك الحديدية مخيمه الصيفي لفائدة أبناء مستخدميه، موفرا لهم كل ظروف الاستجمام، عبر فضاء ترفيهي ضم مسكنا، ومساحات خضراء، ومنصة مسرحية يمارس فيها الأطفال مختلف الأنشطة اليومية.

المخيم الذي يمتد على فترات مختلفة طيلة الصيف، استعان فيه المكتب السككي بمؤطرين من المستوى العالي لضمان جودة التلقين والاستمتاع بالنسبة للأطفال، الذين يستفيدون من حصص الموسيقى والرقص وفنون القتال للدفاع عن النفس والمسرح، فضلا على توفير مركبة سككية تضم قاعة سينمائية لمشاهدة الأشرطة.

الأطفال الذين جاؤوا من مختلف المدن المغربية للاستمتاع بشاطئ أصيلة، يقومون بزيارات وأنشطة على الرمال كل يوم، كما يحضون بفرصة زيارة مدينتي أصيلة وطنجة، فضلا عن تفقد الأوراش السككية التي باشرها المكتب بجهة الشمال، خصوصا المتعلقة بقطار "البراق" فائق السرعة.

شهادات الأطفال المخيمين أجمعت كلها على جودة التجهيزات التي يوفرها مركز الاصطياف للمكتب الوطني للسكك الحديدية على جميع الأصعدة، بداية بالإيواء والإطعام، ثم الأنشطة الموازية التي يقومون بها كل يوم اصطياف، التي تتراوح بين الإلزامية والاختيارية، حسب فترات النهار.

أحمد جلال، مدير تربوي بمخيم المكتب الوطني للسكك الحديدية أصيلة، قال إن "المكتب ينظم العديد من المخيمات لفائدة أطفال السككين، فضلا عن احتضانه مؤسسات وجمعيات أخرى"، مسجلا أن "المستفيدين يمارسون العديد من الأنشطة التي تهدف إلى التلقين والتعليم، وكذلك الترفيه والاستجمام".

وأضاف جلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأطفال يستفيدون كذلك من أنشطة بحرية عدة، مثل التجديف والسباحة والكرة الطائرة الشاطئية وغيرها"، وتابع: "في الفترة المسائية تنظم سهرات مختلفة طيلة فترة التخييم".

بدوره، أورد رشيد السعيدي، مدير إداري بمخيم المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح لهسبريس، أن "المخيم نُظم بمركز أصيلة، المعروف بتجهيزاته العالية، فالغرف مكيفة كما أنها مطلة على شاطئ البحر"، مشددا على أن "المخيم مفتوح أمام جمعيات أخرى"، مسجلا "رغبة إدارة السكك في دمج مختلف أطفال جمعيات المجتمع المدني ضمن أنشطة أبناء المستخدمين".