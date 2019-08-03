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هيئة الرباط: الأداء المسبق قبل تمرّن المحامين

هيئة الرباط: الأداء المسبق قبل تمرّن المحامين
هسبريس - أمال كنين
السبت 03 غشت 2019 - 09:40

بعد إعلان هيئة المحامين بالرباط عن رفع مصاريف الانخراط، شدّدت على أنه لن يقبل من المتخرجين الجدد التمرن إلا في حالة أداء مصاريف الانخراط كاملة، إذ تم رفع المبلغ إلى أكثر من الضعف تقريبا ليصل إلى عشرة ملايين سنتيم بالنسبة إلى المنخرطين العاديين وتصل إلى 18 مليون سنتيم بالنسبة إلى الموظفين.

وقالت الهيئة، ضمن بلاغ لها، إنه سيتم التقيد بالحد الأقصى المناسب وفقا للعدد الإجمالي المترتب عن الطلبات المقدمة من أصحاب المكاتب الراغبين في الاستعانة بمتمرن أو أكثر، كما يشترط "الأداء الفوري والكامل لواجب الانخراط دون أن يقبل أي إعفاء أو تأجيل أو تقسيط".

وقالت الهيئة إنه سيتم اتخاذ "الحرص التام على توفر مكاتب استقبال المتمرنين على شروط وظروف حسن الممارسة المهنية والتقيد بأعراف وتقاليد المهنة... وذلك ضمانا لجودة الاستقبال والتأطير والتمرين".

وشدد البيان على وجوب "التقيد المطلق بالشروط القانونية المنصوص عليها ضمن قانون المهنة والنظام الداخلي للهيئة"، مشيرا إلى أن "الهدف من وضع هذه الشروط والضوابط هو إعداد فوج جديد من المحامين مؤهل أحسن تأهيل لمواصلة أداء الرسالة المهنية بما يلزم من نبل ورفعة أخلاق وكفاءة واقتدار".

يذكر أنه سيتم تلقي طلبات الترشيحات خلال شهري مارس وأكتوبر، طبقا لمقتضيات المادة الـ11 من القانون المنظم للمهنة.

وتنص المادة الـ57 من قانون مهنة المحاماة على أنه "يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير".

وسبق أن أوضح محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أسباب رفع التكلفة قائلا إن القرار جاء لاعتبارات أساسية، ومنبها إلى أن هيئة المحامين بالرباط كانت من أقل الهيئات التي تنخفض فيها تكاليف الانخراط وأن ارتفاع أعداد المنخرطين بها على مر السنوات زاد من ميزانيتها.

وقال بركو، ضمن تصريح لهسبريس، إن اعتمادات المالية للهيئة ازدادت، معلقا: "ليس لدينا أية موارد ولا دخل ولا مساعدة، وبالتالي كيف يمكن أن نكوّن هؤلاء المحامين وكيف سنعتني بهم؟".

ويوضح نقيب هيئة المحامين بالرباط أن عدد المنخرطين ضمن الهيئة تضاعف ثلاث مرات وفاق 1800 محام، مضيفا: "والعناية بهؤلاء المنتمين تتطلب موارد مالية لا مصدر لنا غير الانخراطات".

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