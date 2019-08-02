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الرئيسية | مجتمع | بلقاسم مديرا جديدا للتشريفات الملكية والأوسمة

بلقاسم مديرا جديدا للتشريفات الملكية والأوسمة

بلقاسم مديرا جديدا للتشريفات الملكية والأوسمة
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 غشت 2019 - 16:52

عيّن الملك محمد السادس، عبد العالي بلقاسم، المكلف بمهمة بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، مديرا للتشريفات الملكية والأوسمة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تفضل بتعيين السيد عبد العالي بلقاسم، المكلف بمهمة بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، مديرا للتشريفات الملكية والأوسمة.

حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه وملكه، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات الغر الميامين. إنه سميع الدعاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - yaaaaaaaaadris الجمعة 02 غشت 2019 - 17:07
ياااااربي ماتحرمناش حتى حنا من ش منصب رفيع ، و الله حتى نقوموا به خير قيام
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