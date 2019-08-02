بلقاسم مديرا جديدا للتشريفات الملكية والأوسمة

هسبريس من الرباط

عيّن الملك محمد السادس، عبد العالي بلقاسم، المكلف بمهمة بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، مديرا للتشريفات الملكية والأوسمة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تفضل بتعيين السيد عبد العالي بلقاسم، المكلف بمهمة بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، مديرا للتشريفات الملكية والأوسمة.

حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه وملكه، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات الغر الميامين. إنه سميع الدعاء".