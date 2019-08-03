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الرئيسية | مجتمع | تدشين دائرة الشرطة "الشرف" في الحي الحسني

تدشين دائرة الشرطة "الشرف" في الحي الحسني

تدشين دائرة الشرطة "الشرف" في الحي الحسني
هسبريس - و.م .ع
السبت 03 غشت 2019 - 03:31

جرى تدشين دائرة الشرطة "الشرف " في الدار البيضاء، التابعة للمنطقة الأمنية الواقعة ضمن تراب عمالة مقاطعة الحي الحسني.

وحضر حفل التدشين، الذي أشرفت عليه خديجة بن الشويخ عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني ، وفد رسمي ضم ممثلين عن النيابة العامة ووالي أمن الدار البيضاء، ورئيس المنطقة الأمنية الحي الحسني، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

وفي تصريح للصحافة أبرز عبد الخالق لهراوي، رئيس المنطقة الأمنية للحي الحسني ، أن "افتتاح هذه الدائرة يندرج في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني تفعيلا لسياسة القرب الرامية أساسا إلى تقريب خدمات الإدارة من المواطنين".

وأشار المسؤول الأمني إلى أن "هذه الخطوة تأتي بناء على التوسع العمراني المتزايد الذي تعرفه منطقة الحي الحسني، واستجابة للانتظارات والطلبات الملحة المعبر عنها من قبل الساكنة رغبة في استتباب الأمن ومكافحة مختلف مظاهر وأشكال الجريمة".

وأوضح لهراوي أن هذه الدائرة، التي تقع بين دائرتي الصفا وليساسفة، تبقى الثامنة من نوعها على مستوى المنطقة الأمنية للحي الحسني، وذلك في أفق تعزيزها مستقبلا بمزيد من الدوائر لتحسين شروط الاستقبال ولضمان خدمات ذات جودة عالية.

وذكر رئيس المنطقة أن هذه البنية الأمنية الجديدة تم إحداثها بنقطة جد مهمة من العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث تعرف بكثافتها السكانية بما يزيد عن 89 ألف نسمة، وذلك على امتداد 5,5 كيلومترات مربعة، وتحتوي ضمن مرافقها المتعددة والمتنوعة على مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة والوكالات البنكية فضلا عن المؤسسات الدينية.

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