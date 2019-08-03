اتفاقية تعزز حقوق عمال النظافة بشركة "أوزون"

هسبريس من فاس

في خطوة تهدف إلى استتباب الأمن الاجتماعي بالمقاومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى العمال بجهة فاس، وقعت مجموعة "أوزون للبيئة والخدمات"، الجمعة، عهد تشارك مع المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل بفاس، بحضور ممثلين عن الهيئتين، تحت شعار "يدا في يد من أجل شركة مواطنة ونقابة منتجة".

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة "أوزون للبيئة والخدمات"، عبد العزيز البدراوي، والكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل، علي لطفي، إلى تعزيز أفق التعاون بين النقابة المذكورة والمجموعة البيئية لما يخدم مصلحة العامل، و"العمل على ضمان حقه في الترسيم والترقية والاستفادة من قرعة الذهاب إلى العمرة، بالإضافة إلى استفادة أبناء العمال من المخيمات وشراء الأدوات المدرسية لأبناء العمال والعاملات".

وفي تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، اعتبر المدير العام لمجموعة "أوزون للبيئة والخدمات"، عبد العزيز البدراوي، أن "حفل توقيع الاتفاقية، اليوم، مع المنظمة الديمقراطية للشغل، يشكل لحظة تاريخية في مسار التعاون الذي يجمع المؤسسة مع النقابات الأكثر تمثيلية"، مبرزا أن "هدف توقيع الاتفاق هو استتباب الأمن الاجتماعي بالمقاولة، وترسيخ مبدأ التعاون والتشارك من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى العمال بجهة فاس".

وأبرز المسؤول ذاته أن مجموعة "أوزون" والمنظمة الديمقراطية للشغل تتشاركان الهم نفسه، وتطمحان معا إلى خدمة الطبقة العاملة، وتسوية أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن "توقيع هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات عسيرة واجتماعات ماراثونية من أجل تسهيل عمل المشغلين في المجموعة مع ضمان حقوقهم الاجتماعية، وتوفير المعدات الدراسية لصالح أبناء العاملين في شركة أوزون".

وأضاف أن "شركة أوزون للبيئة والخدمات مؤسسة وطنية رائدة فرضت نفسها في إفريقيا والمغرب وقريبا في دول الخليج"، مبرزا أن "أوزون قررت التنسيق مع التنظيمات النقابية التي تحافظ على حقوق العامل وتحافظ على صورة المؤسسة".

من جانبه، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن توقيع الاتفاقية سيفتح باب الأمل بالنسبة إلى مردودية الشركة وعملها وظروف اشتغال العاملين بها. وتوقف عند أهمية توقيع اتفاقية الشغل التي تعتبر "من صميم الديمقراطية لأنها تسعى إلى خلق غِطاء للحوار بين الأطراف"، مضيفا أن "الاتفاقية هي أداة ونتيجة للحوار الاجتماعي التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية".

وأشار المسؤول النقابي ذاته إلى أن المقاولة الوطنية "أوزون" هي التي ستلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني على مستويات مختلفة، على اعتبار أنها من أكبر المقاولات المواطنة، التي تشغل يدا عاملة كبيرة، ولها استثمارات في الخارج، ولها دور في معاجلة آفة البطالة من خلال خلق فرص الشغل للشباب.

وتعتبر مجموعة "أوزون" المقاولة المواطنة الرائدة بالمملكة في مجال تدبير قطاع النظافة، الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015، وشهادتي "إيزو" العالمية ISO 9001 وISO 14001، وشهادة "OHSAS18001" للصحة والسلامة في العمل.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة تدبر قطاع النظافة في ستين مدينة مغربية، وأربع دول إفريقية (مالي، السودان، الكوت ديفوار وغينيا)، وتتوجه إلى الاستثمار في مجالها في دول عربية وإفريقية أخرى، وتمكنت من خلق فرص شغل تجاوز عددها 8500