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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: دواء الغدة الدرقية متوفّر في الصيدليات
بعد انقطاع دواء "ليفوتيروكس" الخاص بالغدة الدرقية لأسابيع طوال، عادت وزارة الصحة لتؤكد توفر الدواء من جديد، معلنة أن المختبر توصل "بكميات وافرة من الدواء تغطي ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر من حاجيات المرضى".
وحسب المعلومات التي توصلت بها هسبريس فإن المختبر يؤكد أنه "سيضمن توزيع الكميات المتاحة بشكل متساوٍ في جميع أنحاء المملكة، لضمان وصولها إلى جميع المرضى".
ويشدد المختبر على أن "توزيع المخزون المتوفر على المؤسسات الصيدلية للتوزيع سيكون حسب وتيرة العرض المعتادة خارج فترات الذروة".
من جهة أخرى، يدعو المختبر إلى "تحسيس الصيدليات بصرف ما يعادل شهر واحد من العلاج لكل مريض".
ويورد المختبر المستورد الرئيسي لهذا الدواء أن "الكميات المستورة تستجيب بشكل دقيق لدفتر التحملات المسجل بالمغرب"، مشيرا إلى أنه "منفتح لتقديم جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع".