مطار زاكورة يسجل ارتفاع عدد المسافرين بـ 70%

هسبريس - و.م.ع

استقبل مطار زاكورة، خلال يونيو الماضي، ما مجموعه 1077 مسافرا، مسجلا ارتفاعا كبيرا بنسبة 70.68 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وبحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، فإن هذا التطور يرجع بشكل أساسي إلى الارتفاع القوي في حركة النقل الجوي الداخلية للخطين الجويين الأسبوعيين زاكورة - الدار البيضاء، وزاكورة - ورززات، وذلك بعد توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتطوير النقل الجوي بين جهة درعة - تافيلالت وشركات الطيران التي تؤمن الرحلات الداخلية.

وتشير المعطيات المتعلقة بحركة النقل الجوي الداخلية بمطار زاكورة بحسب الوجهة، إلى أن 50.97 في المائة من المسافرين الذين استقبلتهم هذه البنية التحتية الجوية كانوا قادمين من ورززات، في حين أن 49.03 في المائة كانوا متوجهين إلى الدار البيضاء.

واستقبل المطار، خلال يونيو الماضي، 549 من المسافرين القادمين من ورززات، مقابل 256 مسافرا خلال نفس الشهر من السنة الماضية، أي بزيادة بنحو 114.45 في المائة، في حين أن 528 مسافرا كانوا قادمين من الدار البيضاء، مقابل 375 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية (زائد 40.80 في المائة).