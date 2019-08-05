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الرئيسية | مجتمع | قرون الأكباش تتحدى الفقراء .. أسعار ملتهبة تُفسد فرحة العيد

قرون الأكباش تتحدى الفقراء .. أسعار ملتهبة تُفسد فرحة العيد

قرون الأكباش تتحدى الفقراء .. أسعار ملتهبة تُفسد فرحة العيد
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الاثنين 05 غشت 2019 - 16:00

في زاوية منعزلة من سوق أسبوعي بضواحي الفقيه بن صالح، ينزوي اسليمان شاحب الوجه بعربته المجرورة دون أن يهتم لحرقة أشعة الشمس، عيناه المفعمتان بالأمل والألم تحملقان يمينا ويسارا، على امتداد رحبة الماشية المتعالية أصواتها في السماء، لعلها تقتنص فرصة عمل قد تكون مفيدة.

اسليمان المتحدر من سوق السبت أولاد النمة بضواحي الفقيه بن صالح، المعروف بالرحماني، ليس وحده من ينشغل بأضحية العيد، فالعشرات من الرجال والنساء، خاصة الأرامل و"الفرّاشات" والعاملات المياومات بالضيعات الفلاحية والمتسولات وممتهنات بعض الحرف المصنفة ضمن قطاع البطالة المقنعة، ممن حاولت هسبريس الاقتراب منهن، يحملن هذا الهمّ ويتجرعن مرارة العيش في زمن الفوارق الاجتماعية الصارخة.

تقول عائشة (اسم مستعار) إن صيف هذا العام جاء ثقيلا بمصاريفه وحاجياته، فإلى جانب متطلبات شهر الغفران، اكتوت العشرات من العائلات المعوزة بفواتير الكهرباء والماء، وجاء العيد ليتزامن مع فترة قلّ فيها العمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة إلى جانب عوامل أخرى، ما صعّب من إمكانية توفير حاجيات الأطفال من الملابس والتغذية، فما بالك بثمن الأضحية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي لا يتوفرن على مدخول قار، أو اللواتي يعشن خارج زمانهن بسبب الإقصاء والتهميش.

والعيد فرحة بطعم الخوف والانتظار بالنسبة لعائشة، حيث يبقى الحصول على "بهيمة" كيفما كانت حالتها مجرد تمنٍّ أو حلم قد لا يتحقق، بسبب اتساع رقعة المحتاجات والمعوزات وعدم توفرهن على ما يضمن لهن حق الاستفادة من القروض الصغرى، وكذلك بسبب تراجع عدد من الأغنياء عن التكفل بهذا الإحسان، بعدما تكشّف أن أشخاص دأبوا على تجييش نساء عدة لامتهان التسول خلال كل مناسبة دينية للاغتناء بطرق احتيالية.

يقول الشرقي القادري، فاعل جمعوي: "لقد تزايد حقا عدد المتسولين والفقراء، وأمست الأسواق والمقاهي نموذجا لاستفحال هذه الظاهرة (...) وأكيد أن الكثيرين من هؤلاء، وخاصة النسوة، في أمس الحاجة إلى أضحية العيد، لكن ليس الكل، لأن البعض منهن على ما يبدو يزاول هذه الحرفة تنفيذا على ما أعتقد لرغبات أشخاص محترفين يتصيّدون المحسنين باسم الفقر والعوز، وهم في واقع الأمر ينهبون ويبتزون بطرق احترافية ويضيقون الخناق على من هن في ضيق وشدة".

من جانبها، أكدت عائشة، التي تعالت زفراتها لتشهد على حالتها قبل أن تتحدث بلغة البؤس والفقر، أن السوق بالنسبة للفئات الفقيرة "مكان يمزج بين ثنائية الفرح والحزن"، البعض من المعوزين يسعفه الحظ، ويتيسّر له الحصول على رضا بعض المحسنين لشراء الأضحية، والبعض الآخر يعيش طيلة هذه الأيام على ايقاع الهمّ والغم توجّسا من أن يجد نفسه أمام أبنائه في لحظة زمنية لا يعرفها إلا الفقراء ممن جرّبوا قضاء هذا اليوم بدون فرحة العيد.

ويقول الزويتي عبد الله، من الباعة المزوالين لهذه المهنة منذ أزيد من 20 سنة، في تصريح لهسبريس، إن "هذا العام يبقى استثنائيا مقارنة مع السنوات الماضية، ليس فقط بكونه تزامن مع فترات تتطلب من الأسر المغربية مداخيل إضافية، وإنما لكون الفلاح/الكساب مرّ خلال هذا الموسم بلحظات عصيبة، بسبب تأخر التساقطات المطرية وقلة حصص السقي، ما زاد من ارتفاع مواد العلف في غياب مواد عشبية وزراعات موسمية توظف للغرض ذاته".

لكن هذه العوامل، يوضح المتحدث ذاته، "لا تعني عدم وفرة العرض، بل على العكس من ذلك، إن السوق المحلية دأبت على توفير أجود السلالات، وبالعدد الكافي، فقط يرتقب أن تكون الأثمنة شيئا ما مرتفعة بحسب الجودة، وهذا ما حدث خلال هذا اليوم مثلا، حيث يمكن القول بحسب تجربتنا إن هناك زيادة في سعر رؤوس الأغنام تتراوح ما بين 200 و300 درهم مقارنة مع العام الماضي، مع الإشارة إلى أن هذا السعر يبقى قابلا للارتفاع أو التراجع بحسب العرض والطلب".

من جهته، سجّل حسن بن صالح، وهو أحد مربي المواشي، تأخرا في العرض هذا العام، حيث أشار إلى أنه "إلى حد الساعة مازالت الأسواق المحلية لم تشهد بعد الحضور المكثف للأسر الوافدة من مدن كبرى كالدار البيضاء وسطات وخريبكة ...، بسبب قلة العرض، على عكس إسطبلات الكسابة التي تعرف رواجا تجاريا ملحوظا، ما زاد من تخوفات الفئات العريضة التي اعتادت على اقتناء أضحيتها من السوق المحلية حيث يكون الثمن منخفضا شيئا ما".

وكشف الجابري محمد، صاحب اسطبل لتسمين المواشي، أن تفضيل المواطن اقتناء أضحيته من "الكساب" أو من أحد المعارف "جاء نتيجة الحملات التحسيسية للدولة والمصالح المختصة التي سبق لها أن كشفت عن عدة تلاعبات بعلف الأضحية، ما يفيد بأن لجوء الأسر إلى الكسابة يجسد الطموح في البحث عن الجودة، وعن الثقة المفقودة التي ولّدها الجشع والرغبة في الربح السريع"، على حد قوله.

وأقر الجابري بمعاناة الفئات الهشة في الحصول على أضحية العيد، قائلا إن "الكساب يجد نفسه مضطرا للبيع بهذه الأثمنة، التي تبقى بالنظر إلى حالة المعوزين جد مرتفعة، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف والأدوية واليد العاملة، في غياب دعم جدي من الدولة لتجاوز كل هذه الإكراهات".

ووصف حسن بن صالح الوضع بالأسواق المحلية بالعادي، مشيرا إلى أن غالبية "الكسابة" لم يعرضوا بعد ماشيتهم بالسوق المحلية لكونهم يعرفون اللحظات القوية التي يصل فيها البيع إلى الذروة، ولأنهم يفضلون تصريف "منتوجهم" دون وسطاء و"شناقة"، تفاديا لبعض التهم المجانية التي غالبا ما يكون الوسيط سببا فيها، وكذا درءا لأتعاب النقل وواجبات الرحبة، أو ما اسماه بـ"صداع السوق".

وكشف المتحدث أن الأسواق باتت تفقد خصوصياتها لاعتبارات كثيرة ترتبط بأحداث السرقة والنشل والضيق والمنافسة وتدخّل "الشناقة"، على عكس "محلات الكسابة" التي تمنح لأفراد الأسرة فسحة التمعن بأريحية في الأضحية والاستشارة بشأنها والتواصل مع أصحابها الذين غالبا ما يكونون من الكسابة المعروفين لدى الزبائن، ما يجعلهم يتكلفون بالأضحية إلى حين اقتراب موعد الذبح.

وعلى خلاف الكثيرين ممن استمعت إليهم هسبريس، أكد الزويتي أن كل الأسر ستحصل على أضحيتها على الرغم مما يقال، لأن الأمر-بحسبه-يتعلق "بكل بساطة بسُنّة حميدة لا ترتبط بالمال أو بموضوع الأكل والشراب، إنما ببُعْدها الديني والرمزي؛ فهي إلى جانب كل ذلك، تبقى في مدلولها الأصلي دعوة إلى صلة الرحم وإحياء قيم التواصل وتذكيرا بحق الفقير على الغني"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - Ali Nougraâ الاثنين 05 غشت 2019 - 16:20
j'avais visité le souk afin d'en acheter les moutons pour la noce du sacrifice et j'avais vu que les prix ont été correctes et les gens en achetaient très bien et très facilement les moutons grands et bien élevés avec les herbes et pas avec les plastiques et les dichets, cependant, et alors que les gens traitent les affaires des moutons, d'autres parlent des transports et des garages dans lesquels il faut mettre les moutons, et donc, sur les terrasses des hautes bâtiments mais le bruit et les odeurs font problème, or, et bien plus, les autorités ont bien joué le jeu
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-2
2 - About majd الاثنين 05 غشت 2019 - 16:24
الفقراء هما المشكل في العيد الله سبحانه علم ما كان ومما سيكون فاعفاهم من الأضحية وجعل الدين بعيدا عن كل حرج وتكلفة ومشقة وصعوبة فابوا إلا أن يفرضوا على انفسهم ما رفعه خالقهم عنهم
بل وتراهم في المعاصي لا يجتهدون في تركها وفي الفروض لا يسارعون في القيام بها بينما في الاضحية يقيمون الدنيا ولا يقعدونها اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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23
3 - mmmmm الاثنين 05 غشت 2019 - 16:25
عواشر مبروكة....الله يسهل على كل فقير باش يفرح وليداتو....و الإنسان ميحملش نفسو فوق طاقتها..يشري على قد فلوسو....ميتبعش القيل و القال...و الله يكرم الجميع
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12
4 - رشيد العوني الاثنين 05 غشت 2019 - 16:26
الله يفرجها على الجميع
الله يفرجها على الجميع
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13
5 - لحسن الاثنين 05 غشت 2019 - 16:28
الحمد لله ان حكام المغرب وصلو ا إلى مرحلة الألم... والتألم التي لم تصلها اي دولة إفريقية فهذا بحد ذاته إنجاز عظيم...
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4
6 - العيد والجيب خارجا منو لِيد الاثنين 05 غشت 2019 - 16:28
نهار العيد فايت باش ما عطا الله الي شرا غالي ولا رخيص بجوج معيدين يوصل العصر سلات حفلة العيد كلها يحسب اش باقي ليه فجيبو
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4
7 - تاوريرتي الاثنين 05 غشت 2019 - 16:30
الأصل في عيد الأضحى السنة حسب الاستطاعة، لكن مع ظهور مايسمى بالبيان ونفرحو لولاد أصبح هذا العيد عادة وليس شعيرة إسلامية تنذر لله بإخلاص، لهذا أصبح شراء الأضحية جد صعب ولو رجعنا إلى الأصل في الشريعة من لم يستطيع لا يضحي والأمر عادي الدين يسر
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8
8 - رحيوي الاثنين 05 غشت 2019 - 16:31
اتمنى من الله ان لا يكلف المواطن على نفسه .
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9 - mahfoud ouanber الاثنين 05 غشت 2019 - 16:32
كتابة تروق بصاحبها.ومزيدا من التألق اخ رزقي
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10 - الشناقة.... الاثنين 05 غشت 2019 - 16:36
سلام الله عليكم.عواشر مبروكة. يجب وضع قانون يمنع على الشناقة الدخول الى الاسواق وجمع الاضاحي لاحتكارها وبيعها باثمان خيالية دون مبالاة بضعف القدرة الشرائية للمواطن.همهم فقط الربح دنية لا آخرة.
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11 - المنصوري الرباط الاثنين 05 غشت 2019 - 16:43
بما اننا دولة اسلاميه تطبق شريعه الاسلاميه يجب على دولة المغربيه ان تراعي للمواطن المغربي لان حوالي 20مليون مروكي متضرر من غلاءلمعيشه ومواد لغداءيه و لغزوال ةكهرما وضراءيب رهن ودواء وتعليم ولستشفاء نطلب من دولة المغربيه بمباضره طيبه ومحموده وتشتري ضيعات تربى فيه الاغنام وتبيعه للمواطن المغربب بثمن رمزي من 35درهم الى 45 درهم لكيلو اوتقطع مع ريع مجانيان اضحيه العيدالدي يستفد.منه بعض لمحصوضين وهم اغنيا وموظفين وبرلمان وززرا وكبار لعساكير لان سماسره ولوبيات وشناقا هم سبب لغلاء اطاء لعلف الخبيث بعض لمحضوضين يستنزادفو ملاير دراهيم ينهبه الوزر والبرلمان ورؤساء لجهات ولجمعات وجمعيات تنتمي لحزب لبجدي وبعض محصوضي الوظيفه العموميه اصحاب بريمات توعيضات سكن تنقل مصروبه في 2بين زوجه وزوج من ضهر شعب رسالتي لوزير النقل استريت سيارة طكسي بدون دعم جديده وطلب مني قسم لبنتاج لفزيت تكنيك 400درهم هل حلال ام حرام سيارة جديده 0كلمتر وقالو لي تعمل لفزيت انه مغرب ااعجاءيب ولغراءي حكره ضعيف كرا لمؤدةنيه لحلاوة تكرفيس ليل نهار ولكريديات وفي الاخير صاحب لمادونيه يعصي ولعماله تعصي وسرطه تطلب سهاده حيات ولفزيت
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12 - بلاش الاثنين 05 غشت 2019 - 16:44
العيد ولا ها عادة لا علاقة ليه بالدين ، واش لي كي قول ليك خاص نعيد للدراري و نفرحهم هذا عيد عندو علاقة بالدين؟ راه العيد قربان للله تعالى و لحمه او قيمته يجب اعطائها كصدقة للمحتاجين . حنا العكس المحتاج كي مشي يتسلف باش يشري الحاولي و يتباهى مع الجيران. احسن حاجة الواحد يشري كبش صغير ياكل منو شوية و يصدق الباقي و لا عمدو الامكانيات يصدق شوية ديال الفلوس على الفقران . و لي كي صدق الكبش على الناس و كي شري ليهم ها بلاش لكان الشخص لي اتشري ليه فقير ها عطيه شي مبلغ بسيط او تكلف ليه بالدخول المدرسي ديال بنتو او ولدو .لكن لا حياة لكن تنادي كلشي باغي يفرح الوليدات و كي كبرى الولاد حتى هوما غالطين و كي ولي العيد لي هو في الاصل ديال الله فقط عادة اجتماعية ثقافية كي ربحو منها الكسابة.
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13 - هشام الاثنين 05 غشت 2019 - 16:46
لا يكلف الله نفسا الا وسعها ... الانسان يمشي على قد جيبو...
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14 - عبدالاله الاثنين 05 غشت 2019 - 16:50
هي مناسبات يستغلها البعض للاغتناء بطرق غير مشروعة بالمضاربات و الوشاطة وجب على الدولة التدخل لحماية بسطاء الشعب لاغتنام فرصة العيد من أجل لحظات فرح يتقاسمها الفرد مع عائلته تنسيه سنوات جثوم متأسلمين يقررون سلبا في مصيره وقوت يومه.... عله يكون آخر عيد لنحتفل بوداعهم ليتركوا الساحة لأهل الخبرة
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15 - موحند الاثنين 05 غشت 2019 - 16:50
اذا لم تستطع شراء الكبش والحولي والماعز فاتكره جانبا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لماذا كل هذا الهوس لاقتناء الحولي بالديون والتسول؟
اشرب الماء وكل البيصارة وعش حرا طليقا.
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16 - فقير عفيف الاثنين 05 غشت 2019 - 16:53
لي معندوش باش اشري الحولي ما يشريهش...الله عز وجل فرضو على لي يقدر يشريه...والحمد لله الذي جعلنا فقراء ولم يجعلنا أغنياء نأكل أموالنا و أموال غيرنا ظلما وعدوانا....
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17 - القادري الاثنين 05 غشت 2019 - 16:56
القيام بنحر الاضحية ما هو الا سلوك ينم عن الجهل وهو في النهاية امتداد لما كان تقوم به الشعوب في مراحل ما قبل التاريخ و التاريخ القديم مثل الإنكار والأردية والفراعنة ..... فهو شكل من أشكال تقديم القرابين.... وطبعا يصعب على بعض الناس تجاوز هذه العادات الخرافية وبالتالي عليهم حمل تبعاته المالية .... بصحتهم
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18 - لطيفة الاثنين 05 غشت 2019 - 16:58
ختم الصحفي بالقول على لسان الباءع بان الكل سيحصل على الاضحية وان هذه سنة للتراحم ومساعدة الاغنياء للفقراء. هراء في هراء.لنكن صادقين لماذا التشبت بهذه السنة دون غيرها بل اصبحت مسالة حياة او موت. فالفقير يبيع اثاثه او يقترض . فاين التكافل واين الدين من هذا.؟؟؟؟؟ الكل يتهافت على اللحم والشحم. لادين ولا يحزنون
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19 - Mosi الاثنين 05 غشت 2019 - 17:00
لن اشتري اضحية العيد بثمن مرتفع....لا بأس ان تقاطع فئة عريضة من المجتمع اضحية العيد....خليه يزيد يقرنن.
ملي يفوت العيد...ديه هدية للجزار.
اثبت المواطنون وعيهم من خلال حملات المقاطعة...
وأنا ادعو من هاذ المنبر الجميع الى عدم الاستعجال في شراء اضحية العيد.....
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20 - ماروكان الاثنين 05 غشت 2019 - 17:03
إذا كانت أثمنة الأضاحي مرتفعة إلى مستويات قياسية لا قبل للمستهلكين البؤساء بها و ترهق جيوبهم بسبب جشع الشناقة و السماسرة تزامنا مع إكراهات و تكاليف الحياة اليومية و العطلة الصيفية و ارتفاع الأسعار و الحاجيات الأساسية المعيشية وكهرباء و ماء شروب و دخول مدرسي على الأبواب أن يتم إعفاءهم من الاحتفال بها و قيام عاهل البلاد و أمير المؤمنين بالذبح نيابة عن شعبه تطبيقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم...
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21 - محسن الاثنين 05 غشت 2019 - 17:07
اذا لم تستطع حتى شراء كبش العيد من عام الى عام فلماذا انت عائش؟!!
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