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الرئيسية | مجتمع | برنامج خاص لسير للقطارات بمناسبة عيد الأضحى‎

برنامج خاص لسير للقطارات بمناسبة عيد الأضحى‎

برنامج خاص لسير للقطارات بمناسبة عيد الأضحى‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 غشت 2019 - 13:47

بمناسبة حلول عيد الأضحى، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات من الجمعة 9 غشت إلى الأحد 25 غشت 2019.

وفي بلاغ للمكتب، توصلت به هسبريس، يشمل هذا البرنامج قطارات الخط وكذلك القطارات فائقة السرعة "البراق"، بهدف تعزيز العرض وتأمين نقل المسافرين في أحسن ظروف الراحة والسلامة.

وقد برمج الـ"ONCF" قطارات إضافية يصل عددها إلى 240 قطارا في اليوم، وفي الرفع من القدرة الاستيعابية للقطارات وعدد المقاعد المعروضة على المحاور الرئيسية للشبكة بما فيها قطارات "البراق". كما سيتم تكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وكذا تحسين ظروف السفر من خلال نظام حجز المقاعد المرقمة على متن القطارات.

وللاستفادة أكثر من عيد الأضحى، دعا المكتب زبناءه إلى العمل على برمجة السفر مسبقا من خلال الاستعلام عبر مصلحة الإرشادات وخدمة المسافرين، ومركز خدمة الزبناء بالاتصال بـ 2255، ومواقع الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيق المحمول ONCF-trafic للاستعلام حول سير القطارات.

كما دعا المكتب الزبناء إلى الاستفادة من تخفيض مباشر بنسبة 10 ٪ بالاقتناء المسبق لتذاكر السفر إلى غاية يوم قبل موعد الرحلة عبر الموقع المخصص لذلك أو مباشرة بالمحطات، والاستفادة من عرض "يالا" بـ 49 درهما، باقتناء التذاكر مسبقاً وإلى غاية يوم قبل موعد الرحلة للسفر على متن قطارات "الأطلس"، المتجهة نحو محاور كل من مراكش- الدار البيضاء – الرباط - فاس وطنجة - فاس- وجدة - الناظور، في حدود المقاعد المتوفرة، واقتناء تذاكر الذهاب والإياب لتفادي طوابير الانتظار أمام الشبابيك بالمحطات، واختيار بطاقات التخفيض المتوفرة (بطاقة الشباب، بطاقة العمر الذهبي، بطاقة الطالب).

وذكر المكتب مستعملي القطارات بالمفهوم الجديد للسفر، الذي ينبني على بيع التذاكر لقطارات "البراق" و"الأطلس" في حدود المقاعد المتوفرة والخاضعة لنظام الحجز الإجباري المسبق بالدرجتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن كل قطار بلغت نسبة امتلائه 100% يتم وقف بيع مقاعده وإرشاد الزبناء لتغيير ساعة أو يوم سفرهم.

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