ساموعالي: تعريب العلوم كارثة .. لغة الضاد تفتقر الترجمة الدقيقة

هسبريس - نورالدين إكجان (صور: محمد كومية)

وصف عبد الرحيم ساموعالي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، مسؤول مختبر "الترموديناميك إنرجيتيك"، تعريب المواد العلمية بـ"الكارثة التي أصابت القطاع في المغرب"، مسجلا أنه "خلال السنوات الأخيرة، سجلت نسبة هدر جامعي كبيرة في صفوف الطلبة بسبب هذا الأمر".

وأضاف ساموعالي أن "شعبة الرياضيات والفيزياء في كلية العلوم تسجل التحاق 2400 طالب لا تنجح منها سوى 100 مترشح للسنة الثانية"، متسائلا عن مصير 2300 طالب، حيث لا أحد يدري أين تتجه بعدها، وتفضل الانقطاع عن الدراسة".

وأوضح الأستاذ الجامعي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطلبة يجدون صعوبات جمة بسبب تدريسهم بالعربية، وإذا ما استمر الأمر هكذا فالمغرب ماض نحو المرتبة الأخيرة في إفريقيا"، مطالبا "الجميع بالتحرك من أجل إنقاذ الوضع، وتدارك مستويات الهدر المرتفعة".

وأردف ساموعالي أن "أجيالا كثيرة تضيع، بسبب "بلوكاج" العربية والفرنسية"، مسجلا أنه على امتداد 30 سنة من ممارسته للتعليم الجامعي بالرباط، لاحظ أن من يتتبع ويتفوق هو متعلم العلوم بالفرنسية خلال مراحل الثانوي، أو الطلاب القادمين من بلدان إفريقية فرنكوفونية".

وأشار المتحدث إلى أن "طبيعة التكوين الجامعي مختلف، ويتطلب مواكبة مستمرة من لدن الطلاب"، مشددا على أن "تعريب الجامعة غير ممكن، لكن هذا لا يعني التنقيص من قيمة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، لكن بكل صراحة هي غير قادرة على التدريس".

ولفت ساموعالي الانتباه إلى أن "كلمة ترموديناميك على سبيل المثال مقابلها ضمن العربية هو ديناميكا الحرارة، مستغربا هل هذا تعريب؟". أما الترمومتر فهو ميزان الحرارة، وزاد: "سينيماتيك غير مترجمة ويقال إن لها علاقة بعلم الحرارة المجردة"، مشددا على "ضرورة التحلي بالموضوعية، فالمواد العلمية لا تتحمل العربية".

وأكمل منسق ماستر "ميكانيك إنرجيتيك" بجامعة محمد الخامس: "طالب حاصل على باكالوريا أو إجازة باللغة العربية أفقُه محدود جدا، والمطلوب هو تسليمه شهادة دولية يبني بها مستقبله"، مسجلا "ضرورة العودة إلى النظام القديم من التدريس، ومن أراد العربية فمواد كثيرة تدرّس بها".

وأكد ساموعالي أن "المدافعين عن التدريس باللغة العربية عليهم إدراك أن التلقين يتم بالدارجة في المستويات الأولى. أما اللغة الفصحى للعربية ففي مواد قليلة معدودة"، مشددا على أن "الفرنسية بدورها عاجزة، لكنها تبقى أفضل من العربية".

وختم الأستاذ حديثه بالقول: "المنشورات كلها بالإنجليزية، ما نقوم به الآن هو بحث علمي بالفرنسية ونشر بالإنجليزية، لتوسيع دائرة المتلقين ضمن المجتمع العلمي الدولي، وإذا ما تم نشر المقال العلمي بالعربية فبالتأكيد لا أحد سيطلع عليه".