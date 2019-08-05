مكتب الفوسفاط يدعم إشراك الشباب بأجندة أممية

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عن دعمها للدورة الثانية لمؤتمر "World MeritSummit"، المنعقدة في الفترة من 4 إلى 10 غشت 2019 في المغرب، للسنة الثانية على التوالي، التي تستضيف نشطاء شبابا من أكثر من 20 دولة حول أجندة الأمم المتحدة 2030 من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويراد بهذا المؤتمر، الذي يشكل منصة حقيقية للتبادل تجمع 450 من "الرواد" الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، أن "يكون منصة لتحسيس الرأي العام الدولي حول تحديات استدامة الأنشطة البشرية. وهو هدف يتناسب تمامًا مع الحمض النووي للمقاولة المستدامة الذي تتبناه مجموعة OCP"، وفق بلاغ صادر عن المجموعة.

وانسجاما مع التزامها بالتنمية البشرية، يضيف البلاغ، "تولي مجموعة OCP اهتماما خاصا لتعزيز دور الشباب وانصهاره في بيئته الاجتماعية، فضلا عن تشجيع التنوع، سواء كان ذلك بين مستخدميها أو منظومتها والمجتمعات المستفيدة من برامجها المختلفة".

وأبرز البلاغ أن مجموعة "OCP"، الرائد العالمي في مجال الفوسفاط، "لم تتوان عن بلورة العديد من الاستراتيجيات التي مكّنتها من تعزيز مكانتها كواحدة من منتجي الأسمدة الأكثر استدامة في العالم، وتتعدد الأمثلة على هذا الالتزام بداية من أداتها للإنتاج التي تستهلك الآن 70% من الطاقة المنتجة من مواردها الخاصة. وفي هذا السياق، تهدف OCP إلى تحقيق، في أفق 2028، التغطية الكاملة لاحتياجاتها من الكهرباء بفضل الطاقات الريحية والشمسية أو التوليد المشترك للطاقة، وهي عملية تجعل من الممكن استعادة الطاقة الحرارية المنبعثة خلال الإنتاج لتحويلها إلى طاقة كهربائية".

يذكر أن فعاليات المؤتمر، الذي ينعقد بمبادرة من "World MeritMorocco"، ستجري بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير.