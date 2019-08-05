الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يتوجه للديار المقدسة

هسبريس - و.م .ع

غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة، اليوم الاثنين، مطار الرباط - سلا، متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1440 هجرية.

ويضم الوفد الرسمي، الذي يترأسه حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، كلا من محمد العطفاوي عامل إقليم أزيلال، والطيب أنجار قاضي رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، نائب الرئيس الأول بمحكمة النقض.

كما يضم الوفد محمد بصري السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والكولونيل عبد الوهاب لكناوي قائد الفوج الرابع لدعم الذخيرة.

وكان في وداع الوفد الرسمي بالمطار، أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد اليعقوبي والي جهة الرباط-سلا -القنيطرة عامل عمالة الرباط.