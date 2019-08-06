البعثة المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال آلاف الحجاج بمِنًى

حارث بنوالي من مكة (صور: مصطفى بهلول)

على بعد أيام قليلة من صعود الحجاج إلى مشعر منى للمبيت فيه يوم التروية، الذي يصادف يوم الجمعة المقبل، تقف البعثة المغربية على تفاصيل الترتيبات لتجهيز المخيمات المغربية بكل ما يلزم لإقامة الحجاج، حيث عاينت هسبريس، التي حلت في جولة داخل المخيمات المغربية، إعداد وتجهيز أماكن إقامة الحجاج المغاربة انطلاقا من يوم التروية وحتى آخر أيام التشريق.

"نجهز الخيام بالمكيفات والأفرشة والماء، وكذا أماكن الوضوء"، يصرح لهسبريس حميد الجرمي، مسؤول الإسكان بمكة المكرمة، ويضيف أن "عدد الحمامات، أي المراحيض، عشرون، ونستعين بعدد آخر متنقل، غير أنها ليست كافية بالنظر إلى عدد الحجاج الذي يناهز 2700 حاج وحاجة داخل كل مكتب، وعدد المكاتب ثمانية"، مستدركا بأن "الممكن هو ما نقوم به وهو ما تسمح به السلطات السعودية بسبب ضيق المساحة في مشعر منًى".

وبخصوص توزيع الحجاج على المكاتب داخل منًى، أوضح المتحدث ذاته أن "التوزيع يتم حسب العمالات والأقاليم، حيث نضع الرجال في خيمة والنساء في خيمة مقابلة، تسهيلا للتواصل بين حجاج المنطقة نفسها"، مشددا على أن "المطوّف مطلوب منه تجهيز المخيم وتتبع تنظيفه وتأمينه حتى تمر مرحلة المبيت في مشعر منًى في أفضل ما يمكن، علما أن الإكراهات تواجه كل البعثات وليس المغاربة فقط، ولذلك ينبغي تعاون الحجاج مع البعثة وفيما بينهم حتى نخرج من منًى بشكل يرضي الجميع".

وقال الجرمي في ختام حديثه لهسبريس: "ينبغي على الحجاج أن يدركوا أن الطبخ ممنوع داخل مشعر منًى من طرف السلطات السعودية، وسيقوم المطوف بتأمين وجبتين لهم".

وبخصوص المشاكل التي تعرض لها الحجاج المغاربة السنة الماضية، أوضح المتحدث ذاته أن "الموسم الماضي عرف ضيقا في المساحة التي منحت لنا، عكس هذا الموسم الذي نتفاءل بظروف تنظيمه بالنظر إلى المساحة التي تمت إضافتها للبعثة المغربية".