24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. إمارة دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر (5.00)

  2. سلطات البيضاء تسارع الخطى لوقف إضراب عمال النظافة أيام العيد (5.00)

  3. مصرع طفلة حرقا يخلّف صدمة .. الوقاية المدنية في قفص الاتهام (5.00)

  4. برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى‎ (5.00)

  5. "إتاوات" حرّاس السيارات تنغّصُ الاستمتاع بعطلة الصّيف في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | البعثة المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال آلاف الحجاج بمِنًى

البعثة المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال آلاف الحجاج بمِنًى

البعثة المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال آلاف الحجاج بمِنًى
حارث بنوالي من مكة (صور: مصطفى بهلول)
الاثنين 05 غشت 2019 - 23:55

على بعد أيام قليلة من صعود الحجاج إلى مشعر منى للمبيت فيه يوم التروية، الذي يصادف يوم الجمعة المقبل، تقف البعثة المغربية على تفاصيل الترتيبات لتجهيز المخيمات المغربية بكل ما يلزم لإقامة الحجاج، حيث عاينت هسبريس، التي حلت في جولة داخل المخيمات المغربية، إعداد وتجهيز أماكن إقامة الحجاج المغاربة انطلاقا من يوم التروية وحتى آخر أيام التشريق.

"نجهز الخيام بالمكيفات والأفرشة والماء، وكذا أماكن الوضوء"، يصرح لهسبريس حميد الجرمي، مسؤول الإسكان بمكة المكرمة، ويضيف أن "عدد الحمامات، أي المراحيض، عشرون، ونستعين بعدد آخر متنقل، غير أنها ليست كافية بالنظر إلى عدد الحجاج الذي يناهز 2700 حاج وحاجة داخل كل مكتب، وعدد المكاتب ثمانية"، مستدركا بأن "الممكن هو ما نقوم به وهو ما تسمح به السلطات السعودية بسبب ضيق المساحة في مشعر منًى".

وبخصوص توزيع الحجاج على المكاتب داخل منًى، أوضح المتحدث ذاته أن "التوزيع يتم حسب العمالات والأقاليم، حيث نضع الرجال في خيمة والنساء في خيمة مقابلة، تسهيلا للتواصل بين حجاج المنطقة نفسها"، مشددا على أن "المطوّف مطلوب منه تجهيز المخيم وتتبع تنظيفه وتأمينه حتى تمر مرحلة المبيت في مشعر منًى في أفضل ما يمكن، علما أن الإكراهات تواجه كل البعثات وليس المغاربة فقط، ولذلك ينبغي تعاون الحجاج مع البعثة وفيما بينهم حتى نخرج من منًى بشكل يرضي الجميع".

وقال الجرمي في ختام حديثه لهسبريس: "ينبغي على الحجاج أن يدركوا أن الطبخ ممنوع داخل مشعر منًى من طرف السلطات السعودية، وسيقوم المطوف بتأمين وجبتين لهم".

وبخصوص المشاكل التي تعرض لها الحجاج المغاربة السنة الماضية، أوضح المتحدث ذاته أن "الموسم الماضي عرف ضيقا في المساحة التي منحت لنا، عكس هذا الموسم الذي نتفاءل بظروف تنظيمه بالنظر إلى المساحة التي تمت إضافتها للبعثة المغربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أبو ريناد الثلاثاء 06 غشت 2019 - 00:02
لهلا يحرمنا من دك المكان المقدس وجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - رشيد المانيا الثلاثاء 06 غشت 2019 - 00:14
الكل يتباكى في المغرب على أي فلس صرف ويقال لماذا لا نبني المدارس والمستشفيات... إلخ.
حسب علمي فعدد الحجاج المغاربة حوالي 25000 شخصا، وأقدر أنهم ينفقون في المتوسط 5000 دولار لأداء فريضة الحج.... أي ما مجموعه 125 مليون دولار.
لو هؤلاء الأشخاص يريدون فعلا فعل الخير والتقرب الى الله عز وجل بفعل الإحسان لتبرعوا بها للخيريات والمستشفيات والمدارس...
لو توقف المغاربة عن الحج لمدة 5 سنوات وتبرعوا بتلكم الأموال لفعل الخير لبلادهم وأبناء بلادهم لجمعوا 625 مليون دولار. أو ليس هذا بمبلغ محترم يغني الكثير من الفقراء والمساكين والأرامل من التسول؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - محبوب الثلاثاء 06 غشت 2019 - 00:23
حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور نتمناه لحجاجنا المغاربة وكثيرا من الخواتم والطرابيش عند عودتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.