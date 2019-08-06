24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:39
|13:38
|17:17
|20:28
|21:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إمارة دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
- تتويجات تسدل الستار على "ولاد الحومة" بطنجة
- شاطئ أكادير يحتضن مكتبة "الديوان المغربي"
- منتدى يطالب بالتحقيق في انهيار عمارة بالقنيطرة
- حزب البديل الألماني يؤجج الخوف من المهاجرين
سلطات البيضاء تسارع الخطى لوقف إضراب عمال النظافة أيام العيد (5.00)
مصرع طفلة حرقا يخلّف صدمة .. الوقاية المدنية في قفص الاتهام (5.00)
"إتاوات" حرّاس السيارات تنغّصُ الاستمتاع بعطلة الصّيف في المغرب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البعثة المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال آلاف الحجاج بمِنًى
على بعد أيام قليلة من صعود الحجاج إلى مشعر منى للمبيت فيه يوم التروية، الذي يصادف يوم الجمعة المقبل، تقف البعثة المغربية على تفاصيل الترتيبات لتجهيز المخيمات المغربية بكل ما يلزم لإقامة الحجاج، حيث عاينت هسبريس، التي حلت في جولة داخل المخيمات المغربية، إعداد وتجهيز أماكن إقامة الحجاج المغاربة انطلاقا من يوم التروية وحتى آخر أيام التشريق.
"نجهز الخيام بالمكيفات والأفرشة والماء، وكذا أماكن الوضوء"، يصرح لهسبريس حميد الجرمي، مسؤول الإسكان بمكة المكرمة، ويضيف أن "عدد الحمامات، أي المراحيض، عشرون، ونستعين بعدد آخر متنقل، غير أنها ليست كافية بالنظر إلى عدد الحجاج الذي يناهز 2700 حاج وحاجة داخل كل مكتب، وعدد المكاتب ثمانية"، مستدركا بأن "الممكن هو ما نقوم به وهو ما تسمح به السلطات السعودية بسبب ضيق المساحة في مشعر منًى".
وبخصوص توزيع الحجاج على المكاتب داخل منًى، أوضح المتحدث ذاته أن "التوزيع يتم حسب العمالات والأقاليم، حيث نضع الرجال في خيمة والنساء في خيمة مقابلة، تسهيلا للتواصل بين حجاج المنطقة نفسها"، مشددا على أن "المطوّف مطلوب منه تجهيز المخيم وتتبع تنظيفه وتأمينه حتى تمر مرحلة المبيت في مشعر منًى في أفضل ما يمكن، علما أن الإكراهات تواجه كل البعثات وليس المغاربة فقط، ولذلك ينبغي تعاون الحجاج مع البعثة وفيما بينهم حتى نخرج من منًى بشكل يرضي الجميع".
وقال الجرمي في ختام حديثه لهسبريس: "ينبغي على الحجاج أن يدركوا أن الطبخ ممنوع داخل مشعر منًى من طرف السلطات السعودية، وسيقوم المطوف بتأمين وجبتين لهم".
وبخصوص المشاكل التي تعرض لها الحجاج المغاربة السنة الماضية، أوضح المتحدث ذاته أن "الموسم الماضي عرف ضيقا في المساحة التي منحت لنا، عكس هذا الموسم الذي نتفاءل بظروف تنظيمه بالنظر إلى المساحة التي تمت إضافتها للبعثة المغربية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
حسب علمي فعدد الحجاج المغاربة حوالي 25000 شخصا، وأقدر أنهم ينفقون في المتوسط 5000 دولار لأداء فريضة الحج.... أي ما مجموعه 125 مليون دولار.
لو هؤلاء الأشخاص يريدون فعلا فعل الخير والتقرب الى الله عز وجل بفعل الإحسان لتبرعوا بها للخيريات والمستشفيات والمدارس...
لو توقف المغاربة عن الحج لمدة 5 سنوات وتبرعوا بتلكم الأموال لفعل الخير لبلادهم وأبناء بلادهم لجمعوا 625 مليون دولار. أو ليس هذا بمبلغ محترم يغني الكثير من الفقراء والمساكين والأرامل من التسول؟