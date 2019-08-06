نقابة تعليمية ترفض نتائج منصب بالقصر الكبير

هسبريس من الرباط

استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الشمال نتائج الإسناد الجهوي لمناصب الإدارة، "التي أسفرت عن نتائج مشوهة وغير منطقية لا تحترم منطق الكفاءة والاستحقاق ولا مقتضيات المذكرات المنظمة لمباريات إسناد المناصب الإدارية".

وعبّر المكتب، في مراسلة موجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة تطوان الحسيمة، عن رفضه، خصوصا، لما وقع بالنسبة إلى منصب مدير الثانوي التأهيلي بالثانوية المحمدية بمدينة القصر الكبير إقليم العرائش، "والذي تبارى عليه مرشح وحيد تجتمع فيه شروط الكفاءة وتنطبق عليه شروط المذكرات المنظمة، وهو الأستاذ عبد المجيد أمين، ناظر بنفس المؤسسة ومكلف بإدارتها لموسم 2018/2019 ورئيس مركز امتحان الباكلوريا بها للموسمين 2017-2018 و2018-2019، والذي كان المرشح الوحيد لنفس المنصب في حركة الإسناد الوطني".

لكن لجنة المقابلة، وفق فحوى المراسلة ذاتها، "أبت إلا أن تحرمه من المنصب لمرتين متواليتين وإسناد المنصب لمرشح ثان لا يستند ترشيحه لأي من مقتضيات المذكرات المنظمة ولا نعلم كيف تم قبول ترشيحه في ظل وجود المرشح الأول الذي تجتمع فيه الشروط القانونية ومؤشرات الكفاءة والاستحقاق".

وعبّر المكتب الجهوي للجامعة عن رفضه المطلق لهذا الإسناد، "خصوصا وقد سبق أن نبه الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم للجهة للخروقات الجمة واللاقانونية"، معربا عن استغرابه لهذا "الاستهداف الممنهج للجامعة" في شخص أطرها ومناضليها، "وهو ما يعد ضربا لمصداقية شخصكم في تدبيركم لإسناد المناصب بالأكاديمية، كما يمس بجوهر الثقة والمصداقية التي تؤسس للعلاقة بين الأكاديمية والجامعة".

وأضافت مراسلة الجامعة "إن ما يزيد من استغرابنا هو كون السيد الناظر سبق أن كلف بإدارة المؤسسة لسنتين، وأظهر من الكفاءة والنجاعة، وساهم بإنجاح السير الدراسي للمؤسسة، بل وتم تحقيق نتائج جيدة في الامتحانات الإشهادية. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الاستهداف وعن الحيثيات والظروف التي أدت إلى هكذا خرق قانوني للمذكرات المنظمة".

وشددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في الأخير على أنها على أتم الاستعداد "لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل صون الحقوق وضمان تكافؤ الفرص."