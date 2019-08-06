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كُتّاب وآراء
شرارة احتراق الطفلة "هبة" أمام أعين الملأ تصل إلى أروقة البرلمان
غضب واسع بشأن الفاجعة الإنسانية لسيدي علال البحراوي، التي توفيت فيها طفلة صغيرة وسط ألسن النيران، وقدماها تطلان من سياج نافذة مسيّجة بشباك حديدي في إحدى غرف المنزل؛ فبعد المظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة أمام مصلحة "الوقاية المدنية" بالمدينة، انتقل الموضوع إلى أروقة البرلمان، على شكل سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية.
السؤال الكتابي وجّهه الحبيب حسيني، البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الاثنين، حول فاجعة الطفلة في حريق سيدي علال البحراوي، معتبرا أن الحادث "يسائل مستوى الإمكانيات التي يتوفر عليها مركز الوقاية المدنية، وهو ما يجب تداركه"، داعيا إلى "فتح تحقيق حول الظروف والملابسات التي تسببت في هذا الحادث ورافقته، وعن عدم تأثير تدخل رجال الوقاية المدنية في الوقت المناسب، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
ويقول النائب البرلماني، خلال استعراضه لحيثيات الواقعة التي خلفت استنكارا كبيرا لدى المغاربة، إنه "قد شبّ حريق مهول بإحدى العمارات السكنية بحي النصر في سيدي علال البحراوي، التابع لإقليم الخميسات ترابيا، حيث تعالت ألسن اللهب لتحاصر طفلة بإحدى نوافذ العمارة، ما تسبب في وفاتها أمام أعين الملأ، بينما نجت أم ورضيعة من الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى القرب بتيفلت لتلقي الإسعافات الضرورية".
ويضيف منطوق السؤال البرلماني: "وإذ أترحم على روح هذه الفتاة، فإنني أنقل إليكم (وزير الداخلية) أسى ساكنة سيدي علال البحراوي من تعاطي رجال الوقاية المدنية مع الحادث، حيث تأخر وصولهم إلى موقعه رغم الاتصالات المتكررة للمواطنين، الذين كانوا في عين المكان، ما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب، ولم تسعف الإمكانيات المتواضعة التي تم استقدامها من إنقاذ روح الطفلة الضحية، ما عرضها للوفاة أمام أعين الناظرين في مشهد جد مؤسف".
نبرة الأسى والحزن سادت مواقع التواصل الاجتماعي، طوال اليومين الماضيين، حيث استأثر خبر وفاة الطفلة محترقة وسط ألسن النيران باهتمام النشطاء المغاربة، منددين بـ"التماطل الذي يغلب على عمل الوقاية المدنية"، مؤكدين أنه "لو كانت الضحية أجنبية لتم إنقاذها على الفور"، ومستنكرين "تأخر السلطات في التعامل مع الفواجع الإنسانية بشكل عام، مثلما وقع في قرية إجوكاك".
يذكر أن مصدرا من الوقاية المدنية قد نفى، في حديث مع هسبريس أن تكون سيارة الإطفاء قد تأخّرت، وأضاف أنه بين أوّل اتصال وخروج المركبة دقيقة واحدة، حَسَب ما توثّقه السّجلّات، وزاد قائلا إن أوّل اتّصال لإخبار الوقاية المدنية بالحادث كان في الساعة الخامسة وثلاث عشرة دقيقة، وأنّ الحريق أُطفِئَ في ظرف ربع ساعة، ليكون الزمن الفاصل بين الخروج وإطفاء الحريق 17 دقيقة، وفق تقرير داخلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
حتى حاجة ماازوينة واااالو حسبي الله و نعم الوكيل فكل مسؤوول الله ياخد فيكم الحق
البنت مشات عند الله و خلاصها تاخدو منكم فالاخرة
اللله يااااخد فيكم الحق على الحرقة لي درتو فيناااااا
أين هي جمعيات حقوق الحيوان؟؟؟
المغربي روحو رخيصة في اعين المسؤولين !!!
المحاسبة من المقدم الحي إلى رئيس الوقاية المدنية!!
ثم حسبنا الله ونعم الوكيل على اصحاب الهواتف الذكية اللذين قاموا بأخذ الصور والمشاهد المؤسفة والمحزنة دون اقدام احد بالقيام بمحاولة من اجل انقاذ الطفلة
كما قال الشاعر (نحن شعب لا يستحيي)
il n ya aucune force qui peux la décaler et arrêter de créer des polémiques pour rien ça va rien servir
الوقاية المدنية تعرض نفسها دائما للمخاطر وتشتغل بامكانيات محدودة. ولا احد يزايد عليها في التضحية و الوطنية.
تحية عالية للوقاية المدنية .
يا سادة يا كرام ..... سرنا اضحوكة العالم على جميع المستويات ..... ايها المسؤولين اتقوا الله في عباد الله الذين ولوكم تدبير شؤونهم واعلموا انهم سيختصمون عند ربهم ......... وان الكأس قد اوشك ان يفيض...... فحذار من النقطة التي تفيضه..........
أين هو حزب تجار الدين في هاته الفاجعة
أين هي إستعراضات السي العثماني الذي يقول دائما حنا حسن من فرنسا... شفناه دابا خدم كاتم الصوت
الله ياخد الحق فيكوم أو فللي غايصوت عليكوم...
هؤلاء البرلمانيون كيشدوها صحيحة و كيتسناو بحال هاد النكبات باش يركبو على الأحداث.
للجمارك من وزارة الصناعة تأكد ان القطع مصنعة لا تشكل
اي خطورة
للأسف يمكنك حصول عليها مقابل 600درهم رشوة دون
فحص القطع المستوردة إذا كان شاحن الهاتف هو سبب
فوزارة الصناعة هي المسؤول الأول عن كل الكوارث
و يجب محاسبة المسؤول عن فحص المرتشي
هذا البرلماني، يريد ركوب الموجة، و إستغلال فاجعة وطنية، لتحقيق مآرب سياسية و شخصية.
إن ما حدث، لو حدث في بلد ديمقراطي يحترم حقوق و إنسانية مواطنينه، لكان أول المستقيلين هو وزير الداخلية، و قبل أن يفعل ذلك يأمر بفتح تحقيق فوري و جدي تسخر له جميع الموارد المادية و البشرية.
لا أعتقد أنه يوجد أسوأ من إحتراق طفلة في الرابعة من عمرها و هي حية، أمام الجيران، بينما رجال الوقاية المدنية يلعبون لعبة الورق بسراويل قصيرة تحت شجرة بحديقة مركز الإطفاء!!!
هذه الفاجعة، أكبر دليل على رخص الإنسان المغربي في أعين أخيه المغربي قبل أعين الحكومة، هذه الحكومة يجب أن تستقيل يجب أن تسقط.
هذه الفاجعة دليل دامغ و مؤشر خطير، على تدهور الأمن لمستوى كارثي و خطير، و إلا غياب قيم المواطنة و قيم حقوق الإنسان من أبسط مسؤول(عامل وقاية مدنية) إلى أعلى مسؤول(وزيرة الداخلية و معه رئيس الحكومة).
هذا الكلام كله لا ياخر ولايقدم أي شئ لاتوجد عند الحكومة أي غيرة ولا مسؤلية على المواطنين فهذه الحادثة من مئات الحوادث التي نسمع عنها كل يوم ولا نلاحظ أي تطور ولا عقاب.
ماوقع يبين قيمة المواطن في بلد يدخل ضمن الدول الصاعدة ، فكيف أن الوقاية المدنية قريبة من المنزل ولم يتم انقاد هذه الطفلة ؟ كيف أن شباب هذا الحي مسالي قبو وجالس كيصور ، إذ الامر يحتاج 3 أو 4 من شباب الحي يهرسو الباب ويعتقو البنت ؟؟؟؟ أين عضلاتكم ؟؟ أين أفكاركم ؟ أين حداد الحي يجيب هاديك الألة باش كيتقطع الحديد ويفتح شي ممر لأنقاد الصغيرة ؟؟
عار ما وقع لا حول ولا قوة الابالله العظيم
البرلمان غادي يفتح تحقيق ولكن بدون محاسبة المسؤولين لتبقى دار لقمان على حالها
la protection civil devrait rendre les comptes et donner plus d'explications à non assistance à personne en danger de mort. pourquoi la ligne téléphonique ne marche pas . pourquoi ne pas être en alerte a tout moments pourquoi cette relaxation (jouer) a la belote ou j'en sait quoi ! où sont les moyens d'interventions mis à disposition ou est le droit du citoyens
عفوا اصبحتم تدافعون على كراسيكم...وبس