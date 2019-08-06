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الرئيسية | مجتمع | شرارة احتراق الطفلة "هبة" أمام أعين الملأ تصل إلى أروقة البرلمان‬

شرارة احتراق الطفلة "هبة" أمام أعين الملأ تصل إلى أروقة البرلمان‬

شرارة احتراق الطفلة "هبة" أمام أعين الملأ تصل إلى أروقة البرلمان‬
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:00

غضب واسع بشأن الفاجعة الإنسانية لسيدي علال البحراوي، التي توفيت فيها طفلة صغيرة وسط ألسن النيران، وقدماها تطلان من سياج نافذة مسيّجة بشباك حديدي في إحدى غرف المنزل؛ فبعد المظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة أمام مصلحة "الوقاية المدنية" بالمدينة، انتقل الموضوع إلى أروقة البرلمان، على شكل سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية.

السؤال الكتابي وجّهه الحبيب حسيني، البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الاثنين، حول فاجعة الطفلة في حريق سيدي علال البحراوي، معتبرا أن الحادث "يسائل مستوى الإمكانيات التي يتوفر عليها مركز الوقاية المدنية، وهو ما يجب تداركه"، داعيا إلى "فتح تحقيق حول الظروف والملابسات التي تسببت في هذا الحادث ورافقته، وعن عدم تأثير تدخل رجال الوقاية المدنية في الوقت المناسب، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

ويقول النائب البرلماني، خلال استعراضه لحيثيات الواقعة التي خلفت استنكارا كبيرا لدى المغاربة، إنه "قد شبّ حريق مهول بإحدى العمارات السكنية بحي النصر في سيدي علال البحراوي، التابع لإقليم الخميسات ترابيا، حيث تعالت ألسن اللهب لتحاصر طفلة بإحدى نوافذ العمارة، ما تسبب في وفاتها أمام أعين الملأ، بينما نجت أم ورضيعة من الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى القرب بتيفلت لتلقي الإسعافات الضرورية".

ويضيف منطوق السؤال البرلماني: "وإذ أترحم على روح هذه الفتاة، فإنني أنقل إليكم (وزير الداخلية) أسى ساكنة سيدي علال البحراوي من تعاطي رجال الوقاية المدنية مع الحادث، حيث تأخر وصولهم إلى موقعه رغم الاتصالات المتكررة للمواطنين، الذين كانوا في عين المكان، ما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب، ولم تسعف الإمكانيات المتواضعة التي تم استقدامها من إنقاذ روح الطفلة الضحية، ما عرضها للوفاة أمام أعين الناظرين في مشهد جد مؤسف".

نبرة الأسى والحزن سادت مواقع التواصل الاجتماعي، طوال اليومين الماضيين، حيث استأثر خبر وفاة الطفلة محترقة وسط ألسن النيران باهتمام النشطاء المغاربة، منددين بـ"التماطل الذي يغلب على عمل الوقاية المدنية"، مؤكدين أنه "لو كانت الضحية أجنبية لتم إنقاذها على الفور"، ومستنكرين "تأخر السلطات في التعامل مع الفواجع الإنسانية بشكل عام، مثلما وقع في قرية إجوكاك".

يذكر أن مصدرا من الوقاية المدنية قد نفى، في حديث مع هسبريس أن تكون سيارة الإطفاء قد تأخّرت، وأضاف أنه بين أوّل اتصال وخروج المركبة دقيقة واحدة، حَسَب ما توثّقه السّجلّات، وزاد قائلا إن أوّل اتّصال لإخبار الوقاية المدنية بالحادث كان في الساعة الخامسة وثلاث عشرة دقيقة، وأنّ الحريق أُطفِئَ في ظرف ربع ساعة، ليكون الزمن الفاصل بين الخروج وإطفاء الحريق 17 دقيقة، وفق تقرير داخلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - أم مكلومة الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:45
سؤال الهدف منه تراشق الإتهامات فقط بين المسؤولين لا أكتر حتى واحد من قبة البرلمان مكتحرك فيه معاناة المواطنين شعرة
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23
2 - نبيل الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:45
الكل تحدث عن مسؤولية الوقاية المدنية و التي لا غبار عليها ولكن لم نتحدث على المسؤول عن السماح لهذه المنتوجات الكهربائية الصينية و التي تم حظرها في الدول المتقدمة التي تحترم مواطنيها بالاستمرار في استيرادها رغم الحرائق الكثييييرة جدا التي تسببت فيها شواحن الهاتف الصينية و موصلات الكهراباء رالونج الصينية من يراقب هذه المنتوجات يجب حظر استيراد هذه القنابل الموقوتة
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42
3 - ANAS الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:46
الاعتراف بالذنب فضيلة، ما يزيد الامور سوءا هو مغالات الادارة، و تكذيب كافة المواطنين، يمكن ان الوسائل قليلة او منعدمة ولكن منكدبوش، نتعاونو، كاين الحل باراكا من الجبهة الخاوية ، شي كيبني وشي كيريب
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19
4 - Yahya biladi الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:50
...مادمت في المغرب العزيزة،فلا تستغرب.
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2
5 - مواطنة الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:51
الله ياخد فيكم الحق و كفى من البلا بلا بلا
حتى حاجة ماازوينة واااالو حسبي الله و نعم الوكيل فكل مسؤوول الله ياخد فيكم الحق
البنت مشات عند الله و خلاصها تاخدو منكم فالاخرة
اللله يااااخد فيكم الحق على الحرقة لي درتو فيناااااا
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18
6 - Zouhair الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:51
الله يرحمك ابنتي...
أين هي جمعيات حقوق الحيوان؟؟؟
المغربي روحو رخيصة في اعين المسؤولين !!!
المحاسبة من المقدم الحي إلى رئيس الوقاية المدنية!!
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12
7 - شفيق الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:52
حسبنا الله ونعم الوكيل على عدم جاهزية الوقاية المدنية
ثم حسبنا الله ونعم الوكيل على اصحاب الهواتف الذكية اللذين قاموا بأخذ الصور والمشاهد المؤسفة والمحزنة دون اقدام احد بالقيام بمحاولة من اجل انقاذ الطفلة
كما قال الشاعر (نحن شعب لا يستحيي)
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9
8 - الرباني الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:53
بداية اترحم على هذه الطفلة البريءة وارجو لها المغفرة والسلوان. والله لكنت حاضرا لقمت بمحاولة انقاذها. رغم القيل والقال انا على يقين من ان رجال الوقاية المدنية لم يذخروا جهدا في سبيل انقاذ الفتاة لكن صدقوني ان المسالة قضاء وقدر ولن تجد لسنة الله تبديلا
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2
9 - lecteur الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:53
pour moi c'est un accident qui se produit dans tout les pays du monde , les sappeurs pompiers ne sont pas présent dans toutes les zones des villes, s'il n ya pas une caserne a sidi allal bahraoui il faut construire une , la fille llah yrhamha et ses parent llah ysabarhoum , hada houwa lmoktab on ne peux rien faire face à notre déstin , si ton heure est arrivée
il n ya aucune force qui peux la décaler et arrêter de créer des polémiques pour rien ça va rien servir
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-9
10 - بصيري الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:54
اولا رحمة الله على هذه البريئة والهم اهلها وجيرانها الصبر وسيدفن ملفها مع مئات الملفات كطفلة لدغة العقرب وايديا وحافلة طانطان مادام لاتوجد بنية تحتية ونوافذ انقاد وسيارات اطفاء جاهزة على مدار الساعة وربط المسؤلية بالمحاسبة وفصل السلط ومحاسبة الوزراء في المانيا وزير الداخلية قطع اجازته بسبب حادث طفل في محطة قطار رحم الله هبة واعلموا ان جلستها وهي تحترق احرقت كل لصوص المغرب وانتظروا هبات اخريات
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4
11 - اوووف الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:56
بدل أن نبني مستشفيات ونجهز تكنات الوقاية المدنية و نكون مسعفين أكفاء ،نرمي الملايييير في مهرجانات التفاهة ، لا لشيء الا لندوخ الشعب .حسبنا الله ونعم الوكيل . أرواح الأبرياء تطوف حول أعناقكم الى يوم القيامة.
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14
12 - Rifi الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:57
تأخر الإسعافات الأولية في المغرب معروف للجميع فالدولة تتحمل كامل المسؤولية رأيت حالات كثيرة محزنة حيث سيارات إلا عساف تصل جد متأخرة حتى ان وصلت يبقى تدخلها جد محدود لأنها لا تتوفر على الادوات الضرورية لتقديم المساعدة للمحتاجين فكل ما يمكن أن تقدمه لك سيارات الإسعاف هو ان توصلك إلى المستشفى اذا كنت من المحضوضين وصلت.
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7
13 - agdz الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:58
الطفلة قد ماتت وكلام البرلمانيين لن يغير مز الواقع ،احسن خدمة يمكن ان يقدمها البرلماني لهذا البلد وهي التصويت عن ايقاف تقاعد الريع وراتب الشهر لانه يقوم بعمل تطوعي هو من رشح نفسه له ولم يجبره عليهه احد،البرلمان الايطلي عندما صوت عن ايقاف تقاعد الريع صرح وزير الداخلية ان ذلك ريع وامتياز لم يستنكر احد ذلك،اما عندنا فمجرد طرح الفكرة للنقاش مرفوضة بتاتا
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6
14 - تحية للوقاية المدنية الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:00
مجتمع مريض مبلي بالتصوير والفضيحة وعقلية الحريك التي يتحكم فيها الحقد ضروري أن تبحث عن خيط يربط مسؤولية الحادث بالدولة. مع أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة نفسها التي تركت جهاز الشحن حتى اشتعلت النيران و مسؤولية من ظل يتفرج في الطفلة المسكينة وهي تحترق و هو يصور ليوثق لمأساة من أجل التباهي بما قام بتصويره عبر صفحته .....
الوقاية المدنية تعرض نفسها دائما للمخاطر وتشتغل بامكانيات محدودة. ولا احد يزايد عليها في التضحية و الوطنية.
تحية عالية للوقاية المدنية .
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5
15 - Mohamed الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:01
والله العظيم نفسي مريضة مما وقع للطفلة هبة، من منكم إخواني يزودني بهاتف والدها أريد الذهاب عنده لتعزيته و مواساته أرجوكم إخوتي، هذا أقل واجب يمكن أن أقوم به، ولكم جزيل الشكر.
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4
16 - المصالح لاتستجيب الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:01
حصل معي نفس الشيء مرتين الاولى عندما وقعت لي حادثة اصطدام مع سيارة و أجريت اكثر من50اتصال بالرقم المخصص للدرك الملكي لكن الهاتف بقي يرن دون اجابة و نفس الشيء مرة اخرى بالمدار الحضري اتصلت اكثر من 10 مرات بالرقم المخصص للامن الوطني وبقي الهاتف يرن دون مجيب و في الحالتين اضطررت للاتصال بشركة التأمين....يجب على الدولة حث المصالح العمومية على اجبارية الرد على الهاتف لانقاذ ما يمكن إنقاذه...رحم الله الفتاة و الهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون.
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2
17 - متتبع الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:02
مشاهد الفها المغاربة الحمد لله بعد فاجعة تأتي فاجعة اسوأ منها ...... هل تعلمون لماذا ...؟لان الله يحبنا ....المؤمن مصاب .
يا سادة يا كرام ..... سرنا اضحوكة العالم على جميع المستويات ..... ايها المسؤولين اتقوا الله في عباد الله الذين ولوكم تدبير شؤونهم واعلموا انهم سيختصمون عند ربهم ......... وان الكأس قد اوشك ان يفيض...... فحذار من النقطة التي تفيضه..........
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0
18 - عبد الصمد الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:03
ان من احرق هبة او المغاربة هم المغاربة نفسهم بثقافة الانانية الزائدة ع الحد ،فالحاكم والمحكوم في ميزان غير متكافئ ،فثلا العيوب التي هي الان كانت بدايتها قبل عشرات السنوات كالتعمير والتجهيز والاستثمار وتديبر الصناديق بل القصة بدأت بين الموالين وغير الوالين ليضعف المغرب بل تضعف جميع مؤسساته سواء المنتخبة او الغير المنتخبة ان النتيجة اسنزاف للثرواث واستغلال للنفوذ والحل اصبح اصعب شيئا فشيئا لكن الضن في الله خيرا الزم من التشاؤم ....فقصة هبة هي قصة اخطاء في التعمير والبناء واستغلال النفوذ ومنجهة اخرى البحث عن الطرق الاسهل ولو كان على حساب روح هبة والبيئة الاخلاق والدين و....لك الله ياوطني
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1
19 - لوسيور الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:04
هذا يقع في دولة" عربية"....لو كانت فتاة اوربية او يهودية لارسلو حوامات وطائرات للاطفاء وفرق الوقاية المدنية ...الفلكلور السياسي...كل شيء مزفت عندنا بإستثناء الطرقات...ولازال الشعب يغط في سباة عميق
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-1
20 - ماستر قانون الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:05
يجب تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
أين هو حزب تجار الدين في هاته الفاجعة
أين هي إستعراضات السي العثماني الذي يقول دائما حنا حسن من فرنسا... شفناه دابا خدم كاتم الصوت
الله ياخد الحق فيكوم أو فللي غايصوت عليكوم...
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21 - سؤال للبرلماني الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:05
اسي البرلماني واش عاد بانتلك اليوم الامكانيات المحدودة التي يشتغل بها عناصر الوقاية المدنية بالخميسات . فين كنتي هادي سنوات . مالك مادافعتي على هذه الشريحة التي تخاطر بحياتها كل لحظة أمام قبة البرلمان و ماطالبتيش بتمكينها من الوسائل اللازمة لتسهيل مأموريتها. إذا كانت فعلا لا تتوفر على الإمكانيات.
هؤلاء البرلمانيون كيشدوها صحيحة و كيتسناو بحال هاد النكبات باش يركبو على الأحداث.
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22 - Allal الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:06
المشكل في هذه البلاد اعمق من ان يكون مشكل وقاية مدنية، سبقتنا وسنلحق بها يوما. ثم انها عند ربها تختصم.
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23 - بأي ذنب قتلت ؟! الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:06
الكل مسؤول أمام الله ، الوالدين والاقربين والجيران وأهل الحي والمجتمع والوقاية المدنية والسلطات والدولة برمتها !!!
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24 - Motherafrica الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:08
عند استراد اي شيئ هناك وثيقة مهمة يحب ان تدلي بها
للجمارك من وزارة الصناعة تأكد ان القطع مصنعة لا تشكل
اي خطورة
للأسف يمكنك حصول عليها مقابل 600درهم رشوة دون
فحص القطع المستوردة إذا كان شاحن الهاتف هو سبب
فوزارة الصناعة هي المسؤول الأول عن كل الكوارث
و يجب محاسبة المسؤول عن فحص المرتشي
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25 - النرويجي الأسمر الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:09
لا أعتقد أن هذا البرلماني قد أثر فيه إحتراق طفلة حتى الموت، أو إمكانيات مراكز الوقاية المدنية، أو نجاعة تدخلاتها، أو مستوى تكوين و مهارة العاملين في الوقاية المدنية، أو حرصهم من إستهتارهم بكم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
هذا البرلماني، يريد ركوب الموجة، و إستغلال فاجعة وطنية، لتحقيق مآرب سياسية و شخصية.
إن ما حدث، لو حدث في بلد ديمقراطي يحترم حقوق و إنسانية مواطنينه، لكان أول المستقيلين هو وزير الداخلية، و قبل أن يفعل ذلك يأمر بفتح تحقيق فوري و جدي تسخر له جميع الموارد المادية و البشرية.
لا أعتقد أنه يوجد أسوأ من إحتراق طفلة في الرابعة من عمرها و هي حية، أمام الجيران، بينما رجال الوقاية المدنية يلعبون لعبة الورق بسراويل قصيرة تحت شجرة بحديقة مركز الإطفاء!!!
هذه الفاجعة، أكبر دليل على رخص الإنسان المغربي في أعين أخيه المغربي قبل أعين الحكومة، هذه الحكومة يجب أن تستقيل يجب أن تسقط.
هذه الفاجعة دليل دامغ و مؤشر خطير، على تدهور الأمن لمستوى كارثي و خطير، و إلا غياب قيم المواطنة و قيم حقوق الإنسان من أبسط مسؤول(عامل وقاية مدنية) إلى أعلى مسؤول(وزيرة الداخلية و معه رئيس الحكومة).
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26 - ابو علي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:09
نتأسف على هذه المأسات اصبح البشر رخيص اذنا درجة في المغرب عندما نسمع فتح تحقيق كانما سيرجع الحق الى اصحابها و عندما نسمع وصلت الى البرلمان كانما عندنا مجلس الشيوخ او الكونغرس شيء مضحق البرلمان مجرد مسرحية و سكيتشات لا تسمن و لا تغني من جوع المغرب اصبح كل شيء على الهاوية حوادث وقعت في المغرب و دائما نسمع وصلت الى البرلمان و لا شيء يقع لك الله يا وطن و عزائنا الى عائلة الطفلة هذا مكان و نسألك اللطف يا رب
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27 - أحمد الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:10
مكاينش حائط قصير. هناك تقصير فادح من رجال الوقاية المدنية في كارثة حريق الطفلة هبة وفاجعة الانهيار الجبلي...عندما تكون وفيات وضحايا وتأخير في الإنقاذ لا يمكن لوم القضاء والقدر...لو انتشلت السيارة التي انهارت عليها الصخور في ظرف وجيز وتوفي الجميع سنقول هذا قضاء الله ولا اعتراض عليه والبومبية دارو اللي عليهم، لو جاءت الوقاية المدنية فور اندلاع الحريق بضغط مائي عالي ووسائل لكسر الشباك الحديدي وتوفيت الطفلة، لا بأس سنقول قضاء الله وقدره والرجال دارو اللي عليهم...ولكن مني تيكون التأخير والانقاد بوسائل بدائية راه رجال الوقاية المدنية والمسؤولين على الانقاد هم المسؤولون المباشرون وهناك تقصير ووجب محاسبتهم...
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28 - مواطن الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:11
لا وجود لشىء في هذا البلد اسمه وقاية مدنية. عربات مهترئة بخراطيم مياه اكل الدهر عليها و شرب ورجال اطفاء كسالى لا يصلون الا بعدما تاتي النار على الاخضر و اليابس. هولاء موضفون متقاعسون نسوا ان واجبهم خدمة المواطن مقابل رواتبهم التي يتقاضونها من دافعي الضرائب. اقول هذا و اتذكر بمرارة ما حدث ذات يوم باحدى مدن الشمال. حدث فيضان اثر تساقط شديد للامطار في زمن وجيز فكان تدخل الوقاية المدنية الاسبانية قبل ما يسمى وقاية مدنية عندنا. هذه الواقعة خلقت حسرة كبيرة في نفوس الساكنة ما دفعها الى رفع اعلام الدولة الجارة لا قدر الله. يجب اعادة النظر في الوقاية المدنية عندنا و جعلها وقاية عسكرية تابعة للجيش بدلا من وزارة الداخلية. يجب محاسبة المسؤولين عن وقع و نا سيقع حتى لا يفلت المتهاونون من العقاب. يجب...
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29 - الام هي السبب الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:13
الام هي السبب الأول والسلام عليكم
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1
30 - مغربي مسلم الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:14
لاحول ولا قوة إلا بالله الله ارحمها وصبر والديها.
هذا الكلام كله لا ياخر ولايقدم أي شئ لاتوجد عند الحكومة أي غيرة ولا مسؤلية على المواطنين فهذه الحادثة من مئات الحوادث التي نسمع عنها كل يوم ولا نلاحظ أي تطور ولا عقاب.
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31 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:15
اولا نتاسف لوقوع هذه الفاجعة التي اودت بحياة صبية في عمر الزهور و نترحم عليها و نطلب من الله عز وجل ان يسكنها فسيح جنانه و نقدم تعازينا الى افراد اسرتها ; في الحقيقة كان منظرا مؤلما جدا حينما شاهدناها و هي تحترق امام اعين الناس لكن هذا قدر الله اما رجال المطافئ لا احد ينكر المجهودات الجبارة التي يقومون بها في مثل هذه الحوادث لانقاد الارواح و اخماد النيران بالرغم من عدم توفرهم على التجهيزات المتطورة التي تساعدهم في اطفاء الحرائق بالسرعة المطلوبة لتفادي الخسائر و محاصرة اتساع رقعة النيران لكن الكثير من المواطنين العديمي الاخلاق و الضمير يرسلون بلاغات كاذبة عن اشتعال الحرائق او وجود شخص مريض في حالة حرجة و حينما تحضر سيارة الوقاية المدنية او شاحنة اطفاء الحرائق لم تجد شيئا من ذالك و تعود من حيث اتت و هذا ما يجعل رجال الوقاية المدنية يترددون في تلبية النداءات حتى يتحققوا من الامر الشيئ الذي يؤخر حضورهم في الوقت المناسب و لكن بالرغم من هذه الاشكالية التي ذكرت يجب على المسؤولين في الوقاية المدنية تلبية جميع النداءات بالوسائل المتاحة حتى و ان كانت كاذبة تفاديا لوقوع مثل هذه الاحداث المؤلمة
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32 - مواطن ملاحظ الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:17
إنه لأمر مؤسف ومخزي وعار على جميع المسؤولين ما وقع في هذه المدينة الهادئة وما تعرضت له الطفلة البريئة رحمها الله وصبر دويها

ماوقع يبين قيمة المواطن في بلد يدخل ضمن الدول الصاعدة ، فكيف أن الوقاية المدنية قريبة من المنزل ولم يتم انقاد هذه الطفلة ؟ كيف أن شباب هذا الحي مسالي قبو وجالس كيصور ، إذ الامر يحتاج 3 أو 4 من شباب الحي يهرسو الباب ويعتقو البنت ؟؟؟؟ أين عضلاتكم ؟؟ أين أفكاركم ؟ أين حداد الحي يجيب هاديك الألة باش كيتقطع الحديد ويفتح شي ممر لأنقاد الصغيرة ؟؟
عار ما وقع لا حول ولا قوة الابالله العظيم
البرلمان غادي يفتح تحقيق ولكن بدون محاسبة المسؤولين لتبقى دار لقمان على حالها
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33 - مسهولية الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:18
لمن يحلو لهم النوم وتحلو لهم الحياة بعد رؤية هذه الفاجعة، لمن يمثلون دور خدام الشعب ،أقول لكم ليس لنا إلا الله ،هو حسبنا . اعلموا أننا ندعو عليكم ليل نهار ،فالدعاء هو الشيء الوحيد الذي لن تستطيعوا أن تمنعونا منه.والله هو العدل المنتقم .اللهم يا جبار أنصفنا.
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34 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:20
يجب تقديم الوقاية المدنية الى الحسابات وأن تقدم المزيد من التفسيرات لعدم مساعدة الشخص المعرض لخطر الموت. لماذا لا يعمل خط الهاتف لماذا لا تكون متيقظا في جميع الأوقات لماذا هذا الاسترخاء اللعب! أين هي وسائل التدخل المتاحة وأين هي حقوق المواطن ؟
la protection civil devrait rendre les comptes et donner plus d'explications à non assistance à personne en danger de mort. pourquoi la ligne téléphonique ne marche pas . pourquoi ne pas être en alerte a tout moments pourquoi cette relaxation (jouer) a la belote ou j'en sait quoi ! où sont les moyens d'interventions mis à disposition ou est le droit du citoyens
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35 - منتظر الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:23
مما لا شك فيه أن وقايتنا المدنية ينقصها الشيء الكثير و أولها التفاني في العمل الموكل إلى العاملين بها..ثانيا النقص المهم في المعدات ..فالوقاية المدنية ليس همها الوحيد هو إطفاء الحرائق بل إنقاذ حياة البشر و هذه هي الأولوية..و إنقاذ إنسان يمر عبر تواجد أقنعة ضد الدخان و أوكسيجين .و آلات لتقطيع الحديد بالنسبة للناس العالقين بداخل السيارات أو داخل البيت كهذه الطفلة رحمها الله..و كذلك آلة الحفر التي تمكن من المرور من بيت فيه حريق لبيت لم يصله بعد..و..و..كل مع التمارين الرياضية اليومية و التمارين على الإنقاذ بشتى أنواعه..كل هذا ليس بغال جدا فبعض الآلات لا يتعدى ثمنها 1000 أو 2000 درهم ..الأوكسيجين 300 درهم من أجل ملئ أنبوبة ..10000 درهم كافية من أجل تمكين رجال الوقاية من عمل مفيد ..أما ما نراه فالماء لوحده لا يعتق نفسا بل ممكن أن يزيد في الخطر .. أمَا حان الوقت لنستفيد من كل إمكانياتنا من ذكاء و حنكة و تواجد لآلات في متناولنا...؟؟ أمَّا عكس هذا فيسمى استهتارا بأرواح البشر الذي وكلنا الله قبل الوطن من أجل إنقاذه..فالروح عزيزة عند الله ..أفلا تعقلون ؟؟
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36 - احمد الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:25
الموت علينا فرض و الاسباب تتعدد و ملك الموت يشتغل . فاين نحن من هذا الكل يرمي الكرة إلى جهة ما . تالمنا للطفلة لانها في زهور عمرها و عزاؤنا لعائلتها . المهم هو اين عقلية المواطن المغربي عقلية رجل الاطفاء و عقلية ذلك المصور الذي كان همه هو التصوير فهناك من قال ان المستحيل النجاة لان الباب حديد و النافدة كذلك يبقى دور رجال المطافئ نسمع لتقريب الإدارة للمواطن فاين رجال المطافئ من هذا و اين التجهيزات . .. اولا نطالب باشهارات لارقام الامن على الإداعة على الاقل حتى يعلمها اغلب المواطنون . ثانية شراء معدات كافية و متطورة التدخل في احسن الظروف ثالثا معاقبة كل من ابلغ ببلاغ كاذب حتى يتسنى لنا معاقبة كل من تملص او تماطل في الانقاذ و الصرامة في اخد الامور و نتمنى من الله ان يصبر اهل تلك الفتاة . تحياتي
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37 - افلاطوني. الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:27
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم اهلها الصبر والسلوان
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38 - khaled الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:29
je me demande pourquoi cette fille de 4 ans était toute seule à la maison.
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39 - حتى حاجة مكتفرح فبلادنا الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:32
لا رجال المطافئ ولا سيارة الاسعاف ولا مستشفيات في المستوى ولا ادارات في المستوى والبلاد غادية للهاوية.
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40 - عزوز الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:33
المفروض ان يحتوي مركز الوقاية بسيدي علال البحراوي على تجهيزات كثيرة وشاحنات حديثة ومتطورة الى جانب العنصر البشري ذو خبرة في الإطفاء. كونها مدينة محاطة بأكبر غابة بالمغرب (غابة المعمورة) . والتي لاقدر الله نشب بها حريق..فهل بهذه الامكانيات المحدودة سيتم اخماد حرائق الغابة؟!!؟ وحسب شهود عيان الذين صرحوا بضعف وتردي مستوى المياه التي يرشها الانبوب اثناء إطفاء الحريق بالغرفة...باختصار شديد ما كاين مايدار فهاد البلاد ..لا محاسبة لا مراقبة لا تجديد لا معاملة..الكذب والنفاق وشي تيستر على شي والضحايا هم الشعب المسحوق..في إجوكاك والكاموني و و و و.....
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41 - الأندلس الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:34
تعبنا من الفلسفة النظرية بدون أية أفعال أو محاسبة .
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42 - Sondage الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:36
Si vous remonter à mes commentaires, il 'y a,environ 1an , j'ai avisé les autorités concernées de revoir la structure générale de la protection civile mais,les responsables ne semblent pas prendre les avis au sérieux est voilà les résultats. Je ne veux pas donner des détails mais 0/0 c'honteux. 55
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43 - الملالي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:36
الحدث اسي البرلماني يساءلكم كلكم..الستم ممثلي الامة...الستم من انتخبوا للدفاع على كرامة المواطن ...
عفوا اصبحتم تدافعون على كراسيكم...وبس
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44 - اين شهامة الرجال.... الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:38
يمكنني ان اتفهم ضعف و قلة حيلة المواطنين في مواجهة النيران الهوجاء، لكن ان يقوم البعض بتصوير ابشع ما يمكن ان يراه الانسان العاقل فهذا عمل وحشي و ليس ادميي. فان تتوفى طفلة حرقا و هناك أناس يحاولون انقاذها خير من ان تتوفى و هم يصورونها. اتساءل فقط لو كانت الفتاة من قرابة هؤلاء، ماذا بهم فاعلون؟....
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45 - Amy الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:39
Et ces chargeurs? Comment sont ils importes? Et ces grillages ?c'est un travail de fond, c'est d'abord la prevention et la sensibilisation. Puis viendra les questions des moyens. Les pompiers, les ambulances, les hopitaux au Maroc; nous savons tous que le secteur est archaique: ni formation, ni motivation , ni moyens
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