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الرئيسية | مجتمع | محام: الشرطي "القاتل" يواجه الإعدام .. وهذا شرط استعمال السلاح

محام: الشرطي "القاتل" يواجه الإعدام .. وهذا شرط استعمال السلاح

محام: الشرطي "القاتل" يواجه الإعدام .. وهذا شرط استعمال السلاح
هسبريس - عبد الإله شبل (تصوير: محمد اكريمي)
الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:00

اعتبر أشرف منصور جدوي، محام بهيئة الدار البيضاء، أن قضية استعمال السلاح التي توبع بشأنها موظف شرطة يعمل في المنطقة الأمنية أنفا كان قد أودى بحياة مواطنة ومواطن مؤخرا بعدما وجه لهما طلقات نارية من سلاحه الوظيفي، ما تزال أمام أنظار القضاء الذي سيبحث فيها، لافتا إلى أن الموظف الأمني "إلى حد الآن هو بريء بمفهوم القانون، وقد أحيل ملفه على النيابة العامة التي قررت إحالته على قاضي التحقيق الذي سيحدد ما إذا كانت هناك متابعة أم لا".

وأشار المحامي الباحث في العلوم الجنائية، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية ينشر لاحقا، إلى كون ضابط الأمن "ما زال بريئا إلى غاية صدور حكم قضائي، وإذا ما ثبت في حقه قتل عمد عن سبق إصرار وترصد، فتصل العقوبة السجنية إلى الإعدام".

وبخصوص شروط استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الدرك الملكي أو الأمن الوطني، شدد المحامي أشرف جدوي منصور على أن أهم شرط يبقى هو "الفصل 124 من القانون الجنائي الذي تتحدث الفقرة الأخيرة منه عن الدفاع الشرعي".

وأضاف المتحدث نفسه أن "المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة حين يتم استعمال السلاح تراقبان ذلك، وتقومان بتحرياتهما حتى لا يكون الاستعمال هكذا على عواهنه، كما يتم اللجوء إلى الخبرة الطبية التي يمكنها أن تكشف ما إذا كان الأمر يتعلق بدفاع شرعي من طرف الأمني أم لا".

وعن وجود نص قانوني يؤطر عملية استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن من عدمه، أوضح الباحث نفسه أنه "بخصوص القانون المتعلق بموظفي الأمن الوطني، لا وجود فيه لنص للحالات التي يمكن فيها استعمال السلاح، مقابل ذلك، فإن القانون المتعلق بالدرك الملكي يحدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى استعمال السلاح، من بينها إذا تمت مقاومة رجال الدرك الملكي، أو في حالة الدفاع عن المراكز أو الثكنات التي يقيمون بها إن تعرضت إلى هجوم".

وشدد عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء على كون الهدف من استعمال السلاح يظل "هو السيطرة، وهذا يتبين من خلال الأسلحة المتزودين بها؛ إذ هي أسلحة خفيفة قطرها لا يتجاوز سبعة مليمترات مع رأسية محدبة"، مشيرا أيضا إلى كون الرصاصات التحذيرية التي يطلقها الأمنيون في بعض الحالات "لا وجود لنص قانوني يفرض اللجوء إليها قبل توجيه طلقات صوب المتهم الذي يشكل حالة خطر".

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أكدت أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - About majd الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:28
مشكل كبير هذا كيف يحمل السلاح بدون قانون ينظمه بلادنا تعاني في مجال القوانين التنظيمية من خصاص كبير في جميع القطاعات نحتاج إلى جيش من القانونين والخبراء لسد هذا الخصاص وتحديث حتى تلك الموجودة والخروج من مجال التقدير الشخصي
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8
2 - ولد الشعب الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:30
قالك اسي القانون لي كيسمح للشرطي باستعمال السلاح هو للدفاع عن النفس...دبا البوليس كنخلصوهم ونعطيوهم السلاح باس يدافعوا على راسهم...عليها منين كتكون نايضة جناوة كيحنيو راسهم ويزيدو...لان القانون لا يحميهم في حالة التدخل...
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30
3 - matrix الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:39
أرجو أن لا يتم التدخل في عمل القضاء وأنا واثق أن القضاة سيصدرون الحكم العادل شريطة أن لا تمارس عليهم ضغوطات من أي جهة كيفما. افة القضاء هو الضغط الذي يتعرض له القضاة مما يؤثر على حيادتهم.
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1
4 - ADAM الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:40
"وأشار المحامي الباحث في العلوم الجنائية، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية ينشر لاحقا، إلى كون ضابط الأمن "ما زال بريئا إلى غاية صدور حكم قضائي، وإذا ما ثبت في حقه قتل عمد عن سبق إصرار وترصد، فتصل العقوبة السجنية إلى الإعدام"
إنني لست من رجال القانون، ولكن حسب مفهومي فإن العبارة "فاصل العقوبة السجنية إلى الإعدام" لأن العقوبة السجنية تبقى سجنية وليس إعدام، كان من المفروض حسب رأيي المتواضع أن تكون العبارة هكدذا: فاصل العقوبة عن الجريمة المرتكبة إلى الإعدام.
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3
5 - صابر الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:40
الفيديو يتبت الجريمة و القضاء لا زال يشك فيها . فلله نشكوا قضاءنا و عدلنا .
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5
6 - omar الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:43
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وصلنا الى الوضع الخطير الذي تلخصه جملة "العنف يولد العنف"
لا ندري من سبق هل البيضة ام الدجاجة
هل تجاوزات بعض رجال الأمن ام تصرفات عتاة المجرمين
نسأل الله العلي القدير أن يلطف بنا
عندما تقع الجرائم البشعة نطالب باقصى العقوبات بل باقصى أدوات الزجر للمجرمين
وعندما يفرط رجال الأمن في استعمال السلاح نخشى أن يكون هناك تسرع او استخفاف او تعدي مجاني
كلتا الحالتين تؤلمنا ولا نعرف من نصدق
هنا يتدخل دور المربين والتوعية وتربية السلوك القويم
نحمد الله العلي القدير على نعمة الحرية في وطننا الحبيب ونرجو الله ان يكمل علينا جميله فتقترن هذه الحرية بالامن والطمانينة لجميع المواطنين آمين
رجال الأمن والقضاء تقع على عاتقهم مسؤولية تنوء لها الجبال
نسأل الله العلي القدير ان يعينهم ويحفظهم من شر الإفراط أو التفريط آمين
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0
7 - مواطن الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:44
مع كثرة الجرائم التي طفح معها الكيل والصبر.
ندعوا الى استعمال السلاح في النقطة 0 للقضاء على المجرمين/ من أجل أمن الوطن والمواطنين، ولا نستوعب بعض التأويلات التي تجرم رجل الشرطة ولو أخطأ في ذلك. نظرا لحيثيات الموقف الذي يكون فيه.
إن التمادي في الخطاب الحقوقي مع المجرمين يولد عندهم تعاظم الأنا الإجرامية، ولا سبيل لهؤلاء إلا التجنيد الإجباري مع الأعمال الشاقة أو الإعدام. فحالة الكثيرين منهم ميؤوس منها: دنيا وآخرة (والله أعلم) لا أخلاق لا عمل لا مواطنة ... يعيثون فسادا ولا خير يرجى منهم.
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2
8 - سمير الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:48
معاملتكم لموكليكم لا تقل خطورة عما ارتكبه الشرطي هناك فرق كبير بين الاقوال والافعال عندما يتعلق الامر بالمحامي
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4
9 - مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:52
في حالة شرطي البيضاء الذي قتل امرأة ورجل عزل ولا يشكلون اي تهديد بل في الفيديو المصور يظهر بالواضح ان المرأة بعد دفعها من احد اعوان الشرطي المحيطين به اثناء وقوع الجريمة كانت ملقاة على الارض و ضربها بمسدسه خلف رأسها. إذن ارادة القتل العمد اكيدة وواضحة تستوجب عقوبة الاعدام.
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10 - Abdelghani الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:59
يحق للشرطي استعمال السلاح للسيطرة علئ الوضع والدفاع عن نفسه في حالة وجود هجوم او مقاومة من المعتدي او المجرم.لكن هناك رجال شرطة جد مدربين علئ كيفية استعمال المسدس في الحالات الصعبة حتئ ان رجال الشرطة في بعض الدول لهم مهارات عالية في كيفية استعمال المسدس ويبقئ اغلب رجال الشرطة عند وجود مقاومة عنيفة وشرسة بتصويب المسدس نحو الركبة حتئ يسقط ارضا وليس التصويب اتجاه القلب او الراس فهذا يعد تعدي علئ الشخص المطلوب الا في حالة مواجهة الارهاب او سارقي البنوك ففي هذه الحالة اذا م يمتثلوا لاوامر رجال الامن فقد وجب تصفيتهم.
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