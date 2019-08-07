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كُتّاب وآراء
محام: الشرطي "القاتل" يواجه الإعدام .. وهذا شرط استعمال السلاح
اعتبر أشرف منصور جدوي، محام بهيئة الدار البيضاء، أن قضية استعمال السلاح التي توبع بشأنها موظف شرطة يعمل في المنطقة الأمنية أنفا كان قد أودى بحياة مواطنة ومواطن مؤخرا بعدما وجه لهما طلقات نارية من سلاحه الوظيفي، ما تزال أمام أنظار القضاء الذي سيبحث فيها، لافتا إلى أن الموظف الأمني "إلى حد الآن هو بريء بمفهوم القانون، وقد أحيل ملفه على النيابة العامة التي قررت إحالته على قاضي التحقيق الذي سيحدد ما إذا كانت هناك متابعة أم لا".
وأشار المحامي الباحث في العلوم الجنائية، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية ينشر لاحقا، إلى كون ضابط الأمن "ما زال بريئا إلى غاية صدور حكم قضائي، وإذا ما ثبت في حقه قتل عمد عن سبق إصرار وترصد، فتصل العقوبة السجنية إلى الإعدام".
وبخصوص شروط استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الدرك الملكي أو الأمن الوطني، شدد المحامي أشرف جدوي منصور على أن أهم شرط يبقى هو "الفصل 124 من القانون الجنائي الذي تتحدث الفقرة الأخيرة منه عن الدفاع الشرعي".
وأضاف المتحدث نفسه أن "المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة حين يتم استعمال السلاح تراقبان ذلك، وتقومان بتحرياتهما حتى لا يكون الاستعمال هكذا على عواهنه، كما يتم اللجوء إلى الخبرة الطبية التي يمكنها أن تكشف ما إذا كان الأمر يتعلق بدفاع شرعي من طرف الأمني أم لا".
وعن وجود نص قانوني يؤطر عملية استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن من عدمه، أوضح الباحث نفسه أنه "بخصوص القانون المتعلق بموظفي الأمن الوطني، لا وجود فيه لنص للحالات التي يمكن فيها استعمال السلاح، مقابل ذلك، فإن القانون المتعلق بالدرك الملكي يحدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى استعمال السلاح، من بينها إذا تمت مقاومة رجال الدرك الملكي، أو في حالة الدفاع عن المراكز أو الثكنات التي يقيمون بها إن تعرضت إلى هجوم".
وشدد عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء على كون الهدف من استعمال السلاح يظل "هو السيطرة، وهذا يتبين من خلال الأسلحة المتزودين بها؛ إذ هي أسلحة خفيفة قطرها لا يتجاوز سبعة مليمترات مع رأسية محدبة"، مشيرا أيضا إلى كون الرصاصات التحذيرية التي يطلقها الأمنيون في بعض الحالات "لا وجود لنص قانوني يفرض اللجوء إليها قبل توجيه طلقات صوب المتهم الذي يشكل حالة خطر".
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أكدت أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
إنني لست من رجال القانون، ولكن حسب مفهومي فإن العبارة "فاصل العقوبة السجنية إلى الإعدام" لأن العقوبة السجنية تبقى سجنية وليس إعدام، كان من المفروض حسب رأيي المتواضع أن تكون العبارة هكدذا: فاصل العقوبة عن الجريمة المرتكبة إلى الإعدام.
وصلنا الى الوضع الخطير الذي تلخصه جملة "العنف يولد العنف"
لا ندري من سبق هل البيضة ام الدجاجة
هل تجاوزات بعض رجال الأمن ام تصرفات عتاة المجرمين
نسأل الله العلي القدير أن يلطف بنا
عندما تقع الجرائم البشعة نطالب باقصى العقوبات بل باقصى أدوات الزجر للمجرمين
وعندما يفرط رجال الأمن في استعمال السلاح نخشى أن يكون هناك تسرع او استخفاف او تعدي مجاني
كلتا الحالتين تؤلمنا ولا نعرف من نصدق
هنا يتدخل دور المربين والتوعية وتربية السلوك القويم
نحمد الله العلي القدير على نعمة الحرية في وطننا الحبيب ونرجو الله ان يكمل علينا جميله فتقترن هذه الحرية بالامن والطمانينة لجميع المواطنين آمين
رجال الأمن والقضاء تقع على عاتقهم مسؤولية تنوء لها الجبال
نسأل الله العلي القدير ان يعينهم ويحفظهم من شر الإفراط أو التفريط آمين
ندعوا الى استعمال السلاح في النقطة 0 للقضاء على المجرمين/ من أجل أمن الوطن والمواطنين، ولا نستوعب بعض التأويلات التي تجرم رجل الشرطة ولو أخطأ في ذلك. نظرا لحيثيات الموقف الذي يكون فيه.
إن التمادي في الخطاب الحقوقي مع المجرمين يولد عندهم تعاظم الأنا الإجرامية، ولا سبيل لهؤلاء إلا التجنيد الإجباري مع الأعمال الشاقة أو الإعدام. فحالة الكثيرين منهم ميؤوس منها: دنيا وآخرة (والله أعلم) لا أخلاق لا عمل لا مواطنة ... يعيثون فسادا ولا خير يرجى منهم.