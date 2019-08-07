إصدار جديد يتناول قانون السجون في المغرب

هسبريس من الرباط

صدر، مؤخرا، كتاب جديد بعنوان "قانون السجون وإعادة إدماج السجناء" لكاتبه الدكتور عتيق الزيادي.

ويتناول الكتاب مجموعة من النصوص والمراسيم والقرارات المرجعية الخاصة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، عبر قسمين: الأول، خاص بهيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون، المركزية والجهوية. والثاني، خاص بالمؤسسات السجنية كوحدات خارجية للإدارة اللاممركزة.

الكَاتب أطر مُؤلــَّـفـَه هذا على صفحة غلافه الأخيرة كما يلي: "َهَذَا كِتَابٌ يُقَدِّمَ المَعْلُومَة القَانُونِية السُّجُونِية، إِلَى القَارِئ، بِطَرِيقَةٍ تَرُومُ تَحْبِيبَ المَادَّة، وَالتَّوضِيحَ وَالإِيجَاز، وَالابْتِعَاد تَدْرِيجِيا عَنِ اللُّغَة القَانُونِية وَالإِدَارِية الصِّرْفَة؛ لَكِن دُونَ المَسَاس بِرُوحِ وَجَوهَرِ المَعَانِي، بَلْ بِتَعْزِيزِ وُضُوحِهَا وَقُوَّتِهَا وَحُضُورِهَا، فِي خِدْمَة الثَّقَافَة السِّجْنِية عُمُوماً؛ لِذَلِك سَيَكُون (هَذَا الكِتَاب) بِمَثَابَةِ مَرْجِعٍ قَانُونِيٍّ جَامِعٍ، فِي مَادَّةِ السُّجُونِ بِالمَغْرِب، لِفَائِدَة البَاحِثِينَ وَالطَّلَبَة، وَالمُوَظَّفِين وَالمَعْنِيينَ بِمُبَارَيَاتِ التَّوظِيفِ أَو بالامتحانات المِهَنِية الدَّاخِلِية، وَالسُّجَنَاء وَذَويهِم وَالعُمُوم"؛ حيث إنه يغني المكتبة الوطنية، ويغطي فراغ ونقص معرفة قانونية متخصصة تهم تطور السياسة الجنائية الوطنية، عموما، بخصوص سلب الحرية وتنفيذ العقوبات.