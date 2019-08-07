نقابة تدعو إلى حماية مستخدمي المقاهي والمطاعم

هسبريس من الرباط

دعا جمال الخياطي، رئيس نقابة مستخدمي المقاهي والمطاعم والمخابز، إلى رفع الضرر وإحقاق الحق والقانون وتطبيق بنود مدونة الشغل، "خاصة المتعلقة بالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي والحماية الصحية والاجتماعية للعمال والمراقبة والزجر للمخالفين".

ولفت الخياطي الانتباه، في رسالة وجهها إلى مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن الغالبية العظمى من شغيلة المقاهي والمطاعم والمخابز عبر ربوع المملكة "غير مسجلين في أي صندوق ولا يتمتعون بأية حماية صحية أو اجتماعية، وعددهم يفوق 600.000 عامل وعاملة، بينما المصرحون في الصندوق أقل من 200 ألف".

إضافة إلى ذلك، تضيف الرسالة، "هناك الكثير من المغالطات في مدة العمل والأجور المصرح بها، كما أنهم يشتغلون بدون أي وثيقة إدارية تثبت عملهم أو أجرهم أو مدة اشتغالهم؛ كما أن أغلبيتهم غير قادرين على تقديم شكايات فردية في هذا الموضوع خوفا من الطرد التعسفي من طرف مشغليهم".

وقد صرح مسؤولو الصندوق، وفق رسالة الخياطي دائما، "بهذه الأرقام وهذه التجاوزات وعدم تطبيق القانون في برامج تلفزية؛ وكذا تجاوزات وضغوط مالية اجتماعية ومهنية يعيشها عمال المقاهي والمطاعم والمخابز، والتي أدت في الأسابيع الماضية إلى انتحار نادل مقهى بمدينة مراكش بإحراق نفسه، كما أدت إلى محاولة انتحار نادل آخر بالجديدة عبر رمي نفسه من أعلى بناية.. وحالات أخرى".

وطالب رئيس نقابة مستخدمي المقاهي والمطاعم والمخابز بأن يقوم الصندوق بأداء واجبه والتدخل العاجل عبر تكثيف حملة التفتيش في المقاهي والمطاعم "من أجل تمتيع عمال المقاهي والمطاعم بكامل حقوقهم الاجتماعية والقانونية، تفعيلا للقانون والخطابات الملكية".