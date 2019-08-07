نقابي يدعو وزير الصحة إلى "مراجعة التعيينات"

هسبريس - أمال كنين

وجّه نقابيون ومهنيون انتقادات واسعة إلى عدد من المديريات والمؤسسات الصحية على صعيد المملكة، موجهين الدعوة إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، من أجل إعادة النظر في بعض التعيينات بمختلف أرجاء البلاد.

وفي هذا الإطار، قال حبيب كروم، عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة، إن هناك بعض "المديريات والمستشفيات الصحية يوجد على رأسها مديرون يفتقدون للكفاءة والمهنية، كما أبانوا عن ضعفهم، وبالتالي يجب إعادة النظر في تعيينهم".

وأشار كروم، ضمن تصريح لهسبريس، إلى ما أسماه "عجز وتقهقر في الخدمات، إضافة إلى مشاكل على المستوى الإداري والتدبير المالي وانتشار الزبونية والمحسوبية"، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء كل ذلك هو "عدم إسناد مناصب المسؤولية لناس هم أهل لها".

ويقول المتحدث إنه "يجب أن يتدخل وزير الصحة بعجالة، من أجل مراجعة التعيينات التي لم تظهر كفاءتها".

بدورها طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارة الصحة بـ"التدخل العاجل من أجل حماية حقوق الشغيلة الصحية، وإعادة النظر في بعض التعيينات التي تأكد عدم كفاءتها وضعفها وتلاعبها بمصالح المواطنين واستهتارها بالمسؤولية".

وذكر كروم أنه "بالرغم من الخطابات والتوجيهات الملكية السامية، فإن العقليات المتحجرة لبعض المسؤولين والتي ترفض التأقلم مع العصر الجديد الذي يعرف ويشهد تطورا يوميا، بل عكس ذلك جعلوا المؤسسات التي عينوا على رأسها تتقهقر إلى الوراء وتفوت على المملكة نقاط مهمة في سلم التقدم والإنماء".

ويضيف قائلا إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تحسين مستوى الأداء والرقي بالخدمات المقدمة وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية تسمو إلى تطلعات المواطنين بمعزل عن هذه المؤسسات العمومية التي يتم الاعتقاد بها على أنها غير معنية وأن التغيرات والإخفاقات كلها موجهة إلى وزارة الصحة والى المؤسسات الاستشفائية التابعة لها".