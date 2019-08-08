"الأوقاف" تمنح 3 ملايير ونصف للقيّمين الدينيين في عيد الأضحى

هسبريس - محمد الراجي

غلاف مالي كبير، قيمته تزيد على 35 مليون درهم (ثلاثة ملايير ونصف مليار سنتيم)، ذاك الذي خصصته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كإعانة بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة.

إعانة عيد الأضحى التي خصصتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للقيمين الدينيين بمناسبة عيد الأضحى، سيستفيد منها زهاء 70 ألف قيّم، سواء المزاولين أو العاجزين.

وستستفيد أيضا من الإعانات سالفة الذكر أراملُ القيّمين الدينين المتوفين المنخرطين في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، التي تتولى تدبير هذه الإعانات.

وشرعت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين في صرْف إعانة عيد الأضحى للمستفيدين ابتداء من فاتح غشت الجاري، بمعدل 500 درهم لكل منخرط يقلّ دخله الشهري عن 3 آلاف درهم.

وصُرفت إلى حد الآن إعانة عيد الأضحى لأزيد من 50 ألف قيم ديني من المزاولين والعاجزين وأرامل المنخرطين المتوفين، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 70 ألف مستفيد.

تخصيص إعانة عيد الأضحى للقيمين الدينيين يأتي، بحسب ما جاء في بلاغ لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف 1.09.200 المُحدث لها، "وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وإيمانا بضرورة مؤازرة القيم الديني وذويه في المناسبات الدينية والاجتماعية".

وتأسست مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين سنة 2010، في إطار عملية إعادة هيكلة الحقل الديني التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي انطلقت غداة الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2001.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي من إحداث المؤسسة المذكورة، بحسب الظهير المؤسس لها، في النهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين وتنميتها وتطويرها.