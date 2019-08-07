24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "المكتبة الشاطئية".. مبادرة شبابية تشجّع المصطافين على القراءة (5.00)

  2. جمهور الوداد يستقبل منح اللقب القاري للترجي بالإحباط والتشكيك (5.00)

  3. جمعية بلجيكية تُوقف التطوع بالمغرب بعد مهاجمة ناشطات أجنبيات (5.00)

  4. بلدية أولاد عبّو .. منطقة فلاحية غنية تضيع موعد قطار التنمية (5.00)

  5. فاجعة مصرع هبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مركز علمي يحذر من أخبار الزلازل الكاذبة بالمغرب

مركز علمي يحذر من أخبار الزلازل الكاذبة بالمغرب

مركز علمي يحذر من أخبار الزلازل الكاذبة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:35

أكد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، اليوم الأربعاء، أنه يعد "الجهة الرسمية المسؤولة قانونيا على مراقبة النشاط الزلزالي عبر التراب الوطني والإخبار عنه"، وذلك على إثر تكرار نشر بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية لأخبار غير دقيقة ومعلومات متضاربة ومتناقضة عن وقوع هزات أرضية هنا وهناك.

ونبه المركز، في بيان توضيحي، إلى خطورة هذه الظاهرة لما يمكن أن تثيره من بلبلة قد تصل إلى حد الهلع في صفوف المواطنين، داعيا هذه الهيئات الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية فيما تقوم بنشره في هذا الصدد.

كما دعا كافة المواطنات والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأخبار، "والتعامل معها بحيطة وحذر، والاعتماد في هذا الشأن على البيانات والنشرات الإخبارية التي تصدر عن المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك".

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أنه يقوم، عبر المعهد الوطني للجيوفيزياء، بمهمة المراقبة الزلزالية عبر التراب الوطني بكل "كفاءة واقتدار"، وذلك بواسطة شبكة رصد زلازل حديثة ومؤلفة من حوالي ثلاثين محطة زلزالية تتبع النشاط الزلزالي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأبرز أنه يتم رصد أدق الذبذبات الزلزالية وأصغرها أينما وقعت عبر التراب الوطني والمناطق المجاورة، كما يقوم بتبليغ وإخبار الجهات المعنية، وكذا الإعلام والرأي العام الوطني، عبر بلاغات إخبارية رسمية، عن أي هزة أرضية تستوفي شروط النشر والتبليغ، مجددا دعوته لهذه المنابر الإعلامية لـ"تحري الدقة واستقصاء الأخبار قبل نشرها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، نظرا لحساسية الموضوع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حسن كناني الأربعاء 07 غشت 2019 - 23:27
هاؤلاء ناس يريدون اشعال الفتنة بين المواطنين
مع قرب عيد الاضحى...لا ضمير لهم ان هم اشاعوا مثل
هذه الاخبار الكاذبة... لذا وجب محاسبتهم....والبحث معهم عن مصدر الخبر.....ومعاقبة الجميع....لان الصحافة
امانة ومهنة شريفة يجب ان تكون اخبارها كذالك شريفة وموتوقة المصدر....فكفى من مثل هذه السخافة....فالتقوا الله في انفسكم....وفي عباد الله..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - المرصاد الأربعاء 07 غشت 2019 - 23:27
ومن قال لك اننا نصاب بالهلع من الخزعبلات؟! لايهم ما تنشره المواقع الاليكترونية وبعض الجرائد الصفراء من اخبار زائفة فهي دخيلة على مهنة الصحافة الاليكترونية،سبب اعتماد هؤلاء الدخلاء على الهزات الارضية بكثرة يرجع الى سهولة فبركتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.