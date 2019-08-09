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الرئيسية | مجتمع | تقرير يضع المغرب في "الخانة الحمراء" ويحذر من "شح السماء"

تقرير يضع المغرب في "الخانة الحمراء" ويحذر من "شح السماء"

تقرير يضع المغرب في "الخانة الحمراء" ويحذر من "شح السماء"
هسبريس من الرباط
الخميس 08 غشت 2019 - 23:00

أورد تقرير صادر عن "معهد الموارد العالمي" أن "المغرب مهدد بالجفاف وضعف توفر المياه مستقبلا، بعد أن وضعه ضمن الخانة الحمراء التي تواجه مستويات عالية من الضغط على الموارد المائية".

وجاء المغرب، حسب التقرير الدولي، في "الرتبة الـ12 عربيا والـ22 عالميا"، مشددا على أن "قطاعات الصناعة والزراعات السقوية والمؤسسات الحكومية تستهلك ما يزيد عن 40 في المائة من الموارد المائية المتوفرة خلال السنة".

وصنفت عديد الدول المجاورة ضمن "الخانة الحمراء"؛ فقد حلت تواليا، "اليمن في المرتبة الـ20، والجزائر في المرتبة الـ29، وتونس في المرتبة الـ30، وجاءت سوريا في المركز الـ31".

وأشار التقرير إلى أن "دول الخليج هي أكثر البلدان فقرا على المستوى المائي، ويتهددها خطر الجفاف بشكل ملح، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى، ثم تلتها المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات العربية المتحدة ثم البحرين، فعمان".

ووصف المصدر ذاته وضعية بلدان المنطقة بأنها تعاني إجهادا على المستوى المائي، متنبئة بإمكانية وقوع جفاف حاد ينهي تواجد الماء في المستقبل القريب، مشددا على أن ربع سكان الكوكب سيواجهون نقصا وشيكا في المياه.

وفي تصريح تضمنه التقرير، أشار أندرو ستير، رئيس المعهد، إلى أن "منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر عرضة لمشكل ندرة المياه"، متنبأ بخسائر تتراوح بين 6 و14 في المائة، من الناتج الإجمالي مطلع سنة 2050.

وتقاطرت التقارير الدولية المحذرة من أزمة ماء مرتقبة بالمغرب، آخرها صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي كشف أن ندرة المياه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها المغرب، يمكن أن تكون عاملاً مزعزعاً للاستقرار.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يمكن أن تكون مفتاحاً للنمو والاستقرار.

وشدد خبراء منظمة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي على أن "عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات الاجتماعية بين السكان".

وحث التقرير دول المنطقة، ومن بينها المغرب، على الانتقال من السياسات التي تُركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية، عوض السياسات غير الفعالة التي تجعل السكان عرضة لآثار ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - نونو الخميس 08 غشت 2019 - 23:19
هل ملاعب الكوف تدخل ضمن القطاع الفلاحي المستهلكة للماء ؟؟
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31
2 - مرتن بري دو كيس الخميس 08 غشت 2019 - 23:24
هذا ما أصاب قوم فرعون..الجفاف ونقص في السنين عقاب للأمم من عند الله..على المناكر واتباع وعد الشيطان وما يعدهم إلا غرورا.....ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا....اتقوا الله تاكلون من تحت ارجلكم ومن فوق رؤوسكم....ولا تتبعوا الهوى فتزل ارجلكم...فعقاب الله قريب......ونحن عنه غافلون...اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخرة...
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17
3 - دايز مزروب الخميس 08 غشت 2019 - 23:33
شيء متوقع.. السؤال الذي يتبادر إلى ذهني دائما فهو لماذا الدول العربية جلها ان لم نقل كلها تعاني من ويلات الجفاف و شح الأمطار مع العلم ان هذه الأشياء من عند الله عز و جل و بالتالي يمكننا أن نستنتج بصريح العبارة سخط و غضب الله علينا
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15
4 - مواطن الخميس 08 غشت 2019 - 23:34
اصحاب الفيلات ولابيسينات والفيرمات والسقايات يستهلكون جل المياه دون انتاج اي شيئ ينفع ومع دالك لا يؤدون فاتورة المياه التي يستهلكونها بل المواطن البسيط هو الذي يؤدي عنهم ويتهربون من الضرائب ويتمتعون بجميع الامتيازات .أتساءل متى يطبق القانون على الجميع لنصبح سواسية في السراء والضراء؟
انشري يا هسبريس
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17
5 - Moulin Chicago الخميس 08 غشت 2019 - 23:41
الحل المناسب في المغرب هو أن تسير الجكومة من طرف أجانب. هادا هو الحل اللدي لم نقب بتجربته . الكل الحلول فشلة . لأن الوضع أصبح يندر بكارتت إقتصادية. و خوصصة البرلمان و غرفة المستشارين . و مجالس البلدية و الإقليمية من طرف شركات أجانب.
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15
6 - قرقب السطل يبان العطشان ! الجمعة 09 غشت 2019 - 00:01
شح السماء ؟
ما تخافوش ! وزارة الأوقاف ضربت يدها لجيب المغاربة و دورات مع القيمين الدينيين بثلاثة مليارات و نصف المليار... صلاة الإستسقاء غادي يجيبوها حبل و بونت ملّي يشبعو بولفاف و ما تنساوش حجاجنا الميامين كل واحد بيدوزة من ماء زمزم ... و قرقب السطل يبان العطشان !
شح السماء لن يمس أصحاب المسابح الأولمبية و ملاعب الݣولف و الضيعات الشاسعة ومزارع البطيخ و الفوكه و الخضرالموجهة لأروبا ...
زعزة الإستقرار سيكون سببها غضب الأرض، غضب الشفرة المائية من كثرة الآبار العشوائية التي ستؤدي لا محالة إلى انهيار البنايات، غضب الطبيعة ...أمّا البشر راه ميت من شحال هاذي !
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