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الرئيسية | مجتمع | بنكيران يتزعّم مُعارضي "فرنسة التعليم" .. ومسيرات احتجاج في الأفق

بنكيران يتزعّم مُعارضي "فرنسة التعليم" .. ومسيرات احتجاج في الأفق

بنكيران يتزعّم مُعارضي "فرنسة التعليم" .. ومسيرات احتجاج في الأفق
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 08 غشت 2019 - 17:00

على الرغم من المصادقة النهائية على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فإن معارضي هذا النص القانوني المُثير للجدل لم يستسلموا بعدُ بداعي أنه يمس بمكانة اللغة العربية ويكرس "فرنسة التعليم".

وكشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن شخصيات وطنية مختلفة، من سياسيين ومثقفين وأكاديميين، عقدت اجتماعاً موسعاً، قبل يومين في بيت القيادي الاستقلالي امحمد خليفة، للتأسيس لجبهة وطنية معارضة لـ"فرنسة التعليم".

ضمن الشخصيات التي حضرت الاجتماع يوجد كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، وأحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وعبد الرحمان بنعمرو، محام وحقوقي يساري، والباحث الجامعي عبد الصمد بلكبير.

مصدر حضر الاجتماع أكد أن الشخصيات المهتمة بالمسألة اللغوية في المغرب ستصدرُ بيانا وطنيا في الساعات المقبلة تُعلن فيه عن التأسيس للجبهة المعارضة للقانون الإطار للتعليم، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو "استنكار تمرير الحكومة لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا في شقه المتعلق بالتناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية".

وشدد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن "القانون الإطار للتعليم مُخالف لدستور المملكة المغربية"، مبرزا أن "الخطوة التأسيسية ستليها تحركات ووقفات ومسيرات احتجاجية إذا اقتضى الأمر، بالإضافة إلى اتخاذ كافة المبادرات القانونية التي تخدم اللغة العربية".

وكان عبد الإله بنكيران قد خاض معركة شرسة ضد مشروع القانون الإطار للتعليم، لكنه فشل في توقيف مساره التشريعي رغم نجاحه في عرقلته لشهور بالغرفة الأولى، قبل أن ينجح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، في إقناع برلمانيي حزبه بضرورة التصويت لصالح المشروع الاستراتيجي لإصلاح التعليم.

بنكيران أكد في تصريحات سابقة أن "العثماني والرميد وقعا في خطأ جسيم، وهما المسؤولان عن توجيه الأمانة العامة لبرلمانيي الحزب من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار"، مضيفا أنهما "قدما اللغة العربية إلى دولة الاستعمار، وهذا عار لا يمكن قبوله".

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة أن هذا القانون "مكسب للمغرب"، و"لا ينص في أي من مواده على ما راج بخصوص فرنسة التعليم"، مشيرا إلى أنه يتحدث عن تدريس بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية.

وردا على بعض "إخوانه" المنتقدين لتصويت حزبهم لصالح هذا القانون، قال العثماني إن "البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في سنة 2016 تضمن مسألة التناوب اللغوي في بعض المضامين والمواد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (67)

1 - abourizk الخميس 08 غشت 2019 - 17:11
Sont délégués par qui? Ils représentent qu’eux-mêmes
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46
2 - الحسين الخميس 08 غشت 2019 - 17:14
اذا سمعتم مسؤلين في المغرب يقولون يجب الانفتاح على اللغات الاجنبية فمقصودهم هي اللغة الفرنسية. لاغير.
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-14
3 - عياد الخميس 08 غشت 2019 - 17:14
هذه الشخصيات التي تريد معارضة فرنسة التعليم اين اولادهم ليسوا في المغرب يقرؤون في فرنسا وامريكا لا حول ولا قوة الا بالله يجعلوا من الفقراء خادمين عند اولادهم يجب علينا تعليم جميع اللغات الانجليزية والفرنسبة والاسبانية
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88
4 - رجاوي فلسطيني الخميس 08 غشت 2019 - 17:15
الحل الامثل في نظري هوالملكية البرلمانية لكي لانتهم اي مسؤول بالباطل.لاننا نعلم ان كل شيء بيد صاحب الجلالة نصره الله
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3
5 - خالد الخميس 08 غشت 2019 - 17:17
احرق دبلوم ابنك الدي حصل عليه من فرنسا و بعد دلك تكلم كما تريد
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76
6 - ميلود الشلح الخميس 08 غشت 2019 - 17:18
ما عندنا مانديرو لاباالعربية ولا الفرنسية بغينا الانجليزية لغة العلم سير اسي بنكيران تبرع ليا با 7 مليون اشداك لشي لغة
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60
7 - سعيد لحلو الخميس 08 غشت 2019 - 17:18
أضن أن هؤلاء الشخصيات التي تعارض هذا القانون ولا أحدا من أبنائهم تعلم المواد العلمية والتقنية بالعربية. إذن لماذا يلزموا أبناء الشعب للتعليم بالعربية في. وقت أنه لا يوجد أساتذة أكفاء للتعليم باللغة العربية. كفانا من الإستهزاء
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50
8 - مهاجر الخميس 08 غشت 2019 - 17:19
الشعب مع فرنسة التعليم لان التعريب سبب فشل التعليم.
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47
9 - maf الخميس 08 غشت 2019 - 17:19
انتهت مهمة بن كيران وخليفة ومن يتفع افكارهم الى مزبلة التاريخ
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44
10 - abouama الخميس 08 غشت 2019 - 17:20
وماءا عن مدارسهم الخاصة المكتضة بابناء البشاوات و الاعيان و ماذا عن مدارسه. هذا هو النفاق بعينه.
أن المافقين في الدرك الأسفل من النار. نريد من هذا المخلوق أن يرحل عنا إلى الأبد. يكفي ما فعل بنا من قبل.
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38
11 - غريب في بلادي الخميس 08 غشت 2019 - 17:21
اجتمعوا على انهاء تقاعد البرلمانيي ومحاربة المفسدين وتدني التعليم وتفشي الجريمة واسنزاف ثروات البلاد وووووو عندها يمكن أن ندافع عن اللغة .... المشكلة ليست اللغة المشكلة ان مسؤولينا جردونا من جميع حقوق المواطنة والعيش الكريم تم تقوم شلة من الانتهازيين بالتكلم عنا مع العلم ان ابنائهم تعلموا في الخارج أو في مدارس خصوصية بالاضافة الى أنهم كلهم أغنياء
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25
12 - علي الخميس 08 غشت 2019 - 17:22
صافي ملي خرجوه اصحابه من قيادة الحزب والملك منوالحكومة اصبح مختصا في التحريض والتعليق على قرارات العثماني واش كان العثماني كيتدخل في سياستك ملي كنت رئيس حكومةةفاشل دابا بغا يتخول لناشر الفوضى عبر الدعوة الى خرجات الاحتجاجات
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22
13 - عابر سبيل الخميس 08 غشت 2019 - 17:22
خدمتي الأجندة السياسية بالمغرب درتي شويا ديال الحلقة كسبتي عطف الملك ديتي تعاقد مليح في وجهة نظري آمر متقبلوهش المغاربة جيت حنا شعب طيب درنا ميكة
دبا تكمش ودخل سوف راسك وتمتع بالتقاعد ديالك وتسارا المغرب مع راسك طولا وعرضا والفيلم لي شاركتي فيه راك تقنتي الدور وزدتي من عندك
هده نصيحة لك باش تبقا هاني مع اسرتك وتموت موته طبيعية ومحترمة غبر عن الساحة الاعلامية وكون رجل زوين
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25
14 - متتبع الخميس 08 غشت 2019 - 17:22
يجب محاسبته هو و جماعته جماعة الفشل
باركا من الخماج
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25
15 - عبد الله الخميس 08 غشت 2019 - 17:23
بهذه المظاهرة سينتهي بشكل نهائي مستقبله السياسي ، ويمحى ماضيه المشؤوم .
لان المغاربة لديهم وعي ان اللغة العربية هي اولا لغة ليست وطنية بشكل صحيح ولا هي لغة حية تصلح ،لدراسة العلوم .
وبن كيران نفسه يتكلم الفرنسية بطلاقة ودرس بها ابنأه .
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15
16 - abouama الخميس 08 غشت 2019 - 17:23
ندرس أبناءنا بالعبرية او الملوخية او السلوقية ولانريد مثل هذه الكائنات تدافع عنا.اللهم انتقم من أعداء هذا الشعب الطيب الذين يتآمرون على على المستضعفين.
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21
17 - كوكو الخميس 08 غشت 2019 - 17:24
لماذا لم يتزعم حملة معارضة خطة التقاعد ومخططات خوصصة التعليم وووو...ثم ماذا حقق التعليم حينما كان رءيسا للحكومة .حملة انتخابية سابقة لاوانها .
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19
18 - مذكوري الخميس 08 غشت 2019 - 17:25
باي لغة تدرس جامعة الاخوين واين يدرس ابناء الطبقة البورجواية اذن ابناء الفقراء الكادحين يتابعون دراستهم في مدرسة سيد الزوين بمراكش
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19
19 - karim الخميس 08 غشت 2019 - 17:25
بنكيران هالهار سير فحالك الله يخد فيك الحق
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20
20 - الحمد لله الخميس 08 غشت 2019 - 17:26
الوقفة الاحتجاجية يجب ان تكون على 9 مليون عواشر هادي خلينا نكلو قطيبات على خطرنا يا السي بنكران
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18
21 - التقي الله في نفسك الخميس 08 غشت 2019 - 17:26
مع كل إحتراماتي ، وعلى ما يبدو أن السيد بنيران ، يكون قد أصابه الزهايمر و بدئ يخرف، فالسيد بنكيران قد إنتهى سياسيا و هو يريد الآن تبَرْزيط الحكومة و تبَرْزيط ابن جلدته في الحزب فقط ، فالتقي الله في نفسك يا السيد بنيران.
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16
22 - سيرADAM أتزعم الخميس 08 غشت 2019 - 17:26
سير ساحة جامع الفنا بمراكش أتزعم ليك شي حلقة ؤ خلي التعليم في التيقار ساك دبرتي أعلى تقاعد مريح تسعة ملايين سنتيم شهريا أش باغي مزال ما اتكونش طماع أنتهيت سياسيا
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16
23 - ملاحظ غيور الخميس 08 غشت 2019 - 17:27
كمغربي ارفض هدا القانون الاطار الدى يهدف الى التدريس بلغة فرنسا المتقهقرة بدل العربية لغة الهوية والانجليزية لغة العلم وتوطين العلم لا يمكن بغير لغة اهله ولغة الوطن والفرنسية لغة متجاوزة لا طاءل منها وانا مع هدا التيار الوطنى
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-21
24 - معلق على غير العادة الخميس 08 غشت 2019 - 17:27
ههه فرنسة التعليم زعم التفرنيس هو مغاديش يشدوه على ود التفرنيسة ديالو في وجه المخزن حيت منهم هههه العاقبة على المواطن البسيط يتفرنس ضد فرنسة التعليم يديرو فيه الرفيسة
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-4
25 - وعدودي الخميس 08 غشت 2019 - 17:28
اعلن تضامني معكم ضد الفرنسة. ومستعد للمساعدة في ترجمة كتب علمية من الانجليزية للعربية
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-24
26 - RALEUR الخميس 08 غشت 2019 - 17:31
هاذ مشروع القانون كون غير تكلم على الإنجليزية ، ويبداو بها غير في الإبتدائي باش من هنا ل10 سنين يكون عندنا جيل ديال العلم، أما الفرنساوية غير تضياع الوقت ولكن الحكومة تادير للي فراسها، باغا تكحلها وبن كيران باغي يعورها٠
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-8
27 - ابوهاجوج الجاهلي الخميس 08 غشت 2019 - 17:31
بوعلي بنكيران بنعمرو خليفة من خلال هذه الاسماء نفهم ماهو مبتغاهم لا تهمهم اللغة العربية ولا لغة قريش لهم مارب اخرى والسلام
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13
28 - محمد الخميس 08 غشت 2019 - 17:32
اللغة العربية و اللغة الامازيغية هما اللغات الرسمية و لا مجال للمراوغة
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-9
29 - منصف الخميس 08 غشت 2019 - 17:33
هاذ الاحتجاجات كان خصها تكون على تمرير اصلاح التقاعد لكن دعيناك لله يا بنكيران دابا غير سد فمك
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9
30 - البيضاوي الخميس 08 غشت 2019 - 17:33
جميع الشخصيات المذكورة أعلاه وغيرها ممن يدافعون عن اللغة العربية تجيدون اللغتين العربية والفرنسية ومنهم من يجيد الانجليزية كذلك ولذلك يدافعون عن لغة وطنهم التي ينص عليها الدستور لكونها اللغة الرسمية للبلاد أما الذين يدافعون عن التدريس باللغة الفرنسية فلأن نقطة ضعفهم هي أنهم لا يجيدون اللغة العربية ولهذا يدافعون عن التدريس بالفرنسية - حيت العربية واعرة عليهم - أما السي العثماني والسي الرميد واخة يجيدون العربية فهما مسيران من طرف اللوبي الفرنكوفوني
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-11
31 - عبد الاله الخميس 08 غشت 2019 - 17:34
اقسم بالله ان هاد بنكيران ما عندو علاياش يحشم.كحلها على التعليم و دار العمل بالكونطرا و ضرب القدرة الشراءية ديال المواطن المغربي و كرس الطبقية بتيسير العمل للوبيات المدارس الخصوصية و وو ما زال باغي يبين على المواطنة ديالو.انا كنك كنت فالمكان ديالو نمشي شي بلاد اخرى ندرق زلافتي و نتبرع ب7 مليون على ظهر المغاربة.
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11
32 - مغربي وأفتخر الخميس 08 غشت 2019 - 17:34
النفاق بوقاحته. يدرسون أبناءهم بالفرنسية و يريدون ضمان احتكارهم للمناصب
عاش الملك
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11
33 - الداودي الخميس 08 غشت 2019 - 17:34
الغريب في الأمر أن أبناءهم يدرسون في البعثات الفرنسية. ضغط خارجي مؤكد.
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12
34 - simo الخميس 08 غشت 2019 - 17:35
هوا تيقري ولادو الفرنسية . وحنا بغا يخلي الشعب لايعرف سوى العربية
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6
35 - م المصطفى الخميس 08 غشت 2019 - 17:36
السؤال هو : هل ابناء هذه الجماعة لا يدرسون في مدارس خاصة؟.
هل أبناؤهم لا يتعلمون اللغات الأجنبية؟
إذا كان الجواب : لا . فآنذاك يمكن تصديق فرضيتهم، ولو أن ذلك من باب المحال.
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4
36 - nomade الخميس 08 غشت 2019 - 17:36
من يسكت هذا المتطفل الثرثار؟ ماذا يريد لهذا الوطن؟ ألا يكفيه ما فعل بالبلاد والعباد؟ ألا يستحيي مما قام به قبل أن يفوز ظلما بغنيمة تقاعده غير المستحق؟ أيحسب أنه أذكى وأعلم ممن صوتوا لصالح المشروع؟؟؟ مجموعة من الأسئلة وجب طرحها كي يفهم مريدوه أنه مازال هذا الشخص الثرثار يستهزيء من الجميع، حتى الذين يصفقون لخرجاته التافهة. كيف يثور ضد التعليم باللغات الأجنبية وأبناؤه تعلموا بها، ومدارسه الخاصة تعلم بها؟؟؟؟ في نظري، هذا الرجل سابقة في تاريخ النفاق والكذب و الثرثرة السوقية بالمغرب.
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4
37 - سعيد الخميس 08 غشت 2019 - 17:36
مع آحترامي لالسيد بن كيران وبصفتي عاصرت اللغة الفرنسية آنذاك التعليم كان ممتاز وكان المستوى عالي جدا فأتقنى اللغة العربية وكنا متوفقين فيه مع اللغة الفرنسية وكانت النصوص الادبية والشعر شيء شيق وكنا نتقن الفرنسية أكثر من الفرنسيين والآن لا نحن مفرنسين ولا معربين بعيدا عن عاطفة العروبة فزمن الخوارزمي وابن سيناء و عباس ابن فرناس قهقرته الاجيال فحبدا لو أتقنى الترجمة يمكننا آنذاك نعطي ونواكب دون نقص لأن العرب يعيشون الآن دوامة القهر والاستبداد وقتل الطموح ولن تكون لهم قائمتا حتى يتحلون بالاخوة والحب وعدم الخيانة آنذاك سنلتحق بالركب اللذي فاتنا مع الفتن
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1
38 - حسن بنلحسن الخميس 08 غشت 2019 - 17:37
كي تكون هذه الشخصيات صادقة مع نفسها اولا ومع من يميلون لمصطلحات التدجين والضحك على الدقون من قبيل مكانة و قدسية و اللغة الأم... عليهم ان ينشروا مسار دراسة ابنائهم وبأي لغة درسوا وأين يدرس أحفادهم وبأي لغة يدرسون. اغلبنا يعلم.
لا أظن ان همّ المغاربة قد وصل الى اختيار اللغة فهمنا الآن هو الحصول على مقعد لائق للتدريس واستاذ كفؤ ومرتاح ماديا و معنويا لا يضطر لإهدار وقت الدراية من أجل الدفاع على ما يعتبرها حقوقه. همنا اليوم مدرسة مجانية في المستوى وإجبارية على جميع الفئات على الأقل في السنين العشر الأولى للتعليم. همنا اليوم سياسة تعليمية طويلة الأمد يمتثل لها المسؤولون كيفما كانت توجهاتهم و إديولوجياتهم.
اللغة آخر ما يجب ان نهتم له لأننا أهملنا لغتنا الأم الحقيقية وندافع عن لغة الفتح العربي الاسلامي ضد لغة الاستعمار الفرنسي.
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2
39 - حمزة الخميس 08 غشت 2019 - 17:39
بغيت اَي نعرف كيفاش واحد كيتناقد مع راسو كان وزير على بلاد كاملا
الا كدافع على اللغة العربية علاش مسيفط ولدك اقرا عند هادوك لي كاتكول عليهم الاستعمار
علاش غادي نقريو ناس بالعربية أو ملي نبغيو نخدموهم نكولو ليهم علاش ما كتعرفوش الفرنسية
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6
40 - hh kk الخميس 08 غشت 2019 - 17:40
الله ينزل العفو على عباده الذين لايزالون يعيشون بافكار القرون الوسطى في زمن العولمة ولايريدون ان يفقهوا ان السلاح الذي يجب استعماله لمحاربة الفقر هو العلم وان اللغة العربية لا يمكن ان توفر لنا تعلم التكنولوجيات الحديثة بمستوى الاروبيين والامركيين وعجبا لاناس يعرفون هذا ويعلمون اولادهم في البعثاث الاجنبية وفي نفس الوقت ينادون بالتعريب
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3
41 - vladi الخميس 08 غشت 2019 - 17:40
, je suis contre la francisation
si le maroc veut passer à la langue des sciences il faut qu il adopte l anglais pas cette langue morte.
il faut savoir une chose, c'est ce parti qui a voté sur la francisation et ce type le savait avant le vote pourquoi il n a pas réagi avant. il a laissé voter son parti et par la suite il vient nous dire non, il sait très bien que c'est irréversible et qu'il fallait réagir avant pas après .
c'est de hypocrisie encore et encore.
j’espère qu'il aura une manif contre ce parti et les traîtres de ce pays
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-1
42 - ولد حميدو الخميس 08 غشت 2019 - 17:43
الدول المتقدمة توصي المتقاعدين بعدم الخروج للاحتجاج في الحرارة المفرطة لانها ممكن ان تودي بحياتهم اما عندنا ما كاين مشكل ضربة شمس و ها الدولة ربحات المعاش ديالو
اريد فقط ان اعرف هل معارضو الفرنسة لم يدرسوا ابناءهم بفرنسا او ربما احفادهم ام انهم ما زالوا يعتبرون انفسهم شبابا و يطمحون للمناصب
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-1
43 - nomade الخميس 08 غشت 2019 - 17:43
الأولى أن يستنكر المدافعون عن اللغة العربية ما يكتب على لوحات الاشهار في شوارعنا، وما يقال في الاعلانات ووسائل الإعلام... هنا تقتل العربية أمام الشيخ بنكيران ومريديه ولا يحركون ساكنا. أين الغيرة على لغتنا اذن؟؟؟؟
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-1
44 - حاميدو الخميس 08 غشت 2019 - 17:44
كاين ناس كلما رأيناهم أحببناهم في الله وكاين ناس كلما رأيناهم أحسسنا بالإشمئزاز.
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3
45 - مولد كهربائي صاعق الخميس 08 غشت 2019 - 17:46
القنديل الأعظم يقوم بالدور المنوط به بتفان لا يضاهيه في الكم إلا المعاش !
القنديل الأعظم يركز على إنارته الضئيلة لينسي السذج كثافة الدخان المخيم عليها !
يا من يتطلع إلى مستقبل مشرق لأبنائه، ارفع رأسك لترى السخام الذي خلفته القناديل على سقف سينهار عليهم لا محالة ... !
أليس الأوان لإطفاء القناديل و تهوية الغرفة لتعويض ما خلفته من أكسيد كربون خانق بهواء نقي مشحون بأكسجين منعش ؟
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1
46 - Amghrabi الخميس 08 غشت 2019 - 17:47
من بين ما حكت لنا الجدات، أن شخصا كان يهدد أمه بكونه سيهاجر بالمرة ولن يعود لتراه قطعا ان هي لم تعطه رغيفا ساخنا. وكانت المسكينة تحن ويرق قلبها مخافة سفره ورغم ان الزمان زمان قحط وجوع وفرت له الرغيف إلى أن نفذت المؤونة ولم يعد لديها ما تعطيه بكت بكاء الثكلاء وأخبرته معتقدة انه سيغامر بنفسه وسيقتله قطاع الطرق.غير انه لم يسافر ولم يقو على تنفيذ ما كان يرهبه بها. هذا يصدق على كل من يخرج بخرجات تهديد. فإنه سيدرك لا محالة انه ينتحل لنفسه حجما أكبر مما سيزن.
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2
47 - مبروكي الخميس 08 غشت 2019 - 17:47
الاختيار الصائب هو ما اتخذته الحكومة في مصير التعليم وهو تعميم الفرنسية
في المواد العلمية وهل هذا لا يسير في مصلحة التعليم ببلادنا ؟
قمة السلبية هو الاستمرار ضد المصلحة العامة للشعب.
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3
48 - ذلك بنادم الخميس 08 غشت 2019 - 17:48
* أنا من معارضي ظهور بنكيران المتقاعد في العمل
السياسي .

* ألا يوجد شخص آخر يتزعم معارضي فرنسة التعليم ؟

* لا نبدي رأينا في هذا الموضوع حتى يزول من أمامنا
ذلك بنادم .
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-1
49 - الشملالي جواد الخميس 08 غشت 2019 - 17:48
بن كيران يتزعم معارضي فرنسة التعليم و مسيرات إحتجاج في الأفق و أنا مع اللغة اليابانية للتعليم و مسيرات إحتجاج في الأفق
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2
50 - ملاحظ الخميس 08 غشت 2019 - 17:48
لقد فشل تدريس اللغة الفرنسية بالفرنسية ويضطر الاساتذة لاستعمال العربية لشرح دروس الفرنسية فكيف سيتم تدريس المواد العلمية التي تتطلب مجهودا فكربا بالفرنسية خاصة للتلاميذ غير المتفوقين دراسيا والذين يشكلون الاغلبية الساحقة عدديا والمسحوقة معرفيا واجتماعبا
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51 - فرحات الخميس 08 غشت 2019 - 17:49
لا تكلف نفسك لانه لا دخل لك في ااتعليم انك من المغضوب عنهم من ااسواد الاعظم للمغاربة عليك ان تصمت س س س س سكت
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52 - Mostapha الخميس 08 غشت 2019 - 17:50
المحزن والمؤسف هو ان يتم تمرير مشاريع تغريبية في فترة حكم الاسلاميين. لقد اقتنعت الان بان مايسمون انفسهم بالاسلاميين هم من برروا المشاريع التغريبية و بالتالي فهذا يعتبر خيانة و غدر للشعب المسلم الذي وضع الثقة فيهم.
تبقى المقاطعة الانتخابية هي الحل الامثال مادام ان الأمر فيه خيانة
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53 - هشام الخميس 08 غشت 2019 - 17:51
السؤال المحير هو علاش ولادهوم تايقراو ف المدارس الفرنسية وبالفرنسية
هؤلاء لا يمثلون الا انفسهم قالك جبهة وطنية
اكيد عندهوم مصالح سياسية والانتخابات على الابواب
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54 - بنحساين الحاجي الخميس 08 غشت 2019 - 17:51
خلاصة القول عاقوا بكم المغاربة . النهاية
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55 - majid الخميس 08 غشت 2019 - 17:53
اظن ان الحل هو أن تعطي الوزارة لكل اب أن يسجل ابناءه في التعليم باللغة التي يريد. وسنرا هل هناك من سيختار اللغة العربية. اظن اي أحد، وخصوصا هؤلاء اللذين هم ظد فرنسة التعليم. هل يعلمون عدد المعربين اللذين يشغرون مناصب عليا في القطاع الخاص أو العام. تقريبا لا شيء
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56 - الخميسات الخميس 08 غشت 2019 - 17:56
لا أحد يحق له تمثيل الشعب المغربي الى الملك هو المسؤل الاول على المملكة وساهر على امنيها. اما مت يقول شيء غير دلك فهو يريد ان يدعي ان الشعب معه وضغط على دولة من اجل اشياء خاصة لكل يعلم دالك
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57 - كمال // الخميس 08 غشت 2019 - 17:57
فعلا يجب تعليم العلوم بالعربية و ايضا يجب تعليم العلوم بالامازيغية
وهذه فرصة للمغاربة الذين يتكلمون بالامازيغية بان يعملوا على ان يدرس اولادهم العلوم بالامازيغية و لا اعتقد ان هناك من سيمنع هذا
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58 - abdel الخميس 08 غشت 2019 - 17:58
أنا مهندس مقبل عن التقاعد ومستعد لتدريس الرياضيات والفيزياء وحتى العلوم الطبيعية باللغة الفرنسية وبالمجان ولدي قناة يوتوب شغلتها مند أسبوع لتعليم الرياضيات بطريقة جد جد جد سهلة.... وباراكا من لعياقة، التعليم معرب مند أربعين سنة والنتائج كارثية..... لهلا يزيد كثر.
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59 - مصطفى العيساوي الخميس 08 غشت 2019 - 17:59
الان حصحص الحق ولابد لهذا اللوبي الذي يدافع على حقوق المستعمر من وطنيين غيورين على مصلحة البلاد وأولوياتها من ايقاف هاذا السرطان الذي يعيث في البلاد فسادا وتحكما عن حده ...
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60 - مغربية الخميس 08 غشت 2019 - 17:59
نحن مع تعليم اللغات الفرنسية والإنجليزية والصينية ولكن يجب أن تدرس العلوم باللغة العربية لأن الدول المتقدمة نجحت بتدريس العلوم بلغتها الأم بل ماذا نحن في المغرب أليست العربية لغتنا
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61 - yassmin الخميس 08 غشت 2019 - 17:59
اش كتسناو من لي كيستغل الدين أكيد يبع صحابو فالحزب لي اتخلاو عليه السيد استحلى الكرسي وبغا يرجع لو باغي يركب الموجى باش يطلع تاني راه ناسى بلي المخزن حرقو شحال هدي ههههه
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62 - كريم الخميس 08 غشت 2019 - 17:59
الجزائر ادخلت اللغة الانجليزية في جامعات التعليم العالي، و نحن لازلنا نناقش اللغة العربية او الفرنسية. لك الله يا وطن
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63 - sadik الخميس 08 غشت 2019 - 18:02
وهل بنكيران يتقن اللغة العربية أصلا حتى يدافع عنها ؟ ، فهو في غالبية احاديثه وخرجاته يتحدث بالدارجة ، أما الفرنسية فمستواه ضعيف ...
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64 - moha azghar الخميس 08 غشت 2019 - 18:02
ايها الشعب المغلوب على امره، انك تعلم جيدا ان فرجة الحلقة تبدا احيانا بعد صلاة العصر وتنتهى قبل الظلام. الحلايقية بداوا يسخنون البنادر لجمع الناس حولهم.لكن هيهات انتهى زمن الغفلة يا ابن كيران والخليفة وووو.درست باللغة الفرنسية و درست جزءا من مساري المهني بالفرسية وعندما عربت بعض المواد انها كارثة عظمى.لا للتعريب ثم لا للتعريب.
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65 - متتبعة الخميس 08 غشت 2019 - 18:04
لا اعرف اين هو المشكل في تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في الخمس السنوات الاخيرة اعتمدت بعض الثانويات اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية حسبة الرغبة ولقيت اقبال التلاميذ المتفوقين عليها واثبتوا تفوقهم بأعلى المعدلات في امتحانات الباكالوريا وتمكنوا من ولوج المعاهد العليا الكليات ذات الاستقطاب المحدود اكثر ممن حصلوا على باكالوريا عربية واود ان اعرف ان هؤلاء اللذين يدعون الدفاع عن اللغة العربية اين درسوا ابناءهم هل في المدرسة العمومية التي كانت تعتمد اللغة العربية في التدريس ام في المدارس الخاصة التي تعتمد اللغات الاجنبية في تدريس المواد العلمية فان كانوا من الصنف الثاني فلا يحق لهم حتى الكلام في الموضوع
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66 - كناوي كلاس الخميس 08 غشت 2019 - 18:05
بنكيران اعرب ما يلي. انا اتقاضى سبعة ملايين في الشهر
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67 - المغربي الخميس 08 غشت 2019 - 18:06
الدفاع على تعريب المدرسة العمومية و فرضها بالقوة غير مقبول في بلد ينص دستوره على ثنائية لغوية رسمية.
هذه الاجتماعات تكشف فلسفة التيار العروبي الطائفي (طائفة موالية للشرق و تحاول احتكار السلطة والثروة ) ضد قوة الشعب و البرلمان و اختياراته التعددية و الحداثية
يجيب صد هذه الطائفة من محاولة جر المغاربة الى الفتن و عدم الاستقرار
لا يجيب لطائفة ان تفرض تراثها و ولائها الشرقي على الشعب المغربي قسرا .
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