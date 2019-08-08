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كُتّاب وآراء
بنكيران يتزعّم مُعارضي "فرنسة التعليم" .. ومسيرات احتجاج في الأفق
على الرغم من المصادقة النهائية على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فإن معارضي هذا النص القانوني المُثير للجدل لم يستسلموا بعدُ بداعي أنه يمس بمكانة اللغة العربية ويكرس "فرنسة التعليم".
وكشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن شخصيات وطنية مختلفة، من سياسيين ومثقفين وأكاديميين، عقدت اجتماعاً موسعاً، قبل يومين في بيت القيادي الاستقلالي امحمد خليفة، للتأسيس لجبهة وطنية معارضة لـ"فرنسة التعليم".
ضمن الشخصيات التي حضرت الاجتماع يوجد كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، وأحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وعبد الرحمان بنعمرو، محام وحقوقي يساري، والباحث الجامعي عبد الصمد بلكبير.
مصدر حضر الاجتماع أكد أن الشخصيات المهتمة بالمسألة اللغوية في المغرب ستصدرُ بيانا وطنيا في الساعات المقبلة تُعلن فيه عن التأسيس للجبهة المعارضة للقانون الإطار للتعليم، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو "استنكار تمرير الحكومة لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا في شقه المتعلق بالتناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية".
وشدد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن "القانون الإطار للتعليم مُخالف لدستور المملكة المغربية"، مبرزا أن "الخطوة التأسيسية ستليها تحركات ووقفات ومسيرات احتجاجية إذا اقتضى الأمر، بالإضافة إلى اتخاذ كافة المبادرات القانونية التي تخدم اللغة العربية".
وكان عبد الإله بنكيران قد خاض معركة شرسة ضد مشروع القانون الإطار للتعليم، لكنه فشل في توقيف مساره التشريعي رغم نجاحه في عرقلته لشهور بالغرفة الأولى، قبل أن ينجح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، في إقناع برلمانيي حزبه بضرورة التصويت لصالح المشروع الاستراتيجي لإصلاح التعليم.
بنكيران أكد في تصريحات سابقة أن "العثماني والرميد وقعا في خطأ جسيم، وهما المسؤولان عن توجيه الأمانة العامة لبرلمانيي الحزب من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار"، مضيفا أنهما "قدما اللغة العربية إلى دولة الاستعمار، وهذا عار لا يمكن قبوله".
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة أن هذا القانون "مكسب للمغرب"، و"لا ينص في أي من مواده على ما راج بخصوص فرنسة التعليم"، مشيرا إلى أنه يتحدث عن تدريس بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية.
وردا على بعض "إخوانه" المنتقدين لتصويت حزبهم لصالح هذا القانون، قال العثماني إن "البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في سنة 2016 تضمن مسألة التناوب اللغوي في بعض المضامين والمواد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (67)
أن المافقين في الدرك الأسفل من النار. نريد من هذا المخلوق أن يرحل عنا إلى الأبد. يكفي ما فعل بنا من قبل.
دبا تكمش ودخل سوف راسك وتمتع بالتقاعد ديالك وتسارا المغرب مع راسك طولا وعرضا والفيلم لي شاركتي فيه راك تقنتي الدور وزدتي من عندك
هده نصيحة لك باش تبقا هاني مع اسرتك وتموت موته طبيعية ومحترمة غبر عن الساحة الاعلامية وكون رجل زوين
باركا من الخماج
لان المغاربة لديهم وعي ان اللغة العربية هي اولا لغة ليست وطنية بشكل صحيح ولا هي لغة حية تصلح ،لدراسة العلوم .
وبن كيران نفسه يتكلم الفرنسية بطلاقة ودرس بها ابنأه .
عاش الملك
هل أبناؤهم لا يتعلمون اللغات الأجنبية؟
إذا كان الجواب : لا . فآنذاك يمكن تصديق فرضيتهم، ولو أن ذلك من باب المحال.
لا أظن ان همّ المغاربة قد وصل الى اختيار اللغة فهمنا الآن هو الحصول على مقعد لائق للتدريس واستاذ كفؤ ومرتاح ماديا و معنويا لا يضطر لإهدار وقت الدراية من أجل الدفاع على ما يعتبرها حقوقه. همنا اليوم مدرسة مجانية في المستوى وإجبارية على جميع الفئات على الأقل في السنين العشر الأولى للتعليم. همنا اليوم سياسة تعليمية طويلة الأمد يمتثل لها المسؤولون كيفما كانت توجهاتهم و إديولوجياتهم.
اللغة آخر ما يجب ان نهتم له لأننا أهملنا لغتنا الأم الحقيقية وندافع عن لغة الفتح العربي الاسلامي ضد لغة الاستعمار الفرنسي.
الا كدافع على اللغة العربية علاش مسيفط ولدك اقرا عند هادوك لي كاتكول عليهم الاستعمار
علاش غادي نقريو ناس بالعربية أو ملي نبغيو نخدموهم نكولو ليهم علاش ما كتعرفوش الفرنسية
si le maroc veut passer à la langue des sciences il faut qu il adopte l anglais pas cette langue morte.
il faut savoir une chose, c'est ce parti qui a voté sur la francisation et ce type le savait avant le vote pourquoi il n a pas réagi avant. il a laissé voter son parti et par la suite il vient nous dire non, il sait très bien que c'est irréversible et qu'il fallait réagir avant pas après .
c'est de hypocrisie encore et encore.
j’espère qu'il aura une manif contre ce parti et les traîtres de ce pays
اريد فقط ان اعرف هل معارضو الفرنسة لم يدرسوا ابناءهم بفرنسا او ربما احفادهم ام انهم ما زالوا يعتبرون انفسهم شبابا و يطمحون للمناصب
القنديل الأعظم يركز على إنارته الضئيلة لينسي السذج كثافة الدخان المخيم عليها !
يا من يتطلع إلى مستقبل مشرق لأبنائه، ارفع رأسك لترى السخام الذي خلفته القناديل على سقف سينهار عليهم لا محالة ... !
أليس الأوان لإطفاء القناديل و تهوية الغرفة لتعويض ما خلفته من أكسيد كربون خانق بهواء نقي مشحون بأكسجين منعش ؟
في المواد العلمية وهل هذا لا يسير في مصلحة التعليم ببلادنا ؟
قمة السلبية هو الاستمرار ضد المصلحة العامة للشعب.
السياسي .
* ألا يوجد شخص آخر يتزعم معارضي فرنسة التعليم ؟
* لا نبدي رأينا في هذا الموضوع حتى يزول من أمامنا
ذلك بنادم .
تبقى المقاطعة الانتخابية هي الحل الامثال مادام ان الأمر فيه خيانة
هؤلاء لا يمثلون الا انفسهم قالك جبهة وطنية
اكيد عندهوم مصالح سياسية والانتخابات على الابواب
وهذه فرصة للمغاربة الذين يتكلمون بالامازيغية بان يعملوا على ان يدرس اولادهم العلوم بالامازيغية و لا اعتقد ان هناك من سيمنع هذا
هذه الاجتماعات تكشف فلسفة التيار العروبي الطائفي (طائفة موالية للشرق و تحاول احتكار السلطة والثروة ) ضد قوة الشعب و البرلمان و اختياراته التعددية و الحداثية
يجيب صد هذه الطائفة من محاولة جر المغاربة الى الفتن و عدم الاستقرار
لا يجيب لطائفة ان تفرض تراثها و ولائها الشرقي على الشعب المغربي قسرا .