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الرئيسية | مجتمع | منحة مالية لأرامل الأمن الوطني بمناسبة العيد

منحة مالية لأرامل الأمن الوطني بمناسبة العيد

منحة مالية لأرامل الأمن الوطني بمناسبة العيد
هسبريس من الرباط
الخميس 08 غشت 2019 - 17:35

قامت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بصرف منحة مالية استثنائية لفائدة 3000 أرملة من أسرة الأمن الوطني، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وجاءت هذه الخطوة بتوجيه من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، "تكريسا للرعاية الممدودة والعناية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الفئة الغالية من أسرتها الكبيرة".

كما خصصت المؤسسة لموظفي الأمن الوطني أيضا قسائم شراء لفائدة 300 أرملة إضافية، تتضمن نفس القيمة المالية للمنحة الممنوحة لباقي المستفيدات، وذلك بعدما تعذر عليهن استيفاء الشروط المطلوبة، خاصة شرط التوفر على حساب بنكي ليتسنى تحويل مبلغ المنحة المالية مباشرة إلى حساب المستفيدات.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن دأبتا، خلال السنوات الأربعة الأخيرة، على إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة لأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني، وذلك من خلال تخصيص أغلفة مالية مهمة لفائدة هذه الفئة من أسرة الأمن الوطني بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية.

وتأتي هذه المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في سياق تنزيل التعليمات الملكية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني قاطبة، ممارسين ومتقاعدين، موظفين وذوي الحقوق، "وكذا في إطار العرفان والامتنان وتجديد أواصر التواصل مع أرامل موظفي الأمن الوطني الذين وافتهم المنية وهم يقدمون أعمالا جليلة لقضايا أمن الوطن والمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - شرطي الخميس 08 غشت 2019 - 17:51
مبادرة حميدة من السيد المدير العام للامن الوطني . والحي ابقى من الميت العديد من الموظفين هلكهم السلف من الأبناك
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2 - العلمي الخميس 08 غشت 2019 - 17:52
الكتير من الاحترام و التقدير لك سيد الحموشي أتمني أن تطال هده الإلتفاتة النبيلة كافة الأرامل .مع كامل وتقديري وشكرا جزيلا(عيد سعيد لكافة المسلمين)
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