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الرئيسية | مجتمع | أول مناسك الحجّ يبدأ الجمعة بالتوافد على منى

أول مناسك الحجّ يبدأ الجمعة بالتوافد على منى

أول مناسك الحجّ يبدأ الجمعة بالتوافد على منى
هسبريس من الرباط
الخميس 08 غشت 2019 - 21:05

يبدأ حجاج بيت الله الحرام غدا الجمعة، الموافق لـ 8 ذي الحجة، أول مناسك الحج لهذا العام بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، والاستعداد للوقوف بمشعر عرفات بعد غد السبت.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن توافد الحجاج إلى مكة المكرمة سيكتمل اليوم، تمهيدا لرحلة الحج في المشاعر المقدسة، حيث ستبدأ عمليات انتقال الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة بعد منتصف الليلة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، في مؤتمر صحافي اليوم، أن نحو 80 في المائة من الحجاج سيقضون يوم التروية (ثامن ذي الحجة) في مشعر منى إلى صباح اليوم التاسع من ذي الحجة لاستئناف رحلتهم إلى عرفات، فيما يتوقع أن ينتقل 20% منهم مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح اليوم التاسع من ذي الحجة.

وأشار إلى أن عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم عادة باستخدام وسائل النقل التقليدية (الحافلات)، فيما يختار عدد من الحجاج المشي على الأقدام من المشعر الحرام دخولا إلى مشعر منى، وبعد وصولهم لمشعر منى يشارك قطار المشاعر في نقل الحجاج، مؤكدا أن الرحلة الأهم، وهي رحلة التروية والتصعيد إلى مشعر عرفات والنفرة من عرفات إلى مشعر مزدلفة، تتم خلال 48 ساعة من بعد منتصف الليلة قبل أن يعود الحجاج إلى مشعر منى.

وكانت السعودية أعلنت أمس اكتمال وصول حجاج الخارج الذين يفوق عددهم 1.8 مليون حاج وحاجة، فضلا عن صدور 235 ألف ترخيص لحجاج الداخل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Karim el makrtef الخميس 08 غشت 2019 - 22:06
اللهم يارب أصلح حالنا ووحدنا على الصدق والنقاء وحب الخير للغير واحترام الديانات السماوية والملل
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