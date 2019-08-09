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الرئيسية | مجتمع | حاتم إدار يحيي حفلا فنيّا بالسّجن المحلّيّ بتطوان

حاتم إدار يحيي حفلا فنيّا بالسّجن المحلّيّ بتطوان

حاتم إدار يحيي حفلا فنيّا بالسّجن المحلّيّ بتطوان
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 09 غشت 2019 - 07:14

احتضن السّجن المحلّيّ بتطوان، الخميس، حفلا فنّيّا أحياه الفنّان حاتم إدار لفائدة النّزلاء الذّكور، في إطار تخليد الذّكرى العشرين لتربّع الملك محمّد السّادس على عرش المملكة.

وقال فؤاد الماكي، مدير السّجن المحلّيّ بتطوان، في تصريح لهسبريس، إنّ "المؤسّسة السّجنيّة بتطوان، وعلى غرار باقي المؤسّسات، تنظّم مجموعة من الأنشطة الفنّية والدّينيّة والرّياضيّة بهذه المناسبة"، مشيرا إلى أنّ "مثل هذه الأنشطة تسهّل عمليّة إعادة إدماج النّزلاء بعد الإفراج عنهم".

وأضاف الماكي أنّ "هذه الأنشطة تندرج في إطار مساعي المندوبيّة العامّة لتنزيل مخطّطها الاستراتيجيّ، خاصّة المحور المتعلّق بتهييء السّجناء للإدماج، عبر دعم مختلف البرامج والأنشطة الهادفة إلى إعادة تأهيلهم، بإشراك فعاليات المجتمع المدنيّ، في أفق إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم".

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