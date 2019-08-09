24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:05
|06:41
|13:38
|17:16
|20:25
|21:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تجار البيضاء يرفضون دفتر تحملات الأسواق البلدية
- الرواج الاقتصادي لعيد الأضحى يحقق معاملات بـ12 مليار درهم
- هوس القرون
- الحكة .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟
- 5 خطوات لحماية الخصوصية على إنستغرام
الرواج الاقتصادي لعيد الأضحى يحقق معاملات بـ12 مليار درهم (5.00)
جامعة المستهلك تطالب بتدخّل الحكومة أمام فوضى حرّاس السيارات (5.00)
- بنكيران يتزعّم مُعارضي "فرنسة التعليم" .. ومسيرات احتجاج في الأفق - (168)
- راتب المدرب الجديد للمنتخب المغربي يقترب من 120 مليونا شهريا - (128)
- وزارة الداخلية تنفي تأخر الوقاية المدنية لإنقاذ حياة "الطفلة هبة" - (124)
- "العدالة والتنمية" ينتقد "التشيار" في واقعة البلجيكيات المتطوعات - (97)
- مغاربة يرتدون سراويل قصيرة ويُهدون ورودا إلى متطوعات بلجيكيات - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حاتم إدار يحيي حفلا فنيّا بالسّجن المحلّيّ بتطوان
احتضن السّجن المحلّيّ بتطوان، الخميس، حفلا فنّيّا أحياه الفنّان حاتم إدار لفائدة النّزلاء الذّكور، في إطار تخليد الذّكرى العشرين لتربّع الملك محمّد السّادس على عرش المملكة.
وقال فؤاد الماكي، مدير السّجن المحلّيّ بتطوان، في تصريح لهسبريس، إنّ "المؤسّسة السّجنيّة بتطوان، وعلى غرار باقي المؤسّسات، تنظّم مجموعة من الأنشطة الفنّية والدّينيّة والرّياضيّة بهذه المناسبة"، مشيرا إلى أنّ "مثل هذه الأنشطة تسهّل عمليّة إعادة إدماج النّزلاء بعد الإفراج عنهم".
وأضاف الماكي أنّ "هذه الأنشطة تندرج في إطار مساعي المندوبيّة العامّة لتنزيل مخطّطها الاستراتيجيّ، خاصّة المحور المتعلّق بتهييء السّجناء للإدماج، عبر دعم مختلف البرامج والأنشطة الهادفة إلى إعادة تأهيلهم، بإشراك فعاليات المجتمع المدنيّ، في أفق إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم".