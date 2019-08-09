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الرئيسية | مجتمع | المغرب يتألق في الأولمبياد العالمي للمعلوميات

المغرب يتألق في الأولمبياد العالمي للمعلوميات

المغرب يتألق في الأولمبياد العالمي للمعلوميات
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 غشت 2019 - 06:50

حل الفريق المغربي في الرتبة 69 عالميا، برصيد 518,91 نقطة، في منافسات الأولمبياد العالمي للمعلوميات في نسخته الواحدة والثلاثين، التي جرت بباكو الأذربيجانية.

وقد تفوق المغرب خلال هذه المنافسات على مجموعة من الدول الرائدة في مجال المعلوميات والبحث العلمي مثل إسبانيا والنمسا وإيسلندا، مضاعفا النتيجة التي حصل عليها السنة الماضية بخمس مرات بعد أن كانت نتيجة السنة الماضية 98 نقطة.

يذكر أن نتيجة 518,91 نقطة التي حصل عليها المغرب، توزعت على أعضاء الفريق كما يلي: أنور أشغاف: 196,61 نقطة، محمد الخطري: 127,2 نقطة، أيمن لطفي: 147 نقطة، وأخيرا محمد رضا غليولة برصيد 49 نقاط.

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