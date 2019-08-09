"أبو حمزة" .. مغربي من هولندا يوزع الأكباش على معوزي المحمدية

هسبريس - عبد الإله شبل ( تصوير: محمد اكريمي)

داخل حي القصبة بساحة سيدي محمد بمدينة المحمدية، اجتمعت العشرات من النسوة والرجال والأطفال، ينتظرون تباعا حصولهم على كبش لذبحه في عيد الأضحى يوم الاثنين المقبل. نساء معوزات، كل همهن إدخال الفرحة على فلذات أكبادهن في هذه المناسبة الدينية، وأطفال يترقبون من سيرسم الابتسامة على محياهم، وإسعادهم على غرار أقرانهم من الأسر الميسورة.

في انتظار "الحولي"

الساعة تشير إلى السابعة مساء. تجمع الكل في انتظار وصول أعداد من الأكباش لتوزيعها عليهم. كان الشاب عبد العزيز البح، الملقب بـ"أبي حمزة"، الذي يقود حملة توزيع الأكباش على المحتاجين، يشرف على عملية التنظيم، ويطلب من المستفيدين انتظار دورهم حسب الأرقام المسجلة في الكناش.

لحظة وصول الأكباش التي ستوزع، بدت الفرحة على وجوه النساء والأطفال والرجال الذين سيستفيدون منها، فالتصفيقات والتصفير لم يتوقفا تعبيرا عن سعادتهم برؤيتها. بدأ الشاب عبد العزيز، وهو يمسك هاتفا يبث فيه ذلك على صفحته بـ"الفيسبوك"، يأمر النسوة بالابتعاد قليلا لتسهيل نزول الأغنام، ولتصوير المشهد لمتابعيه، وكذا للأشخاص الذين يبعثون له المساعدات المالية.

من هولندا إلى المحمدية

عبد العزيز (أبو حمزة)، شاب مغربي مقيم بالديار الهولندية، اختار، للسنة الثانية على التوالي، تنظيم مبادرة لشراء أضاحي العيد للمعوزين والفقراء. ويؤكد، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة تروم إدخال الفرحة على أطفال الأسر المعوزة في هذه المناسبة الدينية، وتمكينهم من ذبح الخروف على غرار باقي الأسر الميسورة.

"خلال السنة الماضية، وبعدما اقترب العيد بأسبوع، بادرت بمعيّة مجموعة من الشباب إلى القيام بمبادرة اقتناء أضاحي العيد، وفاق حينها عدد المستفيدين المائتي شخص"، يقول "أبو حمزة"، ثم يضيف "كانت المساعدات تأتينا من الأصدقاء بأوروبا وأمريكا، حيث يعبر المغاربة عن رغبتهم في دعم المحتاجين".

وتابع قائلا: "كانت هذه الخطوة مشجعة لنا، بالرغم من تسجيلنا العديد من الهفوات والأخطاء، لكن هذه السنة نعمل على تداركها، وما زلنا نتلقى الدعم والمساعدات من المغاربة من مناطق ودول مختلفة".

وحسب هذا الشاب، الذي يرافقه في العملية شبان آخرون، فقد استفادت هذه السنة، إلى حدود يوم الثلاثاء، تسعون أسرة معوزة، وتم توزيع مساء الخميس 35 خروفا، في انتظار توزيع عدد آخر قبيل ليلة العيد.

وعن شروط الاستفادة من خروف العيد، يوضح "أبو حمزة" قائلا: "هناك شروط: أولا، أن يكون المستفيد معوزا وله أبناء، إلى جانب كون المعلومات التي يقدمها عن وضعه الاجتماعي وعدم حيازته عقارا تتوافق مع ما سنتوصل إليه من تحريات نقوم بها".

وأكد هذا الشاب، الذي كان يخاطب بعض النسوة اللواتي يلححن عليه من أجل الحصول على "خروف العيد"، بأنه" ما كاينش باك صحبي، أو عزيز أنا صاحبك. اللي تسجل الأول هو اللي غادي يدي الحولي تاعو، والعدل في التوزيع".

لسنا سياسيين و"النصابة كثر"

"لا علاقة لنا بالسياسة ولا بالأحزاب أو الانتخابات"، يرد "أبو حمزة" على المشككين في خطوته الإنسانية هذه، قبل أن يضيف "نحن نحترم جميع الأحزاب والجمعيات والهيئات والمنظمات، لكن لا علاقة لنا بأي حزب أو جمعية. نحن نقوم بهذا لإدخال الفرحة على الأطفال وأسرهم المعوزة".

وتأكيدا منه على كون هذا العمل اجتماعي وإنساني يراد به التقرب إلى الله، وإسعاد الأسر المعوزة، خاطب الحاضرين قائلا: "باش حتى واحد ما يقول هادشي غير من أجل الانتخابات، أنا نقوليكم عمركم تشوفوني شخصيا ندخل الانتخابات"، قبل أن يستدل بكون إحدى المستفيدات تقطن بالحي المحمدي بالدار البيضاء، مضيفا أن ذلك دليل على أن الأمر لا علاقة له بما قد يخاله البعض.

ولَم تخل هذه المبادرة من بعض "النصابة" الذين يتذرعون بالفقر والهشاشة للحصول على كبش العيد، في الوقت الذي توجد أسر أكثر فقرا وأكثر حاجة. وحسب هذا الشاب المشرف على العملية، فإن الشباب المشرفين على العملية نصبوا كمينا لإحدى السيدات حتى تكون عبرة للبقية، خصوصا الذين يريدون التظاهر بكونهم معوزين من أجل الحصول على الخروف وإعادة بيعه.

يقول "أبو حمزة" إن "إحدى السيدات ادعت الفقر والحاجة لتستفيد من الخروف، وبعد التحريات التي قمنا بها تبين لنا أنها تتوفر على منزل من ثلاثة طوابق، مما جعلنا ننصب لها كمينا، حيث كانت ترغب في بيع الخروف الذي منحناه لها، لكننا وقفنا في وجهها وأعدنا الخروف من منزلها في الصباح الباكر، فطلبت منا عدم فضحها".

ويضيف "أبو حمزة" أن بعض هؤلاء يدعون بأنهم معوزون، لكنهم يتوفرون على عقارات ومنازل، مؤكدا أن المساعدات موجهة إلى الأسر المعوزة، التي تتوفر على أطفال، وتعيش وضعا اجتماعيا مزريا، وغير قادرة على اقتناء خروف العيد.