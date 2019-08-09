نقابيو الأرصاد الجوية يحتجون ضد الوزير اعمارة

هسبريس من الرباط

أعلن الاتحاد المغربي للشغل بالأرصاد الجوية التوقف عن العمل بدون حضور يوم الاثنين 12 غشت الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الـ12:00 زوالا؛ في إطار استكمال المسلسل الاحتجاجي التصاعدي، وبسبب عدم تجاوب الوزير الوصي على القطاع لإيجاد أرضية لأجل حل الملفات العالقة.

وعبّر المكتب النقابي للشغيلة الرصدية، في بلاغ توصلت به هسبريس، عن أسفه لموقف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، "الذي يدفع الاتحاد المغربي للشغل إلى الاضطرار لاتخاذ خطوات احتجاجية أخرى علها تسمع الصوت للوزير، ومعه الرأي العام المغربي، وتوضح له الصورة حول دور القطاع الرصدي وحيويته الإستراتيجية".

وأهاب المكتب الوطني بكل الرصديات والرصديين تنفيذ الخطوة الاحتجاجية الثالثة، داعين الوزير إلى التعجيل بفتح باب الحوار لنزع فتيل التوتر والاحتقان الذي يخيم على القطاع الرصدي، و"الذي يؤثر بالضرورة على السير السليم لأداء الخدمة المقدمة من قبل المديرية، المسؤولة عن الأمن المناخي للمغاربة، إلى مختلف المرافق والمؤسسات العامة والخاصة المستعملة للمنتوج الرصدي".