نقابة: "القانون الإطار" يحوّل التعليم إلى سلعة

هسبريس من الرباط

قالت النقابة الوطنية للتعليم إنها "تتابع بقلق شديد مجريات مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على الرغم من تنبيه الدولة والحكومة إلى خطورة مضامينه وانعكاساته الوخيمة على المدرسة والجامعة العموميتين، وعلى مستقبل المغرب وأجيال الغد".

ووفق بيان النقابة، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن "ما وقع برهان آخر على أن اختيارات الدولة والحكومة راضخة للمؤسسات المالية المانحة معزولة عن المجتمع وقواه الحية وتطلعات الشعب المغربي".

وتابع البيان عينه أن "ما وقع لا يتعلق فقط بوأد حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي مجاني جيد، بل تثبيت للسلطوية واحتكار القرار السياسي، وإقصاء الرأي الآخر، وتجاهله وتجريد المؤسسات من اختصاصاتها ووظائفها وتعطيل منطوق الدستور".

واعتبرت النقابة، في بيانها، "قضية التعليم قضية مجتمعية، ورهانا إستراتيجيا في التنمية والتقدم، ولا يحق للدولة والحكومة توظيف المؤسسات الدستورية، لتمرير مخططات وقوانين تدميرية، تعيد صياغة مفهوم جديد للتعليم، تضعه رهن إشارة متطلبات توحش السوق وجشع اللوبيات وسلطة المال، وتكريس ضرب مكتسبات".

وأعلن البيان عينه "رفض القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الرامي إلى تحويل التعليم إلى سلعة، من خلال تفويته إلى الخواص وضرب المجانية وإدخال الهشاشة إلى التوظيف عبر السكوت عن آلية التعاقد".

ونددت النقابة ذاتها "بإصرار الدولة والحكومة على تجاهل رأي مجتمعي مخالف، وتمرير القانون الإطار بوسائل التحكم وتوظيف المؤسسات الدستورية، كما يحملهما المسؤولية التاريخية لتداعيات ذلك على راهن ومستقبل المغرب".

كما "تطالب بسحب القانون الإطار، وفتح نقاش وطني حول قضية التعليم للقيام بالإصلاح الشمولي العميق كضرورة تاريخية لتمكين المغرب من مواجهة كافة التحديات في عالم اقتصاد المعرفة".

وفي الأخير، دعا البيان "الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم CDT، والرفع من وتيرة التعبئة، استعدادا لخوض مختلف الصيغ النضالية، لمواجهة ما يحاك ضد التعليم العمومي ومكتسبات وحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها".