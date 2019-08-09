عائلة الميلودي تعقد ندوة لتوضيح "إثبات النسب"

هسبريس من الرباط

أكد فؤاد الخطابي، شقيق الفنان الشعبي عادل الخطابي المشهور باسم "الميلودي"، نيابة عن عائلته، أن قضية إثبات النسب لشابين يدعيان أنهما ابنان للفنان المغربي سالف الذكر تبقى شأنا أسريا خاصا يعني بشكل مباشر شقيقهم والشابين، ويختص بالنظر فيها القضاء.

واعتبر شقيق الميلودي، في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أنها ليست قضية الجميع، و"إن أردناها أن تكون قضيتنا فمدخلها الوحيد هو أن نضعها في حجمها ورهانها ومكانتها وأن نقول كلمة خير أو نصمت، لكن أن نركب على القضية وندخل في خصوصيات الناس وحياتهم الخاصة وخلافاتهم العائلية التي لا تخلو عائلة مغربية منها فهذا ليس من حقكم، وليس من حق أي أحد أن يوظف خصوصيات الناس في غير السياق الطبيعي".

وأعلن المتحدث أنه سيعقد ندوة صحافية توضيحية وتواصلية مباشرة بعد عيد الأضحى، تحضرها نقابات فنية؛ "لأن عادل الميلودي ينتمي إلى المجال الفني، ويحضرها حقوقيون دفاعا عن الحق والقانون الذي تم التجني عليه، ويحضرها الإعلام الوطني بكل وسائطه، ويحضرها كل من يرى نفسه معنيا لتصحيح مسار القضية والتصريح برأي آل الخطابي، نحو تشكيل لجنة تتبع وتدخل لترجع المياه إلى نصابها باسم القضاء الذي لنا فيه جميعا كامل الثقة والمصداقية".

وانتقد شقيق الميلودي طريقة تعاطي الإعلام مع قضية إثبات النسب التي رفعها شاب وشابة يؤكدان أنهما ابنان للفنان الشعبي عادل الميلودي، ويطالبان بإثبات نسبهما له، معتبرا أن الموضوع جرى تمييعه وأخذ مسارات أخرى.