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منتدى المناصفة ينتقد تصريحات مسيئة إلى المغرب

منتدى المناصفة ينتقد تصريحات مسيئة إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 غشت 2019 - 14:45

أكد منتدى المناصفة والمساواة، المُنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، متابعته باهتمامٍ وقلق عددا من التصريحات والتعليقات الصادرة عن أشخاصٍ، بعضُهُمْ يكتسي وضْعُهُ مكانةً مؤسساتية، بخصوص نوعية لباس فتياتٍ أوروبيات متطوعات ببعض البوادي المغربية في إطار شراكات جمعوية.

واعتبر المنتدى، في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن تلك التصريحات لا تحمل فقط إساءةً كبيرة إلى المغرب، وإلى ما قطعه من أشواط على درب تعميق الحريات والانفتاح والتعايش؛ بل إنها تشكل أيضا توجها وتوجيها صريحا نحو التطرف المقيت وعدم قبول الآخر، "مما يجعل تلك التعاليق تتجاوز كونَهَا مجردُ حرية تعبير نحو كونِهَا تطبيعٌ وتحريضٌ واضح على الفعل العنيف القائم على خلفيات التمييز والانغلاق والتشدد".

وبالنظر إلى التداعيات التي خلفتها ويمكن أن تخلفها التصريحات المذكورة، لا سيما على صعيد ما يتعلق بالتأثير السلبي على التبادلات الثقافية والسياحية والجمعوية، بين الجمعيات والمواطنات والمواطنين المغاربة والأوروبيين، يقول البلاغ، طالب المنتدى المعنيين بسحب تعليقاتهم والاعتذار عنها، داعيا كافة الهيئات المدنية والسياسية وكل السلطات المعنية إلى التحلي باليقظة الثقافية والتواصلية والقانونية والسياسية الضرورية لمحاصرة هذا النوع من الخطاب بكافة السبل المشروعة والعمل على الحد من تداوله داخل المجتمع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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