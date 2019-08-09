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فاعلون يحذرون من مخاطر محدقة بالعربية ويرفضون "مدّ الفرنكفونية"

فاعلون يحذرون من مخاطر محدقة بالعربية ويرفضون "مدّ الفرنكفونية"
هسبريس - وائل بورشاشن
الجمعة 09 غشت 2019 - 21:30

عبّر مجموعة من الفاعلين السياسيين والثقافيين والدينيين، الإسلاميين واليساريين المغاربة، عن "رفضهم التام لمواد القانون الإطار، التي فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم"، واعتبروا ذلك "شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا".

وندّد الفاعلون بـ"الإجراءات الاستباقية المنفردة، التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية، بتعميم تدريس الباكالوريا، وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية، وفرضها تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها "، وِفْقَ بلاغ لهم.

ووقّعت على البلاغ مجموعة من الوجوه السياسية والثقافية والدينية المعروفة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الأكاديمي محمد بلبشير الحسني، والأستاذان المتخصّصان في اللسانيات عبد القادر الفاسي الفهري وعبد العلي الودغيري، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، ورئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، وعضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان محمد حمداوي، ورئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، والأستاذ الباحث مصطفى القباج، وعضوة الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة حسناء قطني، والقيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، والباحث عبد الصمد بلكبير، والنائب البرلماني المقرئ الإدريسي أبو زيد.

هذه المبادرة التي فتحت باب المشاركة في وجه كل الشخصيات والهيئات الوطنية، اعتبرت أنّ تصويت البرلمان المغربي بغرفتيه على مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلّق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قد خلّف "استياء وتذمّرا كبيرين، ولاسيما المادتين 2 و31 اللتين أثارتا جدلا واسعا لدى جميع أطياف الشعب المغربي؛ بسبب انتهاكهما الصريح للفصل الخامس من دستور المملكة، وتهديدهما لثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ، ولتشكيلهما تراجعا خطيرا عن أحد أسس الدولة المغربية، وسيادتها، كما عبرت عن ذلك نضالات الشعب المغربي، وكتابات رجالات الحركة الوطنية".

وحذّر البلاغ من "المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم، وغير مفهوم، وغير مؤسَّس علميا، لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية"، مضيفا أن كلّ هذا قد تمّ "تحت عناوين الهندسة، والتناوب، والانسجام اللغوي، وخلطٍ مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور".

وأعلن الموقّعون عن "التزامهم وعزمهم الوقوفَ في وجه كل محاولات الفرْنَسة"، وزادوا معبّرين عن "استعدادهم الجماعي، لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب"، داعين "الشعب المغربي قاطبة، بكل مكوناته، إلى التسلّح باليقظة والحذر، للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد".

وأكّد فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية، في تصريح لهسبريس، أن الغاية من اللقاء لم تكن هي إصدار بلاغ فقط، بل اجتماع حول القانون الإطار وكل ما يتعلّق به، والإعلان في نفس الوقت عن بداية مبادرة من أجل تشكيل تكتّل، لتنسيق الجهود من أجل "مقاومة المدّ الفرنكفوني".

ووضّح بوعلي أن غاية اللقاء كانت هي "وضعَ إستراتيجية للعمل، من أجل النهوض باللغة العربية، ومقاومة هذا المدّ، بعد استقالة السياسي، وتخلّيه عند دوره، مما يعني أن على المجتمع المدني أن يقوم بأدواره، للحفاظ على الهوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - محمد الجمعة 09 غشت 2019 - 21:49
اللغة العربية هي اللغة الرسمية و لا مجال للمراوغة
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-33
2 - أش خصك ألعريان الفرنسية الجمعة 09 غشت 2019 - 21:53
لنقولها بشكل صريح : المغرب ما زال يرسخ تحت الحماية كل ما هنالك أنه بدلا من وجود احتلال عسكرى مباشر ، فإن فرنسا تمارس احتلالها عن طريق وكلاء لها هنا بالمغرب ...، واش أعباد الله كل دولة تعتز بلغتها وتدرس بها إلا حنا لغة ميتة لغة غير حداثية لغة لا أفق لها لغة غير علمية ، زعما اللغة الاسلاندية ، واللغة العبرية واللغة الألمانية التي يثم تدريس العلوم بها في هذه الدول هي اللغة العلمية ....الكارثة هو أنه مع قانون الإطار التلاميذ مغاديش إضبطو لا الفرنسية ولا العلوم لا زين لا مجي بكري ...واش أعباد الله مند 1956 تاريخ حصول المغرب على ما يسمى بالاستقلال ونحن لم نستطيع حتى ان نوفر حجرات للدراسة في المدارس الابتدائية ومراحيض عاد غدي نوفرو الاليات البدغواجية لتدريس الفرنسية ، واش كضحكوا علينا ؟ ...الأساتذة براسهم مضابطينش الفرنسية ...المهم هاد البلاد غادية للحائط لي عندو شي وسيلة اشد شي إقامة ف كندا أو شي قرينة كحلا بلا ميتردد ...الهربة الهربة لمن استطاع لذلك سبيلا ولي بقا لخر اضفي الضو وسد الشراجم ويدير لافتة : مغلق لأجل غير مسمى
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-34
3 - ابن المقفع الجمعة 09 غشت 2019 - 21:55
مادامت العربية لغة القرآن فلا خوفا عليها ولا أنتم تحزنون ارتاحوا أيها المتوجسون
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16
4 - لو االامر بيدي الجمعة 09 غشت 2019 - 21:56
لم كل هذا اللغط على حرف؟ البلدان المتنورة حسمت مند مدة اختياراتها اللغوية بعيدا عن القومية البائدة و وظبت توجهاتها مع العصر دون تجاهل الثوابت.
لو الامر بيدي لاجريت استفتاء للمغاربة بسؤال.
اي تعليم تريدون لابنائكم و باية لغة و حينها اجزم ان الموضوع سوف ينتهي و لن يجد دعاة عصر الحطيئة و عنترة و قيس ما يقنعون به عامة الناس
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23
5 - Francophone الجمعة 09 غشت 2019 - 21:57
كما اطاحت العربية باللغة الامازيغية فقد جاء دور العربية لكي تتذوق من الكاس الذي شرب منه الامازيغ.
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-2
6 - target الجمعة 09 غشت 2019 - 21:57
لاعربية لافرنسية، أعتبرها كلها أسباب تخلفنا، الأولى سخرت الأفكار الرجعية ومدت الفكر الوهابي المتخلف. أما الفرنسية هي لغة المستعمر، لازالت فرنسا تسيطر به على نصف ثرواتنا. إما الأمازيغية ولا لغة العصر، لغة العلوم الحديثة، اللغة الأنجليزية.
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-4
7 - ياسين الجمعة 09 غشت 2019 - 21:58
من السميات اللي وقعوا باين العربون. كلهم ناس كالت و شربت من خيرات البلاد غير بالهضرة الخاوية و المتاجرة بالدين و القضية الفلسطينية و اللغة العربية و فتاوي الطلاق و النكاح. اعطيونا شي حاجة داروها هاد الناس من غير الهضرة الخاوية
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17
8 - motadammir الجمعة 09 غشت 2019 - 22:00
هل هؤلاء السياسيين يمثلون الشعب المغربي برمته ؟ ..جلالة الملك هو من يمثلنا ..هؤلاء كلهم يدرسون أبناءهم في المعاهد الأجنبية او الخصوصية ليضحكوا علينا بتعريب المواد العلمية .. هل أمثال بنكيران يمثلنا ؟ لا أبدا فقد بان على حقيقته : علاش حنا جينا واش جينا نصلحو الدولة والمجتمع ؟ نصلحو بعدا أحوالنا المادية مافيها باس ما فيها باس ..ياك المخير فيكوم تيجي ف اركاط او لا مرسديس د الطاكسيات ... واش الوزير اركب فداسيا ؟ لن ننسى ..أنشري يا هسبريس جزاك الله خيرا
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14
9 - الحق الجمعة 09 غشت 2019 - 22:01
أنتم ترفضون الفرنسية لأنها تهدد عربيتكم !!! حسنا ألا تعتقدون أن فرض العربية على الأمازيغ هو كذلك يهدد أمازيغيتهم ؟؟ بأي منطق تتحدثون ؟ يمكنكم أن تفرضوا العربية على أبناءكم أما نحن نريد لغة العلم و التكنولوجيا يعني الإنجليزية أو على الأقل الفرنسية.
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16
10 - صابر الجمعة 09 غشت 2019 - 22:02
ما من اءمة تقدمت بلغة مستعمرها ولكم العبرة في الدول التي تشبتت بلغتها .ونحن نلوم اللغة العربية وهي بريءة من جهلنا لها .
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-14
11 - majid الجمعة 09 غشت 2019 - 22:04
الاستنكار والتنديد و النقد الخ... في امكانية اي شخص. ماذا يقترح هؤلاء الفاعلون ليصبح المغرب دولة متقدمة في ميادين العلوم و التكنولوجيا
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10
12 - مواطن الجمعة 09 غشت 2019 - 22:04
من هم هؤلاء الفاعلون من أنتم تعلمون أبنائكم في مدارس أجنبية وتنفقون عليهم الغالي والنفيس ليعتلو أرفع المناصب وتطالبون للأبناء الشعب أن يغرقو في الجهل في علم غير نافع اللغات أجنبية هي مستقبل الشباب في العالم (بمعنى بحلا العربية دابا عندنا غير كتشاير )
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20
13 - مواطن الجمعة 09 غشت 2019 - 22:05
أنا شخصيا والله العظيم لا أفهم نفاق هؤلاء الموقعين على اللائحة! كيف يبيعون لأنفسهم تدريس أبنائهم في المدارس الخاصة والبعثات ويستكثرون ذلك على باقي أبناء الشعب؟ السي للبشير يملك إحدى أكبر المجموعات المدرسية الخاصة بال بالرباط وابناؤه يتقنون اللغات الأجنبية ودرسو بالخارج والسي بنكيران نفس الشئ والسي الفاسي الفهري كان أستاذا زائرا بامريكا واوروبا !!!! اما السي المقرئ والسي بنعلي فهما من الذين لهم مشكلة مع اللغات الأجنبية لأسباب ايديولوجية بحثة لا علاقة لها بالهوية! على ذكر بالهوية بمسألة الهوية لم تهتز تحت نير الاستعمار فكيف تهتز وقت الاستقلال؟ وما لها وقتها بالشخصية المغربية ؟ ثم ماذا ينتج العرب في مجالات العلم؟ والإشارة فأنا استاذ جامعي وأبكي لحال الطلبة المغاربة الذين يفشلون في نسائهم فقط لأنهم لا يتقنون اللغة الفرنسية!!!
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16
14 - Mido الجمعة 09 غشت 2019 - 22:05
كا بجمع لبن هؤلاء التعصب المطلق للعربية
معاداة ااامازيغية
تدريس أبناءهم في المارس الخاصة وبالفرنسية والانجليزية
النفاق السياسي و التنكر الى ابناء الشعب وحرمانهم من تعلم اللغات الحية كالانجليزية زالفرنسية والاسبانية
للاسف يدافعون عن الاعتماد على لغة لتدريس العلوم الحقة وتبنت كل السنوات الماضية فشلها في مسايرة العلم الحديث ......
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12
15 - ملاحظ الجمعة 09 غشت 2019 - 22:06
فاعلون يحذرون من مخاطر محدقة بالعربية ويرفضون "مدّ الفرنكفونية" !! و ينسون "تسونامي اللغة المغربية" !! آجلا أم عاجلا, لا بديل عن مغربة التعليم, مع الإنفتاح على اللغات الأجنبية .. هذا الحل نهجته كل الدول الراقية بدون استثناء .. شخصيا لا أرى طريقا آخر لحلحلة المشاكل التعليمية التي نعاني منها منذ الإستقلال
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2
16 - باحث عن الحقيقة الجمعة 09 غشت 2019 - 22:08
المد الفرنكوفوني واقع، اللغة العربية فقيرة من الناحية المعرفية، ما هي نسبة الأبحاث العلمية و الأدبية باللغة العربية مقارنة بالناتج المعرفي العالمي، لن تكون أحسن حالا من اللغة الفرنسية، لكن واقعيين و كفى من الإندفاع العاطفي، لتكن لبنكيران و غيره الشجاعة ويقل لنا أين يتعلم و بأي لغة يدرس أبناءه، وماذا عن لغتنا الأم اللغة الأمازيغية بالطبع...خواطر من باحث عن الحقيقة
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11
17 - Amarir الجمعة 09 غشت 2019 - 22:10
Ces gents là lutent pour un Maroc arriéré et sans avenir. Tous envoient leurs enfants étudier à l' étranger; en anglais et français et préfèrent le reste des marocain étudier en langue arabe.. langue dépassé et sans avenir..
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9
18 - سعيد الجمعة 09 غشت 2019 - 22:11
من حيث المبدأ اللغة العربية لغة القرآن ولغة الأمة والشعب والقانون والدستور وجب الدفاع عنها كقيمة حضارية ووجودية ودينية ..
لكن هؤلاء المتجمعون وإن كان بعضهم صادقا ويحمل نوايا حسنة فإن الآخرون الذين جربهم الشعب المغربي تخلوا عن كل القيم وزايدو وتجاوزوا ومرروا كل القرارات المضرة بالوجود القيمي والإنساني والاجتماعي للشعب المغربي ..
فهؤلاء المنافقون لا مصداقية لهم ولا يمكن للشعب الوثوق بهم .. لانهم يعيشون تناقضا وجوديا بين مايعيشونه من حياة التغريب والفرنسة وما يطالبون به من تعريب ..
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8
19 - خالد الجمعة 09 غشت 2019 - 22:14
"عيب البحيرة تفتاشها" المستوى الحالي لتلاميدنا خير دليل على سياسات التعريب الفاشلة
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10
20 - Youssef الجمعة 09 غشت 2019 - 22:16
فرصة للعدالة والتنمية باش اكسبو شوي دالشعبية.راه والله ماكايدافعوا على العربية وانما هدفهم الركوب على العربية كيفما ركبو قبل 2011 على تعديل مدونة الأسرة وخدعوا المغاربة وانا واحد منهم. العربية فزمن التدريس بالفرنسية كانت افضل حالا من الآن
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4
21 - fidèle marocain الجمعة 09 غشت 2019 - 22:18
كيف سيكون الخطر على العربية و اغلب المواد تدرس بها انا لا أرى مانعا من دراسة المواد العلمية بالفرنسية أو الانجليزية وكفانا تعصبا للغة المهم هو إصلاح التعليم وتطوير المستوى ومنح فرص للطلبة للدراسة بالخارج فكيف سيدرسون بالخارج وهم دارسون المواد العلمية بالعربية كفانا تضييعا للوقت
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2
22 - مواطن متتبع الجمعة 09 غشت 2019 - 22:21
أبناء معارضي اللغة الفرنسية كلهم درسوا ويدرسون في فرنسا هم وآبائهم،واش معقول التلاميذ يدرسون باللغة العربية من التحضيري حتى يتحصلوا على شهادة الباكلوريا وفي الجامعة يدرسون باللغة الفرنسية،يختلط عليهم الحابل بالنابل ويتركون الدراسة،ويشتغلون في الوظائف الصغرى،ويتركون المناصب الكبرى لأولاد معارضي اللغة العربية والفاهم يفهم (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).
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6
23 - أيت السجعي الجمعة 09 غشت 2019 - 22:21
نحن مع النهوض باللغة العربية لكن يجب على من يشرعون أفواههم بالإحتجاج أن يبادروا إلى إنتاج ما يمكننا أن نعبر عنه باللغة العربية أما أن تتخذ هذه المسألة(الدفاع عن اللغة العربية) من أجل المساومة وتحقيق أهداف سياسوية فذلك عين الفشل الفضيع لهم لأن مجرد أخذ مجهودات الأخرين وتعريبها كأن نقول "أبيستمولوجيا" أو سوصولوجيا" أو جيولوجيا" فهذا ليس تعريبا و هذه ليست لغة عربية بل هي لغة أجنبية بحروف عربية.
و بعيدا عن التعصب فاللغة كائن حي يأتي إلى الوجود و يعيش و يموت ولنـأخذ العبرة من اللاتينيين الذين لا تشكل لهم مسألة موت لغتهم أية عقدة.
فلنترك اللغة العربية تواجه قدرها فإن عاشت فذلك ما نبغي وأن ماتت فتلك مشيئة الله و إن لكل أجل كتاب.
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2
24 - احمد الجمعة 09 غشت 2019 - 22:24
لايريدون الخير لابناء الشعب لمادا لايدرسون ابناءهم في المدارس العمومية....هم وابناءهم وعاءلاتهم يدرسون اما في البعتات الفرنسية او الامريكية...لكي يعتلوا المناصب وابناء الشعب يعملون عندهم مجرد مسخدمين . النفاق.
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1
25 - ذ عبد السلام عشير الجمعة 09 غشت 2019 - 22:25
سانطلق من الفكرة. ما خاب من استشار الاستشارة هنا تعني اشتشارة المختصين والخبراء لتكون الاساس العلمي وبعد ذالك ياتي دور السياسي من اجل التطبيق اما في بلادنا فالقرارات تاتي بعكس الاساس العلمي وبعكس الطموحات التي تنتظرها بلادنا
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1
26 - مفكر الجمعة 09 غشت 2019 - 22:31
ليست هناك اي لغة في العلوم في العالم سواء فرنسية او انجليزية يمكنها ان تضاهي الامازيغية فالامازيغية هي ام العلوم.
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2
27 - ملاحظ غيور الجمعة 09 غشت 2019 - 22:35
اكبر خطء ارتكبته السلطة التشريعية بصفة تامة هو التصويت على ادخال الفرنسية وتلهف وزير التربية والحاقدين على نشر الفرانكفونية اابرلمان والاحزاب اختيرت للدفاع عن هوية المغرب بينما اصبحت تفرنسه كفانا دلا وتبعية ولا نريد هدا القانون
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0
28 - 30 سنة في التعليم الجمعة 09 غشت 2019 - 22:37
المدّ الحقيقي على شكل تسونامي هو مدّ اللغة المغربية التي يتحدث بها ال 40 مليون من طنجة إلى الكويرة .. اللغة المغربية, مع الإنفتاح على لغات العالم, هي للي خسها تكون لغة التعليم في المغرب .. دون هذا لا تنمية في الأفق
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2
29 - مواطن1 الجمعة 09 غشت 2019 - 22:37
السؤال ما هي السبل التي انتهجها الغرب المتخلف لما كانت الدول العربية و الاسلامية متقدمة في جميع المجالات . ارسل الغرب الطلبة ليدرسوا في الدول العربية اتقنوا اللغة العربية و اتقنوا العلوم على يد العرب ثم انشؤوا مراكز للنرجمة و انضم لها خبراء في ترجمة العلوم من اللغة العربية الى لغتهم الاصلية و من تم درسوا العلوم بلغتهم الاصلية و بهذا ارتقوا و تقدموا و تفوقوا .
لهذا فسؤالي لمن يناضل ضد تدريس مواد العلوم بالفرنسية . هل تناضل بيد فارغة لكي تناضل عليك تقليد الغربيين في ترجمة العلوم الى اللغة العربية في جميع المستويات من الابتدائي الى التعليم العالي
اما الاقتصار على التعليم الحالي فهو يعتبر انفصام في الشخصية . اغلب الطلبة ينقطعون عن اتمام الدراسة لضعفهم في اللغة الفرنسية بينما كانوا يدرسون باللغة العىبية في الابتدائي و الاعدادي و الثانوي و فجأة اصبح كل شيء باللغة الفرنسية . فهذا نصب و احتيال . على الطلبة رفع دعوى قضائية ضد وزارة النعليم في شخص وزير التعليم بالنصب و الاحتيال او دعوى مسؤولية تقصيرية
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-1
30 - مغربي الجمعة 09 غشت 2019 - 22:38
نطلب من ذوي النوايا الحسنة الموقعون على البيان الحذر الحذر من المنافقين تجار الدين .. فهذه مناسبة ذهبية وموجة جديدة سيركبها حزب العدالة والتنمية للظهور بمظهر المدافع عن اللغة العربية .. وسيحشد الحشود ويسير المسيرات ويحضر نفسه للانتخابات القادمة .. فلم يبق له ما بركبه سوى هذه الفرصة/ الهمزة للكذب على الشعب مرة أخرى وعينه على صوته لا غير ..
فاحذروا حفظكم الله ورعاكم ..
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0
31 - مغربي الجمعة 09 غشت 2019 - 22:45
باغيين يفرضوها صحة على ولا الشعب ؤلادهوم كيقؤيوهوم اللغات الحية ديال العلوم العصرية ومناصب الشغل , خصهوم ما يكدبوش علينا , فين كيقراو ولادهوم وولاد فا ميلتهوم ? البعثات الاجنبية والقطاع الخاص , وولادنا يقراو الشعر وسيرة عنترة بنو شداد والفرزدق ..... ؤ علاش رفضو مبادرة تعليم الوزراء والبرلمانيين يقريو ولادهوم في التعليم العمومى , الله يهديكوم تحشمو شوية
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1
32 - النفاق الجمعة 09 غشت 2019 - 22:47
ماكاين لا مد فرنكفوني و لا هم يحزنون، غير باغين يديروا البلبلة. الأمر يتعلق بتدريس المواد العلمية بالفرنسية. و الأجيال السابقة (و أنا واحد منهم) التي درست هاته المواد بالفرنسية كانوا يتقنون العربية أكثر بكثير من الأجيال الحالية التي هي ضحية التعريب... و على هؤلاء الفاعلون يقولوا لينا فين كيقريوا أولادهم و بأية لغات.... أو باركة من النفاق....
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33 - واو الجمعة 09 غشت 2019 - 23:02
لا للفرنسية في بلادنا . نريد التعليم بالعربية حرام عليكم يا عباد فرنسا.
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