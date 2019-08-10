24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4213:3817:1620:2421:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش .. "عابر في إبداع خالد" (5.00)

  2. بوتين يكمل 20 سنة حاكما لروسيا .. ليبرالي محافظ وسلطان شرس (5.00)

  3. مثقفون جزائريون يطلقون نداء "السّلام" لفتح الحدود مع المغرب (5.00)

  4. "القامرة" قبل الأضحى .. التسعيرة مستقرة و"البُراق" يُخفف الاكتظاظ (5.00)

  5. المغرب يتألق في الأولمبياد العالمي للمعلوميات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة التعليم تجرب كسر مقاطعة طلبة الطب بوعود "النجاح المجاني"

وزارة التعليم تجرب كسر مقاطعة طلبة الطب بوعود "النجاح المجاني"

وزارة التعليم تجرب كسر مقاطعة طلبة الطب بوعود "النجاح المجاني"
أمال العتاق*
الجمعة 09 غشت 2019 - 23:00

في الوقت الذي يتشبث فيه طلبة الطب بخيار المُقاطعة والعودة إلى باحة الاحتجاجات، قال عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إن اجتياز الطلبة للامتحانات الكتابية بنجاح سيضمن لهم، وبصفة استثنائية هذا العام، الانتقال إلى السنة الموالية من مسارهم الدراسي.

ومعلوم أنّ التداريب الاستشفائية محدد رئيسي لنجاح طلبة الطب إلى جانب الامتحانات النظرية، إلاّ أن عمداء كلية الطب قرّروا إعادة صياغة الجدولة الزمنية على اعتبار أن يتم "استيفاء التداريب والأشغال التطبيقية بالنسبة لكليات الطب خلال أو بعد الامتحانات الاستدراكية، مع الأخذ بعين الاعتبار وبالمرونة اللازمة جميع الحالات الممكنة".

وفي بلاغ نُشر بالموقع الرّسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أكّد عمداء كليات الطب أن "حصص الاستدراك والمراقبة المستمرة للأعمال التطبيقية وحصص التداريب السريرية بالنسبة لطلبة طب الأسنان ستبرمج خلال شهري شتنبر وأكتوبر".

وتأتي دعوة العمداء بعد أيام قليلة من دعوة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية في الرابع من شهر شتنبر المقبل؛ فيما عبّر الطلبة عن عزمهم تنظيم مسيرة احتجاجية ممركزة بشوارع العاصمة الرّباط ضد ما أسموه "باستهتار وتماطل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة".

وفي هذا السياق، قال أيوب أبو بيجي، المنسق الوطني لطلبة الطب، إنّ "الطّلبة لا يُريدون النجاح المجّاني، بل يجب إنقاذ السنة الجامعية بالإشراف على التحصيل العلمي الجيّد"، موردا أنّ التفاعل الذي يطمح إليه الطلبة "يجب أن يصبّ في صالح الطلبة والمنظومة الصحية بالمغرب، فالأمر غير مُرتبط بالنجاح فقط".

واستنكر أبو بيجي دعوة العمداء التي يقول إنّها "ألغت الشق التطبيقي الأساسي في تكوين طالب الطبّ، فنجاح هذا الأخير مرتبط بحضور الدروس، والقيام بالتداريب الاستشفائية وإجراء الامتحانات،" مُضيفا أنّ "القرارات أحادية الجانب التي تتّخذُها الوزارة تؤثر سلبا على التحصيل العلمي لطلبة الطب، والأصح هو أن يتم إشراك جميع الأساتذة والهيئات البيداغوجية وأعضاء التنسيقية".

وأكّد المُتحدّث، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على "ضرورة أيجاد مدخل سليم لإنقاذ السنة الجامعية واستدراك الوضع في أسرع وقت مع الحرص على تحسين التكوين الطبّي،" وزاد: "أنّ الطلبة ليسوا السبب في استمرار المُقاطعة، إذ سبق لهم أن أبدوْا عن حسن نيتهم مرّات عديدة، كما تم تعليق مجموعة من الأشكال الاحتجاجية من أجل استئناف الحوار، لكن دون نتيجة".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - الصولد- 2 بثمن 1 الجمعة 09 غشت 2019 - 23:17
إذا كان النجاح مضمونا، فلتتجاوز الكليات هذا الامتحان وتدعو الطلبة إلى الالتحاق بالمستوى الموالي. ولماذا لا تمنح دكتوراة في الطب لجميع الطلبة، حتى الذين يتابعون الدراسة في السنة الأولى. ونسمي هذا السنة عام الريباخا أي الصولد. تبارك الله على مسؤولينا وصافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
2 - Moulin Ottawa الجمعة 09 غشت 2019 - 23:30
أصبح المغرب كله تضاهرات و مشاكل . نحن نرى مستقبل أولادنا هنا في كندا حتى أموالها سنتركها هنا ليستفيد منها أولادنا . المغرب بلد السماسرة لا أمن لا إدارة لا شيء . حتى العطلة الصيفية فهي جد مكلفة لسفر . و حين نسافر نرى التخلف النصب انعدام الأمن بلا زيرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - Espoir الجمعة 09 غشت 2019 - 23:33
Je ne trouve pas les mots pour qualifier l'indécente IRRESPONSABILITÉ de nos responsables.Annuler le volet pratique des examens!!!!!! Décidément, RIEN ne m'étonne plus dans ce pays....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - med nador الجمعة 09 غشت 2019 - 23:34
دولة خدامة غير بالغش فكلشي اجيو دوزو وكلشي ناجح لقرايا ماشي مهمة هذا هو الضحك على عباد الله دولة لا تحترم مواطنيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - مكناس الجمعة 09 غشت 2019 - 23:39
ما هذا العبث؟ أي نجاح؟ هذا يدل على أن الدولة غير مقتنعة بموقفها وهذا خطير جدا عندما يتعلق الأمر بتسيير الأمور. إنها ليست مسألة استثناءية بل ستكون في المستقبل سابقة. هذه الطريقة غير صحيحة لإصلاح قطاع الصحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - وعزيز الجمعة 09 غشت 2019 - 23:43
100٪ نجاح مضمون...

قد يساوي
الاستهزاء ب التدريس
الاستهزاء بالتكوين
الاستهزاء صحة الناس
الاستهزاء بالطالب و الاستاذ و وو

و تبخيس كل شيئ....

لان النجاح دون استحقاق يؤدي إلى كوارث...

أين عز النجاح
و اين اهانة الراسب

لن ينفع قول

عند الامتحان يعز المرء او يهان...


بل الكل ناجح دون استكمال المقرر، لانه اضرب....!!!!!

أين المنطق الأكاديمي و التكوين السريري وووو؟؟؟؟؟ ؟


عيدكم سعيد....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - مراكش عاصمة الصهد الجمعة 09 غشت 2019 - 23:44
إذن فالطلبة على حق والمسؤولون في موقف خاطئ ومحرج للغاية لدرجة أنهم أصبحوا يطمعونهم بالنجاح المجاني، إذا رفض الطلبة هذا المقترح الشوهة فيهزمون المسؤولين الفاشلين هزيمة ساحقة والذين لا شك أصبحوا مخنوقين من نجاح وحنكة وذكاء طلبة مغاربة في عمر الزهور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - اب طالب الجمعة 09 غشت 2019 - 23:51
ايها العمداء لاتحسبوا انكم تتعاملون مع اغبياء فنحن نطالب بتكوين جيد وابناؤنا لهم مطالب مشروعة فلا تستغفلوهم فهم اذكى مما تتصورون
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - مجرد راي الجمعة 09 غشت 2019 - 23:54
قمة الاستهتار وكان لسان حال المسؤولين يقول ادخلوا لاجتياز الامتحان وما يكون غير خاطركم يا معشر الطلبة غير عفاكم خليو لينا اصحاب الطب الخصوصي tranquille وخليونا عفاكم نسترزق الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - أستاذ جامعي بصير الجمعة 09 غشت 2019 - 23:56
طلبة كليات الطب الخاصة درسوا أبريل وماي ويونيو واجتازوا الامتحانات
لأنهم يؤدون المقابل ويعرفون ثمن الساعة الدراسية
طلبة كليات الطب العمومية امتنعوا من الدراسة الفصل كله لأنهم يدرسون على حساب دافعي الضرائب المغاربة ولا يؤدون درهما واحدا
هذا يعني أن الأولين مستمرون في التكوين
والأخيرين مستمرون في الشوارع والفايس والتويتر
هنا فهمت سبب رفض هؤلاء أن يجتاز طلبة الكليات الخاصة المباريات معهم لأنهم لما ضيعوا التكوين سيرسبون بالتأكيد
الحل:
المطالبة باقصاء من يمكن أن ينافسهم حتى يتخرجوا بالبضاعة التي جمعوها من حلقات الشوارع وبيانات الفايس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
11 - طبيب سابق الجمعة 09 غشت 2019 - 23:56
لولا ان الوزارة انزلت المعدل من 18 الى 14.8 لما رئينا وجوهكم المنورة وسمعنا اصواتكم الدافئة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - أب السبت 10 غشت 2019 - 00:00
عناد وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي في الاستجابة للمطالب المشروعة لطلبة الطب يحسبه البعض قوة شخصية ... و الواقع أنه عقلية متخلفة...

الاستجابة للمطالب المشروعة لطلبة الطب ليس ضعفا من المسؤول المعني، بل تعبيرا عن سعة صدره و بعد نظره...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
13 - عين الصواب السبت 10 غشت 2019 - 00:01
اصلا هدا هو عين الصواب لانها الدولة هي المسؤولة في ما حصل من تأخر والطلبة غير مسؤولين.لدا أتمنى من جميع الطلبة الالتحاق بالكليات يوم الامتحان وخصوصا السنة 2/1 وسيضمن لهم النجاح بالفعل .اما قضيت المواد التي لم تدرس فملزم أي طالب دراستها لوحده لانه سيمتحن فيها عند التخرج.اتمني التوفيق للجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
14 - mounir السبت 10 غشت 2019 - 00:04
Comme ça nous aurons en plus de ceux existants une génération de médecins incompétents.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - مواطن السبت 10 غشت 2019 - 00:04
اذا كنا ننادي بالكفاءات و جودة الخدمات..فعن أي كفاءة نتحدث في اكثر القطاعات حساسية؟
اولا التعليم: توظيف اساتذة بدون تكوينهم...
ثانيا: دكاترة بلا دراسة ولا امتحانات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - كم مم السبت 10 غشت 2019 - 00:07
للاسف الشديد اذا كان هذا فهو خطير لان معناه ان عمداء الكليات يهمهم اخماد الوضع اكثر من التحصيل ولا داعي للامتحانات فلنمنح لطلابنا شهادة الدكتورة منذ السنة الاولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
17 - saad السبت 10 غشت 2019 - 00:07
تعليق رقم ١ واحد ما خلالي منقول...خير الكلام ما قل ودل...تحباتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.