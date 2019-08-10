مشروع قانون يثير استياء هيئة الصيادلة المغاربة

هسبريس - عبد الإله شبل

يسود استياء كبير في صفوف عدد من الصيادلة من مشروع قانون يتعلق بتنظيم الهيئة وسلطات رئيس المجلس الوطني والانتخابات الجهوية، وذلك بالنظر إلى عدم إشراكهم في إعداد مسودة هذا المشروع قبل تمريرها بالمجلس الحكومي ومن ثم عرضها على البرلمان للتصويت عليها.

وعبر العديد من الصيادلة عن تذمرهم من مسودة مشروع القانون، خصوصا وأنه يبسط كل السلط في يد رئيس المجلس الوطني للصيادلة، الأمر الذي قد يجعل منه متحكما في دواليب الجسم الصيدلاني.

ولفتت مصادر من الهيئة الوطنية للصيادلة إلى كون مسودة المشروع تتضمن انتخاب رئيس المجلس الوطني بالاقتراع المباشر، بدل انتخاب مكتب يفرز رئيسا من بين أعضائه، أو انبثاق المجلس الوطني من المجالس الجهوية.

وعبر الصيادلة عن رفضهم كذلك للمدة التي اقترحت لرئاسة المجلس، والتي تصل إلى أربع سنوات قابلة للتجديد، وهو ما اعتبروه منح سلطة تحكمية للرئيس.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الصيادلة يرفضون كذلك تحكم الإدارة فيهم، وذلك من خلال حديث المسودة عن وجود لجنة تقرر وتمثل الإدارة، ما اعتبروه أمرا يضرب استقلالية الجسم الصيدلاني وتحكما فيه من الداخل.

وانتقد هؤلاء، في تصريحات متطابقة، الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف وغيره من الملفات، حيث يتم تغييبهم وعدم إشراكهم في تنزيل القوانين التي تهمهم، مشددين على أنه لم تتم استشارتهم في إعداد المشروع الحالي ولا يعلمون الخطوات التي قطعها، أما تفاصيله فقد حصلوا عليها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد أعضاء بالهيئة الوطنية للصيادلة تدخل وزارة الصحة في انتخاباتهم الجهوية، حيث وجهت إليهم مراسلة تطلب منهم تأجيل هذه الانتخابات، وهو ما اعتبروه تدخلا في شؤونهم وضربا للقانون المنظم للهيئة.

ورفض الصيادلة ما جاء في المشروع، الذي يقولون إنه حول المجالس الجهوية إلى "مقاطعات لتسليم شواهد التسجيل في المجلس"، مطالبين بضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لهذه المجالس حتى تتماشى مع الرؤية الملكية المتعلقة بالجهوية.

وشدد هؤلاء على رفضهم لمضامين هذا المشروع، مؤكدين أنهم سيعملون على التصدي له بقوة، وذلك للحفاظ على مهنتهم من التسيب والفوضى والتحكم في دواليبها.