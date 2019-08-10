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كُتّاب وآراء
مغاربة يفضلون قضاء "الأضحى" في السفر بالخارج وترفيه الصيف
تحوّل نسبي في تمثلات المغاربة لمناسبة عيد الأضحى، حيث باتت شريحة جديدة تُفضل قضاء هذه المناسبة الدينية في الفنادق أو السفر خارج المغرب، لاسيما خلال السنوات الأخيرة حيث يتزامن "العيد" مع بعض العطل الرسمية؛ من قبيل العطلة المدرسية الصيفية؛ فقد أصبح التوجه العام لهذه الفئة الاجتماعية هو استثمار المال في الترويح عن النفس، على عكس الأغلبية التي تضفي هالة القدسية على "العيد الكبير".
وقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة حدوث بعض التغيّرات النسبية التي بدأت تمسّ هندسة المجتمع المغربي، فبالإضافة إلى الفئة التقليدية المحافظة التي تعتبر عيد الأضحى "شيئا مصيرياً"، بالنظر إلى أبعاده الاجتماعية والأسرية المقدّسة لديها، نجد فئة أخرى، وإن كانت تمثل الأقلية، تنحو نحو قضاء عطلتها الصيفية بشكل طبيعي دون أن تُعير أي اهتمام لهذه المناسبة لدواعٍ اقتصادية ودينية واجتماعية.
هذه الفئة الاجتماعية ليست موحدة كالفئة التقليدية التي تقوم بشراء أضحية عيد الأضحى لداعٍ ديني محض؛ فهي تتوزع إلى صنف يقاطع "العيد" بدعوى استثمار الأموال المرصودة له في الترفيه والسفر، وصنف آخر شاب لم يعد يكترث للتقاليد المجتمعية التي تتمحور حول قدسية هذه المناسبة، وصنف ثالث يعتبر أن العيد شعيرة دينية محكومة بسياقات تاريخية معينة لم تعد صالحة في يومنا هذا.
وحول التحوّل النسبي في المنظومة الاجتماعية المغربية، قال محسن بنزاكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، إن "عيد الأضحى مازال مقدسا لدى نصف المغاربة، وهو ما تشير إليه أرقام وزارة الفلاحة بخصوص الطلب على الأغنام، لكن هناك شريحة قديمة-جديدة، هي الطبقة البورجوازية ذات الدخل العالي، تفضل قضاء الأعياد في السفر إلى خارج أرض الوطن أو تمضيته في الفنادق، وكانت تقوم بهذا الفعل بشكل مستتر".
وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الظاهرة لم يعد يُنعت إليها بالأصابع، نظرا لكونها تحولت إلى ظاهرة عادية، حيث ظهرت مجموعة من التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المغربي، مفادها أن الأسر صارت تفضل استثمار أموالها في العطل، لاسيما حينما تتزامن هذه المناسبة مع بعض العطل الرسمية، مدرسية كانت أو صيفية".
وتابع الأستاذ الجامعي بالقول إن "الجديد في المسألة هو أن الظاهرة أصبحت مقبولة اجتماعيا، ومن ثمة يوجد تنافس بين الديني والاجتماعي، لأن الأولوية كانت للدين في المجتمع على الدوام، لكن عيد الأضحى في حد ذاته أصبح ظاهرة اجتماعية أكثر منه دينية بمختلف طقوسه وتقاليده وثقافته".
ويرى بنزاكور أن "عيد الأضحى لم يعد يندرج ضمن المفاهيم الدينية، بل يُصنف الآن في المفاهيم الاجتماعية، وهو ما يدفعنا إلى إعادة النظر في مفهوم عيد الأضحى بالأساس"، مستدركا بأن "المجتمع أصبح يعيش الفردانية والاستهلاك، ومن ثمة تراجعت المفاهيم الاجتماعية، بما في ذلك الدين بوصفه مفهوما جماعيا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
الجنوب الاسباني يعج بالطبقه الميسوره المغربيه في تلك الفتره.
شهر"رمضان" بعيدا عن الأنظار .
ثانيا شقة في مدينة ساحلية ب 50 اورو هنا ستجدها ب100اورو
ثالثا سوف تقضي عكلتك وانت بعبيد عن مشاكل حراس السيارات كما حظث مع الحارس الذي ازهق روح شاب من مدينة فاس والسبب لم يؤدي له كل ما طلب
رابعا ستقضي عطلتك وبالك مرتاح من قطاع الطرق و اللصوص
والأضحية سنة مؤكدة بل واجبة في بعض المذاهب. من طبيعة الحال الأضحية لمن له الإستطاعة المالية. أما من ليس له إستطاعة ماليه فليس عليه شئ
أما قول بعض الناس مال الأضحية أستثمره في سفر أو ترفيه أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واهتموا بشعائر إن كنت تستطيعون ذلك.
شئتم أم ابيتم
السفر خارج مغرب هو بمثابة ولادة في الحياة مرة ثانية تبعث فيك روح وتولد فيك الانسانية
الاشياء التي فقدت مع الاسف في وطننا
حتى اني اتمنى من كل قلبي ان ادفن خارج المغرب
فالمقابر نظيفة وتكريم الموتى واضح من خلالها
اللهم اجعل قبري خارج بلدي واغفر لي
أما أصحاب العطل فهم غالبا ينتمون لفئة مخملية علمانية تعيش على الطريقة الغربية بما في ذلك الإحتفال بالنويل و سان فلانتاين.
الله أكبر على الترفيه وما اخلاه..
فهذه الآية تبين أن من يعظم شعائر الله هو المؤمن التقي لأنه يعلم أن له فيها أجر يوم لقاء الله ومنها أضحية العيد وقد قال عنها النبي صلّى الله عليه وسلّم: (ما عمِلَ آدميٌّ من عملٍ يومَ النَّحرِ أحبَّ إلى اللَّهِ من إهراقِ الدَّمِ، إنَّهُا لتأتي يومَ القيامةِ بقرونِها وأشعارِها وأظلافِها، وأنَّ الدَّمَ ليقعُ منَ اللَّهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ منَ الأرضِ فطيبوا بها نفساً).
أما هؤلاء الذين يفضلون قضاء العيد في السفر فهم قد حرموا أنفسهم من الأجر الذي سينفع المؤمن والمؤمنة يوم لقاء الله سبحانه وأن عقولهم مستلبة وأسيرة للكفار من اليهود والنصارى والعلمانيين والملحدين.
المركوب اللي بغا يسافر ميلقاهش والى لقاه كيلقاه بالغلا...الفاخر التبن فالطرقات...اسواق عشوائية كلشي كيخطف المشرملين باغيين غا فلوسك..صباح العيذ متلقاش. الجزار والى لقيتيه بالثمن...اودي راه المعاناة
الكلام والمزاح ويكون له بذالك أجر عند الله سبحانه لقد حرم من هذه النعمة كل ملحد ومتشبع بقيم الكفار فاللهم ثبتنا على هذا الدين الذي هو خير الأديان آمين.