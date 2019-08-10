ضحايا "سنوات الرصاص" ينتقدون عدم تسوية كافة الملفات العالقة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

انتقد عدد من ضحايا "سنوات الجمر والرصاص" عدم استفادتهم من التسوية الأخيرة التي أعلن عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي شملت 624 مستفيدة ومستفيداً، في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) سلم مقررات تحكيمية جديدة مرتبطة بالتعويضات المالية لضحايا سنوات الرصاص عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين 1956 و1999، من الذين لم تُسوَّ ملفاتهم لأسباب متعددة، بقيمة مالية بلغت 87 مليون درهم (8 ملايير و700 مليون سنتيم).

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن حوالي 200 ملف، من الملفات التي توصل بها المنتدى المغربي من أجل الحقيقية والإنصاف والتي قدمت بشأنها طلبات التسوية خارج الآجال القانونية، لم يستفيد أصحابها من التسوية الأخيرة، بالإضافة إلى عشرات الملفات التي قدمت بشكل فردي إلى الجهات الوصية.

وقال عدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالقصر الكبير إن "الاستفادة لم تشمل كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مؤكدين أن "ملفاتهم ظلت عالقة إلى حدود الساعة، ومنهم من حصلوا على مقررات تحكيمية سابقة".

واستنكر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف-فرع القصر الكبير الطريقة "الانتقائية" التي تعامل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الملفات التي قال إنها "تتوفر على نفس الوضعية (خارج الآجال)، حيث استفاد البعض في المقابل لم تستفد شريحة واسعة من الضحايا".

وشدد المصدر ذاته على "عدم استفادة أزيد من 40 ضحية من ضحايا مدينة القصر الكبير، بمن فيهم خارج الآجال باستثناء ضحيتين؛ الأول حاصل على توصية الإدماج الاجتماعي والثاني يتوفر على مقرر تحكيمي بدون توصية إدماج".

من جهته، قال الرئيس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، حسن كمون، إن المنتدى يجري حوارا مفتوحا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحكومة من أجل النظر في الملفات المتعلقة التي قدمت خارج الآجال القانونية التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المنتدى كان قد طالب بضرورة إيجاد حل وطني شامل لجميع الضحايا والقطع مع "الحلول الترقيعية". كما أوضح أن "هناك العديد من الحالات مجهولة المصير إلى حدود اليوم، التي يجب معرفة مصيرها أولا قبل تعويض العائلات".

وتقدر لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب عدد مجهولي المصير بحوالي 50 اختفاء، بينما تؤكد جهات رسمية في الدولة أن الرقم لا يتجاوز ست حالة اختفاء.

وتراجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير قال إنه سيكشف عن الحقائق الخاصة بقضايا الاختفاء القسري، على رأسها قضية المهدي بنبركة، كان قد وعد به الرئيس السابق للمجلس.