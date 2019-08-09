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الأمن الوطني يشارك في تمرين دولي عابر للحدود

الأمن الوطني يشارك في تمرين دولي عابر للحدود
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 غشت 2019 - 21:20

شاركت المملكة المغربية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، في النسخة الثانية من التمرين الدولي العابر للحدود الوطنية "Neptune 2"، الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).

وشارك في هذا التمرين ممثلون عن مصالح الأمن ووكالات تطبيق القانون وأمن الحدود بست دول تطل على حوض البحر الأبيض المتوسط، هي المغرب والجزائر وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى خبراء من وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "Frontex" والمنظمة الدولية للجمارك "WCO".

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تنفيذ هذا التمرين الدولي خلال الفترة المتراوحة بين 24 يوليوز و8 غشت الجاري، وشمل عدة محطات وموانئ بحرية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من بينها موانئ طنجة المتوسط، وطنجة المدينة، وبني أنصار بمدينة الناظور. وتحددت الأهداف الاستراتيجية لهذا التمرين الدولي في توحيد الجهود، وتنسيق مخططات العمل بين الدول والمنظمات المشاركة في مجال رصد ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر خطوط الملاحة البحرية بمنطقة المتوسط.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن العمليات المنجزة في إطار هذا التمرين مكنت من مراقبة وثائق سفر وهوية 98 ألفا و466 مسافرا عبر الخطوط البحرية الرابطة بين جنوب أوروبا وموانئ شمال المملكة، كما مكنت من إخضاع أكثر من 12 باخرة للربط القاري لعمليات مراقبة دقيقة، أسفرت عن ضبط مجموعة من جوازات السفر، التي كانت موضوع بلاغات بالسرقة أو إشعارات بالاختفاء في ظروف مشكوك فيها، سواء بالخارج أو بالمغرب.

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